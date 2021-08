Zharick León habría quedado por fuera de Pasión de Gavilares por culpa de la música

Zharick León (COLPRENSA-CORTESIA CANAL RCN)

La información del proyecto que se ha filtrado hasta el momento es que la secuela Pasión de gavilanes 2 se enfocará en otro punto cronológico de la historia original. Es decir, que esta nueva versión llevaría a conocer a la familia Reyes Elizondo 20 años después, ahora con los hijos de las primeras parejas.

Ante la expectativa de la nueva entrega, durante la cual se ha confirmado la participación de actores del elenco original, así como se ha descartado la presencia de otros, se han ido conociendo detalles de cómo podría ser la reedición de la novela que aún se mantiene entre las más vista de la plataforma de streaming Netflix.

Recientemente se conoció que la enemiga de sarita Eliozondo, la cantante Rosario Montes, sería uno de los personajes que no estará en Pasión de gavilanes 2. Ella, que fue llevada a la vida por Zharick León, habría quedado descartada por un cambio musical de la producción.

El papel de León en la telenovela a mediados de 2003 le abrió su fama al mundo. Ser una de las antagonistas de la historia le permitió mostrar su talento en la actuación y la música, así como en la actuación y llegar a encarnar otros papeles de villana con Telemundo, así como en otros países.

Sin embargo, en la nueva entrega, la música de Rosario Montes no tendría cabida, según se rumora, porque ahora la telenovela que se enfocará en los hijos de las primeras parejas, tendrá un ambiente principalmente de reguetón, el género musical que marca las tendencias actuales de la música.

La actriz y cantante Lady Noriega, quien dio vida a Pepita Ronderos en la telenovela, con la que interpretó varias de sus canciones de música popular; también confirmó a través de un video en redes sociales que no hará parte de la nueva producción, aunque conserva el cariño de su personaje en la primera versión.

“Lo que sé y lo que se ha filtrado, en redes porque es lo que a mí me ha llegado, es que el bar Alcalá ya no va a existir. La música que se va a tener en cuenta en esta nueva temporada de la novela va a ser reguetón, no música popular, aunque esté pasando por un gran momento la música popular no solo en Colombia sino a nivel mundial, pero creo que el reguetón también es válido, es una nota”, aseguró la actriz y cantante.

Aunque Noriega afirmó que Rosario Montes sí estaría para hacer la vida “imposible” de Sarita Elizondo; los rumores ahora apuntan a que la otra cantante de la telenovela tampoco haría parte de la telenovela por la misma razón que Ronderos, el cambio musical de la nueva versión.

Telemundo, que no ha revelado muchos detalles de la nueva historia, escribió en la sinopsis de Pasión de Gavilanes 2, “veinte años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo”. Según especulaciones que rondan los medios de comunicación, el estreno de la novela será a finales del año 2022.

Ana Lucía Domínguez Zharick León, y Lady Noriega no son las únicas que no harán parte del proyecto. Durante las últimas semanas, y con la llegada de la noticia que tiene a los fanáticos de la novela emocionados, se supo que Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, no hará parte de la segunda temporada. Lorena Meritano, por su parte, y quien le dio vida a la villana de la historia, Dinora Rosales, aseguró que no había recibido ningún llamado, hasta el momento, para participar en las grabaciones.

