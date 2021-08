Radojka: la comedia teatral dirigida por Santiago Alarcón

Santiago Alarcón se entrena como director de teatro

Por estos días, el Teatro Nacional se convierte en el escenario del debut de Santiago Alarcón como director. El actor, recordado por su interpretación de Jaime Garzón, y de otros personajes de la televisión nacional, quiso incursionar en el mundo de la dirección teatral con una comedia llamada ’Radojka’. Con varias funciones por delante de la recién iniciada temporada de esta obra, el paisa espera que más ciudadanos se rían con las interpretaciones de actrices como Marcela Benjumea y Ana María Sánchez; y el actor Enrique Huelgos.

Se trata de una comedia ‘fríamente calculada’, como definen al montaje desde la organización del evento, que relata la historia de dos cuidadoras de adultos mayores que se unen en un fatal accidente; situación que las lleva a tomar decisiones radicales para lograr subsistir y conservar su trabajo.

“Es una comedia negra (no sé por qué le dicen negra, es solo una comedia) que trata de Radojka, una anciana serbia que se viene a Bogotá para huir del frío (hay gente así), y se encuentra con dos mujeres que la cuidan hasta que algo sucede y ustedes tienen que venir a averiguarlo”, le comentó Alarcón a la revista Diners.

Radojka

Radojka es una obra de origen uruguayo, escrita por Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal. El montaje, antes de ser replicado en Colombia, bajo la dirección de Santiago, fue adaptado por artistas en Argentina. Así mismo, explicó el actor, y ahora director, en una entrevista con el portal KienyKe, tuvo gran éxito en Chile. Para ese mismo medio de comunicación, Alarcón comentó que, justamente, él fue elegido para dirigir la obra, de hecho, fue desde el mismo Teatro Nacional de donde lo llamaron para proponerle aquel trabajo.

“Digamos que era una oportunidad que no le podía decir que no, para mí es una buena posibilidad de mandarme a probar realmente si esto me gusta, creo que la experiencia que tengo en teatro como actor pues me va a ayudar a hacerlo y me está ayudando a hacerlo”, reveló en esa última entrevista en donde describió que la obra “es una comedia en tres actos que cada acto es más hilarante que el otro, creo que se van a divertir muchísimo”.

Para Alarcón, uno de los retos más grandes fue, precisamente, tratar de dirigir a actrices de tan larga experiencia, y más cuando, aceptó él mismo, desde pequeño, le costaba socializar. Temía tener que dar instrucciones de manera unilateral a ambas artistas, por lo que optó, al contrario, por escucharlas y atender a sus propuestas para la construcción de sus respectivos personajes.

“Entonces yo uso eso ahorita, digo: ‘tengo dos actrices que me van a aportar un montón, lo que yo tengo que hacer como director es simplemente recibir lo que ellas proponen y empezar a darle un poco de color, a pulir, a quitar y poner, como decorar, colorear y ya. Pero también he tenido unas crisis normales, decir: ‘esto no va a salir bien, esto no va a funcionar’”, contó.

En un diálogo con el periódico El Tiempo, comentó que está feliz de regresar a los escenarios, y que hay que aprovechar la reapertura pues, al fin y al cabo, no se sabe que pueda suceder después. “El teatro es el presente, el aquí y el ahora con el público. Es un solo suceso que se ve cada noche y no vuelve a pasar nunca más. Por eso tomé el riesgo, le dije sí a dirigir esta obra, y más en estos momentos en los que no se sabe qué pasará mañana, que es lo que nos ha enseñado esta pandemia”, reflexionó.

Las boletas para las dos primeras funciones del montaje ya están totalmente vendidas, de acuerdo con lo que reportó el teatro a través de sus redes sociales, sin embargo, hay funciones programadas hasta finales de agosto en la página web de compra de tickets, virtuales o presenciales.





Seguir leyendo: