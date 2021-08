Kamila Zea, una de las protagonistas del ‘El olvido que seremos’, habló de su experiencia en ‘La Voz: Kids’

Kamila Zea

‘El olvido que seremos’ es una de las películas colombianas más alabadas por la crítica cinematográfica nacional e internacional en los últimos años. Con un prestigioso premio Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, y con 11 nominaciones en la octava versión de los Premios Platino, la cinta le dio la vuelta la mundo. Kamila Zea, de 20 años, quien interpreta a Martha, una de las hijas de Héctor Abad Gómez, en la película de Fernando Trueba, también dedica su tiempo a la música y, de hecho, hizo parte de una de las temporadas del concurso de talentos musicales ‘La Voz: Kids’.

Una canción del repertorio de Katy Perry fue la elección de Kamila para presentarse a las audiciones a ciegas del programa. Con ‘Roar’, Zea se ganó la confianza de dos de los jurados del panel compuesto por Andrés Cepeda, Fanny Lu, y Maluma. Previamente, la joven artista había enviado un video interpretando ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus. La también actriz no logró avanzar lejos en la competencia, sin embargo, ese formato se comportó como una especie de catapulta para la joven en la industria del entretenimiento colombiano.

“Mis abuelos cantan, mi mamá canta, salí en la primera batalla, pero igual uno no se imagina todo el hijuemadre proceso que hay detrás de esto”, señaló la joven en una entrevista con Noticias Caracol respecto a su experiencia en aquel programa en el 2015, formato que, nuevamente, y por estos días, se encuentra al aire en las noches de ese canal de televisión.

Kamila, desde entonces, empezó a actuar en diferentes producciones del país como el seriado ‘Tu Voz Estéreo’, y como ‘El Robo del Siglo’, una de las creaciones más populares de Netflix, en la que se relató lo que fue uno de los hurtos más grandes y mediáticos del país, ocurrido en el Banco de la República en Valledupar, en octubre de 1994.

La joven actriz y cantante, nominada a los Premios Palatino en la categoría de Mejor Interpretación Femenina, al lado de artistas como Yanina Ávila, Nathalie Poza, y Sabrina de la Hoz, relató que consiguió su casting para actuar en ‘El olvido que seremos’ a lo 18 años y, aunque ama la actuación, no ha dejado de lado a la música.

“Siento que, en este momento, estoy dándole con más fuerza a la actuación, pero tampoco he dejado la música a un lado. Tampoco me negaría si en cualquier momento pueda conocer más sobre el lado de la música en mí y hacer un proyecto”, comentó Kamila que, además, aseguró que su selección para participar en la película colombiana la tomó de sorpresa.

Justamente, en su cuenta de Instagram, Zea ha publicado algunos videos de covers que ha hecho de varias de sus canciones favoritas. La exparticipante de ‘La Voz: Kids’ tiene en su perfil canciones como ‘Like i’m gonna lose you’ de Meghan Trainor; ‘Sweater weather’ de la banda estadounidense ‘The neighbourhood’; y ‘Idontwannabeyouanymore’ de Billie Eilish.

“Esto, que es lo primero grande que yo grabé en toda mi vida, no me lo esperaba, pero yo sí le metí toda el alma a ese personaje, pero éramos muchas las actrices buenas”, manifestó la joven que, el próximo 3 de octubre sabrá si es la ganadora del Palatino.

Kamila reveló que sus compañeros en el set de grabación fueron clave para su buen desempeño en escena. Calificó al director español como ‘un amor’, pues la paciencia que tuvo para marcar su actuación dentro del largometraje fue inmensa. “Él es muy pacífico. Me ayudó con todo. Estar con elenco tan gran y tan bueno no fue un reto, ellos me ayudaron, no fue que se hizo difícil, sino que ellos lo hicieron más fácil”, contó.









