Pobreza, nivel educativo y edad, factores decisivos para que colombianos decidan o no vacunarse

EFE/Carlos Ortega/Archivo

La vacunación hoy por hoy en la sociedad colombiana se ha convertido en uno de los temas coyunturales de mayor relevancia debido a que pese a los esfuerzos que han hecho las entidades por hacerle frente al Covid-19, se han presentado cifras altas de contagio y mortalidad. Pese a esto, en la encuesta Pulso Social del Dane en su versión de junio, el 19,5 % de los encuestados manifestó no querer hacer parte del proceso de inmunización por lo que el Departamento profundizó en su análisis de los resultados para conocer las causas y encontró que la decisión esta siendo influenciada por el nivel socioeconómico, el nivel académico y la edad.

En el primer factor encontró que en aquellos clasificados como pobres, el 21,8 % señala abiertamente que no se vacunará, y el 70,4 % de esta población aún no ha sido inmunizada, de acuerdo, a cifras del Ministerio de Salud. Además, en la población que esta clasificada como no pobres 16,5 % de los encuestados hizo saber que no tiene interés en aplicarse el biológico, sin embargo, en este caso el 50% de este grupo ya ha sido inmunizado.

Las cifras anteriores son preocupantes, teniendo en cuenta que actualmente solo se ha logrado la inmunización total del 22% de la población y que este no es el único factor influyente, pues se le suma el nivel educativo, que tiene un impacto significativo ya que a menor nivel de educación mayor es la probabilidad de no vacunarse, por ejemplo, el Dane encontró que el 30% de personas que no accedieron a ningún nivel de educación dicen que no se vacunarán, el 28,5 % de los que solo han completado su primaria tampoco tienen interés en el biológico, el 17,5 % de los que llegaron a cursas educación media no piensan ser parte del proceso de vacunación y el 10,4 % de quienes manifestaron tener formación profesional o de posgrado no se vacunarán.

Por último, otra explicación que el Dane encontró es que la edad es determinante para que las personas accedan a la vacunación, entre mayor edad menos posibilidad de estar interesados en la aplicación de la vacuna, pues pese a que las personas por encima de los 55 años, tienen acceso a la vacunación desde las primeras etapas que comenzaron en febrero, hasta el momento tanto solo el 22,4 % de los encuestados se ha vacunado y 4 de cada 10 manifiestan no querer hacerlo.

Sin embargo, las personas más jóvenes que en este caso están entre los 25 y los 54 años, más del 80% manifestó querer acceder al biológico, y entre los 10 y los 24 años, 1 de cada 5 no quiere vacunarse.

Entre las justificaciones dadas por los encuestados, que no se han vacunado y no tienen interés alguno la mayoría manifestó desconfianza frente a los biológicos en razón de su rápido desarrollo y en la falta de conocimiento de potenciales efectos adversos. Pese a los múltiples resultados que ha dado a nivel mundial y que en Colombia sólo el 0,8% de los inmunizados han presentado efectos secundarios y casi que en su totalidad no han sido graves.

Por otro lado, los expertos han sugerido que la única forma de hacer frente real al virus es la inmunización debido a que las nuevas variantes que están circulando son más contagiosas y podrían generar nuevas olas de contagio. En el país los expertos, han señaló que el sistema no se encuentra preparado debido a que el tercer pico colapsó el sistema por la ocupación de camas UCI y que los centros de atención aún tienen dificultades para conseguir algunos medicamentos con los que se tratan los pacientes covid.





SEGUIR LEYENDO