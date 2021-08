Carolina Cruz contó cómo evoluciona la salud de su hijo: “estoy muy orgullosa”

Este sábado se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Salvador, el segundo hijo entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz, quien sufre de una enfermedad llamada tortícolis que afecta su salud, sobre la cual se conocen todos los detalles gracias a las distintas publicaciones que hace la afamada presentadora al respecto.

De acuerdo con lo expuesto en su más reciente pronunciamiento, los tratamientos médicos por los cuales pasa el infante han resultado efectivos y, de a pocos, ha ido demostrando una notoria mejoría .

“Salvador no podía levantar su cabeza por el peso y la tortícolis que sufrió. Después de sus terapias y tratamientos, no saben la felicidad que siento al verlo así ¡Estoy muy orgullosa!”, comentó la vallecaucana en el posteo que decidió acompañar con un video de ‘Salva’ bastante sonriente.

Además, Carolina Cruz demostró de nuevo su fé en Dios, con quien dice “todo se puede” y al cual ha demostrado gran devoción desde que vio afectada la salud del niño que nació hace poco más de cinco meses.

Es clave recordar que, de acuerdo con el portal Medlineplus, la enfermedad que sufre Salvador Palomeque hace que sus músculos del cuello roten o giren su cabeza hacia un lado y esto, a su vez, le produce dolor.

Además, Cruz Osorio confirmó que el tamaño de su cráneo es un poco más grande de lo normal, lo cual aumenta la complejidad del tratamiento.

Por su parte, cientos familiares y amigos cercanos a la familia Palomeque Cruz no dudaron en reaccionar a la publicación, pues aprovecharon para dejar su mensaje de apoyo. Mónica Rodríguez, Yaneth Waldman, Paula Andrea Betancourt, Peter Manjarres, Karol Márquez, ‘Tatán’ Mejía y Carolina Sepúlveda, algunos de estos.

“¡Es un muñeco precioso!”, “que Dios les dé mucha fortaleza como familia para superar cualquier obstáculo”, “oramos mucho para que Salvador siga mejorando hasta estar totalmente recuperado”, “la vida te pone las más duras pruebas porque confía en tu fuerza” y “deseamos de todo corazón que todo siga adelante”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

En otra reciente publicación, la presentadora de ‘Día a día’ mencionó que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que tiene como razón de ser el nacimiento de Salvador, aunque fueron pocos los pormenores que quedaron en evidencia, pues dice que llegó a pensar dos veces antes de publicar todo esto, ya que “no es justo exponer a los hijos a tanta rabia, rencor, dolor y resentimiento que hay en el mundo y, sobre todo, en redes sociales”.

“Nosotros como familia tenemos la fortuna de contar con todo lo que hemos necesitado para que Salvador esté perfecto, pero la gran mayoría no tienen estos beneficios, por este motivo nace ‘Salvador de sueños’. Esto apenas está arrancando pero tengo la seguridad que será el proyecto más importante de mi vida (...) Perdón hijos porque desde la alegría de ser mamá he querido compartir todo desde el amor y eso los ha llevado a recibir muchos comentarios que no merecen recibir”, concluyó.