Así se jugará la tercera fecha del fútbol colombiano; Santa Fe vs. Atlético Nacional, el partido más destacado

El partido entre Deportes Quindío vs. Águilas Doradas dio inicio a la tercera fecha de la Liga BetPlay en Colombia. Este partido jugado el viernes 30 de julio en el estadio Centenario de Armenia terminó 2-1 a favor del equipo local, que reafirma su buen inicio de temporada en donde el objetivo principal es salvarse del descenso.

La fecha continuará el sábado 31 de julio a partir de las 4:00 p.m. con el partido entre Deportes Tolima, vigente campeón del fútbol colombiano y Alianza Petrolera. Este partido puede dejar un nuevo líder en caso de que el equipo de Barrancabermeja gane o empate, pues suma seis puntos producto de dos victorias en el arranque del campeonato.

El partido que le sigue al encuentro que tendrá como sede el estadio Manuel Murillo Toro será el protagonizado por Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga a las 6:05 p.m. El partido se jugará en el escenario del equipo ‘azucarero’ y contará con la presencia de 7.500 hinchas. Los ‘leopardos’ están en busca de revalidar su inicio perfecto de campaña con seis puntos de seis posibles. Mientras que el local espera que las polémicas arbitrales no lo vuelvan a afectar y seguir invictos en el torneo.

La jornada del sábado se cierra con el partido entre Independiente Medellín vs Junior FC. Los locales no podrán contar con su capitán, Andrés Cadavid, pues fue convocado para el partido amistoso ante América de Cali en Nueva Jersey. Hernán Gómez tampoco podrá contar con Juan Pablo Gallego, figura en el último partido, por una pubalgia.

Por parte del equipo dirigido por Amaranto Perea llega motivado tras la victoria en la jornada pasada ante Envigado FC. Este duelo de históricos del fútbol colombiano iniciará a las 8:10 de la noche.

Los partidos del domingo 1 de agosto iniciarán a las 2:00 de la tarde con el juego entre Patriotas vs. La Equidad. Ambos equipos no han tenido el arranque esperado pues apenas suman un punto en la tabla de posiciones. La motivación y obligación es para los locales que ganaron a mitad de semana en la Copa Colombia.

América visitará a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, otro escenario que recibió aval para el ingreso de hinchas, desde las 4:00 de la tarde. Se desconoce la nómina que use el equipo ‘escarlata’ pues también debe liberar algunos jugadores para el partido en Estados Unidos ante el DIM. A esto se le suma la posible ausencia de Pablo Ortíz que saldría al fútbol argentino.

Luego, desde las 6:05 de la tarde, el turno será para el Once Caldas que recibe a Millonarios FC en esta fecha 3. El equipo de Alberto Gamero llega a este partido tras la derrota en la Florida Cup ante Nacional pero con la satisfacción de mostrar un buen juego en la gira por Estados Unidos. Por su parte Once Caldas espera que los refuerzos inicien aportar para conseguir la segunda victoria en el campeonato.

El domingo se cierra con un partido con gran relevancia en la tabla del descenso. Atlético Huila, recién ascendido, viajará a Montería para medirse a Jaguares FC. El encuentro iniciará a las 8:10 de la noche. Esta jornada comienza a cerrarse con el partido del lunes 2 de agosto entre Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira en el estadio Departamental Libertad a las 8:00 de la noche.

Por último, el gran atractivo de la fecha 3 se jugará hasta el día martes 3 de agosto a las 8:00 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Independiente Santa Fe, con su gente en las graderías, recibe a Atlético Nacional con la obligación de ganar y sumar los primeros puntos que lo saquen del fondo de la tabla.

