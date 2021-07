‘Conmigo no vas a jugar’: lo que le dijo Rafa Benítez James al comienzo de la pretemporada con Everton

James Rodríguez jugó su primer amistoso con el Everton usando la ‘10’ ¿se quedará?. Foto: Everton

La relación entre James Rodríguez y Rafa Benítez en el Everton parece ser indescifrable. Los últimos días el entrenador español ha manifestado que el equipo necesita de la calidad del colombiano, pero también ha dejado en evidencia que debe trabajar en su pierna zurda. Ha dicho, además, que sería ideal que quienes tienen salarios altos pero juegan poco sean vendidos, para generar ingresos y traer fichajes.

Pues bien, este 29 de julio, el periodista Edu Aguirre, quien cubrió de cerca el paso de James en el Real Madrid, informó que recién el colombiano se integró a la pretemporada con Everton, Rafa Benítez le dijo que no contaría con él en el equipo. La razón, en apariencia, es que su relación en parte de la temporada 2015/16 no fue la mejor; en ese entonces, algunas actitudes del volante creativo incomodaron al DT, que lo relegó al banco de suplentes.

En el programa de la televisión española El Chiringuito, Aguirre afirmó:

“En el comienzo de la pretemporada, Benítez le dijo a James ‘No cuento contigo, conmigo no vas a jugar’. Por lo pronto, James está buscando una salida del Everton”.

De acuerdo con el periodista español, pese a que James está satisfecho en Everton, más allá de la ausencia de Carlo Ancelotti, no estaría dispuesto a ser suplente. Con 30 años de edad y pensando en su regreso a la selección Colombia para afrontar las eliminatorias rumbo a Catar 2022, lo que necesita en este momento de su carrera es mayor regularidad.

“A James le encantaría quedarse en el Everton. Le gusta la liga inglesa, pero si no va a jugar, necesita buscar una salida. Él quiere jugar. James está un poco triste, decepcionado, tanto con el club inglés como con el entrenador español. Hay una tristeza profunda porque siente que no se le está tratando bien”, sostuvo Aguirre.

El comunicador también afirmó que Rodríguez siente que últimamente han alejado a la hinchada de su lado, afirmando que le interesa dejar a los blues, cuando no es así.

“James siente que le están echando la gente encima, que están filtrando noticias que no son verdad para que se vaya del Everton”, concluyó.

De llegar a ser cierto que Benítez le explicó a James que no tendría cabida en el equipo en el primer entrenamiento, sigue siendo una incógnita si cambió de decisión o definitivamente el cafetero no le acaba de convencer.

Las declaraciones de Benítez

Tras el partido amistoso de Everton contra Pumas (México), el pasado 28 de julio en los Estados Unidos, en el que el colombiano ingresó en el segundo tiempo, Benítez dio a entender que el dorsal ‘19′ es pieza clave en al buen juego del equipo: “Lógicamente en pretemporada vamos manejando el grupo, la idea es que tengan minutos todos. Que James Rodríguez aporte su calidad es positivo para todos. Estos partidos son para mejorar la forma física, el entendimiento entre jugadores”.

El DT también tuvo palabras para James Rodríguez una vez terminó el partido con Millonarios en la final de la Florida Cup, el domingo pasado, aunque no fueron igual de alentadoras. Según él, el colombiano tiene que seguir trabajando en la parte física.

“El inicio de la pretemporada no es fácil. Creo que puedes ver que James tiene la calidad con el balón, pero aún así la forma física no es la que esperábamos, por lo que es normal en este momento. Veremos cómo avanza al tener más sesiones de entrenamiento, más juegos. Cada jugador depende de cada uno, está en ellos marcar la diferencia o no“, sostuvo Benítez.

