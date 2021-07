Carolina Cruz respondió los rumores sobre su supuesta separación de Lincoln Palomeque

Foto tomada de Instagram @CarolinaCruzOsorio

Desde hace unas semanas se intensificó un fuerte rumor sobre la presentadora Carolina Cruz insinuando que había terminado su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien ya tiene dos hijos. Sin embargo, recientemente la famosa aclaró los rumores y contó la verdadera historia en redes sociales.

Con un video en el que habla de Salvador, su segundo hijo, la presentadora dejó en firme que ambos están trabajando juntos como pareja para criarlo en compañía de Matías, su primogénito. “Sobre todo cuando tienes la ayuda de tu pareja, Lincoln (...) ha sido una experiencia maravillosa”, expresó en un video comercial que publicó en Instagram.

Los rumores de la supuesta separación de una de las parejas más sólidas de la farándula colombiana se intensificaron tras los mensajes que publicaban en las descripciones de sus fotos que algunos calificaban como ‘secos’, además, los usuarios señalaban que ya no subían fotos juntos argumentando que la pareja se encontraba muy distanciada debido a los proyectos del actor y señalando que lo han evidenciado con las pocas fotografías que comparten juntos en redes sociales y los parcos mensajes donde se mencionan.

Además, hace unos días subió una foto abrazando a un viejo amigo suyo, Fabio Starita, y varias personas afirmaron que podría tratarse de un romance a pesar de que ella escribió que su amistad era “súper poderosa a prueba de balas”.

Carolina Cruz y Fabio Satrita. Foto: Instagram @fabiostarita

Y es que Lincoln Palomeque celebró esta semana los primeros cinco meses de su hijo Salvador con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en la que le dedicó unas emotivas palabras sin mencionar a su pareja, la reconocida presentadora y modelo.

Palomeque, quien interpreta a Mauricio Salinas en la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’, una adaptación a la recordada novela de Fernando Gaitán, compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su segundo hijo con un corto pero emotivo mensaje.

“5 meses...Salva, angelito de mi vida”, escribió el actor de Norte de Santander junto a la imagen de su pequeño hijo durmiendo que alcanzó los más 211.000 me gusta y 760 mensajes de los seguidores que felicitaban Salvador y a Palomeque por sus primeros meses de vida.

Sin embargo, otros seguidores criticaron la publicación de Lincoln Palomeque por compartir fotografías de su hijo a tan corta edad y otros le preguntaron la razón por la cual no mencionaba a su pareja, Carolina Cruz, relacionándolo con una supuesta crisis de la pareja que sus seguidores vienen especulando.

Todo a pesar de que el pasado lunes 28 de junio la presentadora puso fin a los rumores y aclaró la situación en un ‘En Vivo’ en Instagram con la también presentadora Yaneth Waldman, en la que les contó a sus seguidores las verdaderas razones por las cuales se evidenciaba un notorio distanciamiento en la pareja.

“Para todos los que preguntan si se separó, ella no se separó. Dejen la bobada. ¿Por qué preguntan esas bobadas?”, señaló Waldman en tono serio, a lo que Carolina añadió: “Ay no. Muy chistoso. Yo no sé de dónde sacaron eso. No estoy separada porque no me he casado”.

De acuerdo con la modelo, la ausencia de Lincoln se debe a la cantidad de trabajo que adelanta el actor en dos novelas, una de ellas ‘Café, con aroma de mujer’.

“No estamos separados. Lincoln está en dos producciones. Pobrecito, le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos entonces si no está en un lado está en el otro. Qué pecado. Viene, cambia maleta y vuelve y se va. Le ha tocado muy duro la verdad”, sostuvo Carolina.

SIGA LEYENDO