Colegio en La Guajira que entregó buñuelos de almuerzo a los estudiantes no tiene utensilios de cocina para preparar otros alimentos

En los últimos días, han trascendido denuncias sobre la deficiencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Frente a las mismas, se han hecho públicas fotografías que evidencian las pequeñas y poco sustanciosas comidas de los menores. Para uno de los casos, el cual ocurrió en la Institución Educativa Familia de Nazareth, la comida consistía en un banano, un buñuelo y una bebida de maíz.

De acuerdo con el periódico El Tiempo, la entrega del mediático alimento se dio durante la primera jornada de retorno del PAE después de haber entregado alimentos a domicilio durante la pandemia. Según Dolly Acevedo, gerente del programa en la región, la comida se proporcionó de esa forma para evitar que los alimentos congelados no se perdieran previo a la preparación.

“Se dieron orientaciones a rectores de la zona urbana y rural (atendidos con el Programa Mundial de Alimentos), para el manejo flexible del PAE durante las dos primeras semanas del reinicio del calendario escolar, mientras se normaliza la prestación del servicio de manera presencial”, comentó la funcionaria.

Ahora, con la visita del contralor Felipe Córdoba a La Guajira, se conoció en detalle qué está ocurriendo dentro de las instituciones educativas de la capital del departamento. “Lo que hemos podido verificar es que solamente se están entregando meriendas en la mañana y en la tarde y no se está entregando el almuerzo, por lo cual no hay proteína efectiva para nuestros niños en La Guajira, lo que han visto por redes sociales y es conocido a nivel nacional”, explicó Córdoba, según narró El Tiempo.

Además, comunicó que solo el 60% de los niños reciben una alimentación completa por parte del programa de alimentos a instituciones públicas.

Frente al caso en específico de la Institución Educativa Familia de Nazareth, se conoció que lo que hace falta para entregar los almuerzos son utensilios de cocina para uso de las personas que los preparan. Por esto, aseguró el contralor, solo se está suministrando merienda.

El contralor delegado para el sector Agropecuario, Gabriel Romero, también visitó la institución educativa y reiteró el hallazgo de Córdoba. “Encontramos que aun hoy los niños no pueden recibir comida caliente, ni todo lo que requieren para aprender, toda vez que la cocina no funciona porque no cuenta con ollas, refrigeración, ni elementos para servir”, expresó el también funcionario, según RCN Radio.

Frente al caso, Romero le dio a las instituciones y proveedores 15 días de plazo para solucionar los problemas en la dotación de implementos para preparar los alimentos.

“Hay muchos niños en la región que van al colegio para poder alimentarse porque en sus casas no tienen esta posibilidad”, indicó Romero y también aclaró que serían al menos 180 estudiantes afectados por la situación quienes, por el momento, no podrán recibir alimentación completa por parte de las instituciones educativas.

Jhon Alex Córdoba, rector del colegio en cuestión, también aseguró que la institución se encuentra a la espera de los implementos. Por esto, reportó RCN Radio, solo se estaría brindando una merienda a los estudiantes acogidos.

“Por cuestiones de que somos una institución nueva y con procesos de contratación, todavía el menaje para la cocina aun no ha llegado. Solo contamos con mesas, sillas y estufas. Situación que nos llevó a que planificáramos la entrega de meriendas industrializadas, mientras llega la dotación adecuada”, señaló, sobre la institución recientemente inaugurada por el presidente Iván Duque en persona.

Entre otras denuncias, también se viralizó una imagen de una institución educativa en La Guajira que solo brindaba diminutas porciones de arroz y frijoles a sus estudiantes. Según el periodista Yuri Reales, quien denunció por medio de Twitter, se trata de la una de las sedes satélites de la Institución Educativa Divina Pastora.

