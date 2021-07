La respuesta de Margarita Rosa de Francisco a Vargasvil, quien la cuestionó por ser ‘izquierdista’ y vivir del capitalismo

Esta semana el comediante antioqueño Crisanto Vargas, conocido como VargasVil se tomó sus redes sociales para lanzar una fuerte pulla a Margarita Rosa de Francisco, que ha demostrado ya en repetidas ocasiones su rechazo al Gobierno de turno y a su líder político, Álvaro Uribe Vélez. En el mensaje el humorista insinuó incoherencia por renegar del capitalismo.

“Estoy muy de acuerdo con @Margaritarosadf.Cómo así que los artistas no deben de participar en política? Lo q no entiendo es cómo todos los famosos izquerdistas de la TV ,reniegan del capitalismo cuando han vivido gracias al grupo Santo Domingo o de La organización Ardilla Lülle”, escribió literalmente.

Ante este mensaje, De Francisco no se quedó callada y citó su tuit con un video preguntándole: “¿Y qué pasa con lo que uno como empleado aporta para que esa empresa gane dinero?”. Por ahora el humorista no ha contestado, pero la actriz y presentadora sí continúo hablando del tema.

En un mensaje respuesta al video de De Francisco, un usuario le dijo que ella hacía esas críticas porque ya no trabajaba para ellos y porque ya “está en retiro”.

Por eso De Francisco habló de la visión que hay entre empleado - empleador y expresó que siempre debe haber bienestar social para el primero.

“Nunca he despotricado de quienes alguna vez me dieron. Además, yo también les di. La relación con el que nos contrata es de igual a igual y esa horizontalidad permanece en la esfera de la dignidad humana. Solo pido, como ciudadana, que TODOS tengamos una base de bienestar social”.

Por su parte Vargas estuvo en el ojo público en 2019 cuando se lanzó a la Asamblea de Antioquia por el partido Centro Democrático y porque, para esas fechas, Noticias Uno conoció unos chats en los que se le veía hablando de manera insinuante con menores de edad. Aunque no habló directamente, el senador Jonathan Tamayo Pérez lo defendió.

“a los 8 años me sacó de un semáforo, a los 9 me invitó a su elenco a los 12 logre ser el humorista más joven en sábados felices. Pagó el entierro de mi madre y en parte por él soy senador de la República, @NoticiasUno no respeta la honra de quienes sean cercanos al Cd”, dijo ‘Manguito’, quien se hizo elegir por la lista de los Decentes pero terminó apoyando al partido de Gobierno.

Y es que a Margarita Rosa de Francisco la han invitado desde diversos sectores para que aspire a ser congresista en 2022 luego de asumir de manera pública un profundo activismo político. Ahora, la analista política Catherine Juvinao también le pidió que definiera su participación política.

El cruce entre las dos activistas inició a raíz de la pelea política que se desencadenó en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio y tras la elección de la segunda vicepresidencia, en la que con voto en blanco bloquearon a Gustavo Bolívar para ocupar el cargo.

A raíz de esa situación, la actriz De Francisco escribió un trino de halago para Juvinao. “Yo no entiendo bien cuál es la pelea, pero @CathyJuvinao ha sido una veedora rigurosa de los comportamientos de los congresistas y le doy las gracias. Espero que la desarmonía pase pronto. ¡La labor de @CathyJuvinao ha sido excelente!”, escribió la actriz.

Catherine Juviano no se quedó atrás y le extendió un mensaje en el que también reconoció las características de De Francisco y aseguró que sería una buena política, por lo que deseó que defina su participación porque podría aportar más que los políticos de hoy día, según su opinión.

“Yo te aprecio con todo mi corazón y te admiro infinitamente. Ojalá la política colombiana pueda contar con gente como tú. Aportarías más que el 95% de políticos a los que les pagamos el salario hoy. La política se trata de construir acuerdos y tú en eso eres sabia”, escribió la activista.

Juvinao se encontraba en un debate con Antonio Sanguino y Katherine Miranda en el programa de YouTube de María Jimena Duzán. Allí expresó la cualidad que según ella tiene Margarita Rosa de Francisco, pero que le faltó a los congresistas de la Lista de los Decentes durante la pasada instalación del Congreso.

