Nairo Quintana abre su primera tienda y cuenta los consejos que Rigoberto Urán le dio

Nairo Quintana vistió el 'maillot' de puntos algunas etapas del Tour de Francia 2021. REUTERS/Stephane Mahe

Nairo Quintana, uno de los mejores pedalistas de las historia de Colombia —si no el mejor—, siguió los pasos de Rigoberto Urán y decidió emprender. Consciente de que el amor por la bicicleta trasciende las competencias, el ‘Cóndor’ inauguró este 29 de julio su primera tienda dedicada al deporte que le mueve la fibra.

La tienda deportiva, que de acuerdo con el nacido en Cómbita (Boyacá) surgió a raíz de un sueño de su papá, Luis Quintana, se ubica en el centro comercial Paseo Villa del Río —en el sur de Bogotá— y también tiene un museo que da cuenta de la trayectoria del ciclista para llegar a la élite mundial. Acerca de ello, Nairo habló con los medios de comunicación.

“Desde hace muchos años mi papá siempre decía que teníamos que abrir una bicicletería para todos los que llegaran de la vereda allá al lado de nuestra casa. Él soñaba con esa esquinita y ahora don Luis Quintana va a venir acá y va a ver su sueño cumplido”, explicó el deportista.

Además de bicicletas y elementos deportivos, en el establecimiento habrá uniformes de los momentos más significativos de Nairo Quintana, pero también colecciones pensadas en los colombianos y que a la vez le aporten al país. Parte de las ganancias de algunas ellas serán destinadas para ayudar a la isla de Providencia, que resultó destruida en su mayoría tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.

“Ahora viene una colección especial para los colombianos porque a mi me duele Colombia, pasó lo de Providencia e hice una camiseta junto con la diseñadora Adriana Castro y parte de las ventas irán para darle estudio a los niños isleños en las aulas virtuales autosostenibles. Quiero que esa colección sea de los colombianos”, afirmó.

La tienda de Nairo Quintana se ubica en el barrio Villa del Río, en el sur de Bogotá.

Humilde, agradecido y fiel a su estilo, Nairo explicó que la nueva tienda no solo es de él, sino de su esposa Paola Hernández, la administradora de ese proyecto. “Ella, es que no sé cómo decirlo, es la reina de esto. Cuando nos conocimos yo le dije que estudiara algo con números y ella quería sistemas, pero cuando vio que me iba bien en el ciclismo se cambió a los números. Ella es la que maneja casi todo lo de esta tienda, los impuestos, los números, ella es la que tiene esto andando.

‘Nairoman’ también tuvo palabras para ‘Rigo’, quien le brindó consejos para emprender con base en su experiencia:

“‘Rigo’ comenzó mucho antes, yo he sido un poco más cauto, ‘Rigo’ ha sido un gran ejemplo y una guía para todos los deportistas. Con él hemos estado desde el principio y me ha dado muchos consejos que le agradezco, ‘que pilas con esto, que no vaya a hacer lo otro’”.

Entre los trofeos de Nairo que se pueden apreciar en el pequeño museo de su tienda sobresalen el de La Vuelta a España 2016 y el tridente de la terreno Adriático. Se trata de un espacio para inspirar a quienes desean ‘escalar’ en las carreteras europeas como lo lleva haciendo el boyacense desde hace más de una década.

La foto de la delegación colombiana de ciclismo en Tokio 2020: Sergio Higuita, Nairo Quintana, Paula Patiño, Esteban Chaves y Rigoberto Urán. (Twitter: @UranRigoberto).

La más reciente participación de Nairo Quintana en una carrera fue el pasado 24 de julio, en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio y en el Tour de Francia, donde no logró ganar el maillot de puntos, su máximo objetivo. Sobre su participación en la ronda gala, una vez finalizada dijo: “Seguimos acumulando experiencia, intentándolo adelante; unos años mejor, otros peor, pero hemos salido bien de salud, tenemos más carreras por delante... De jóvenes promesas a viejas glorias”.

SEGUIR LEYENDO: