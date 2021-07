Jornada de empates en el inicio de la tercera fase de la Copa Colombia

MEDELLIN - COLOMBIA, 28-07-2021: Deportivo Independiente Medellín y Once Caldas en partido por la fase III, Ida, de la Copa BetPlay DIMAYOR 2020 jugado en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. / Deportivo Independiente Medellin and Once Caldas in match for the phase III, first leg, as part of the BetPlay DIMAYOR Cup 2020 played at Atanasio Girardot stadium in Medellin city. Photo: VizzorImage / Donaldo Zuluaga / Cont

Inició la tercera fase de la Copa Colombia con tres partidos jugados el miércoles 28 de julio. Los partidos que se disputaron fueron Patriotas vs. Real Santander, Independiente Medellín vs. Once Caldas y Bucaramanga vs. Envigado . El único ganador fue el equipo boyacense y los partidos de ida se completarán entre el jueves 29 de julio y el miércoles 4 de agosto.

Patriotas 1-0 Real Santander

El equipo dirigido por Jorge Luis Bernal consiguió su primera victoria en el segundo semestre. El partido jugado en el estadio La Independencia de Tunja terminó con una victoria por la mínima diferencia. El autor del gol fue Jorge Mendoza y su anotación fue dedicada a Jhon Mario Ramírez, entrenador que falleció tras contagiarse de COVID-19.

El partido de vuelta se jugará el 4 de agosto a las 3:00 de la tarde en el estadio Villa Concha en Piedecuesta, Santander.

Bucaramanga 1-1 Envigado

Un duelo parejo protagonizaron los ‘leopardos’ contra el equipo antioqueño en el estadio Alfonso López de Bucaramanga. Hubo que esperar hasta los minutos finales del encuentro para que llegaran los goles. Primero anotó el equipo visitante por intermedio de Jhon Durán al minuto 83. El empate llegó al minuto 87, cuando Michel Acosta aprovechó un buen centro y la mala salida del portero para de cabeza poner el 1-1 en el marcador.

El partido de vuelta se jugará el 5 de agosto a las 5:30 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Independiente Medellín 1-1 Once Caldas

El partido que cerró la jornada del miércoles de la Copa Colombia se jugó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El primer gol del encuentro fue para el local a los tres minutos de partido por intermedio de Juan Pablo Gallego. El juvenil debutó en las redes como profesional con una anotación de gran calidad.

Sin embargo, la alegría para el equipo dirigido por ‘Bolillo’ Gómez no duró mucho. Harrison Otálvaro 10 minutos más tarde, de tiro libre, puso la igualdad en el marcador. El volante cobró con potencia al palo donde se ubicaba el portero, que nada pudo hacer para evitar el gol.

El partido de vuelta está programado para el 4 de agosto a las 5:40 de la tarde en el estadio Palogrande de Manizales

Restan cuatro partidos para terminar los partidos de ida, estos son:

