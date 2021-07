“Hay una enorme responsabilidad, teniendo a todo mi país sobre mis hombros”: Mariana Pajón lista para competir en los Juegos Olímpicos

Ocho atletas colombianos tienen grandes posibilidades de conseguir una medalla olímpica. Foto: COC

Mariana Pajón, campeona olímpica en la carrera del BMX en Londres 2012 y Río 2016, iniciará su participación en las justas olímpicas de Tokio 2020 en la noche de este miércoles 28 de julio, a las 8:21 p. m. (hora colombiana). La bicicrosista de 29 años de edad es una de las llamadas a darle al país una presea, ¿por qué no?, la dorada.

En entrevista con AFP, la colombiana expresó cómo se sentía previo a competir y traerle una alegría a los colombianos.

“Estos cinco años han sido una montaña rusa de emociones para mí. Han sido cinco años de lesiones, de altos y bajos y al final estoy montando en la bicicleta de nuevo, representando a mi país, haciendo de nuevo lo que me gusta”, manifestó Pajón.

Respecto a la competencia, Mariana sostuvo que si bien es un momento de mucha presión, pues hay un país que espera lo mejor de ella, está lista para dejarlo todo en la pista.

“Me siento bien, confiada y divirtiéndome. Hay una enorme responsabilidad, teniendo a todo mi país sobre mis hombros. Voy a intentar dar lo mejor”, expresó Mariana, quien también se refirió al trazado al que se enfrentará. “Es un diferente tipo de trazado. Es más largo y es técnico, por lo que habrá cortes en el grupo. Hacer tres veces el trazado mañana (jueves) y dos el viernes va a ser todo un desafío”.

Asimismo, se refirió a los duros momentos por los que pasó durante estos últimos años, como su lesión, y cómo la pandemia del covid-19 afectó, positivamente, su preparación para los juegos. Cabe recordar que los olímpicos estaban programados para el año pasado, pero por la emergencia sanitaria fueron aplazados

“El aplazamiento fue oportunidad para mí. El año pasado no estaba preparada. Estaba lesionada. Sabía que podía ir e intentar dar lo mejor de mí misma, pero no estaba preparada, no estaba al 100 %. Por lo que me venía bien tener un año más para estar mejor preparada, recuperarme de una lesión y regresar a mi nivel”, aseveró Pajón.

La doble medallista de oro tiene un “as bajo la manga” que se ha convertido en su agüero desde que tenía 14 años, correr con dos medias distintas. Así lo reveló la misma Mariana en entrevistas como la que dio cuando ganó la medalla de oro en Río 2016.

Recientemente, la fisioterapeuta del Ministerio del Deporte, Oriana González, en diálogo con Pulzo recordó esta anécdota que llena de confianza a la antioqueña en las competencias “Ella siempre usa medias diferentes. Ella nunca se pone un par de medias iguales“.

Este agüero surgió cuando Pajón tenía 14 años y luego de muchas competencias, contra bicicrosistas cuatro o cinco años mayores, no lograba una victoria, “Una vez se puso una media por equivocación y luego otra de otro par, y allí empezó a ganar. Eso lo cogió de cábala”.

De ganar la medalla de oro, Pajón sería la única colombiana en colgarse este metal en tres justas olímpicas seguidas. De por sí, no hay cafetero que ostente las dos preseas doradas con las que Mariana Pajón colmó de alegría a sus seguidores en las olimpiadas de Londres 2012 y 2016.

Junto a María Isabel Urrutia, ganadora en el levantamiento de pesas en Sidney 2000, y Caterine Ibargüen, número uno en el salto triple en Río 2016, Mariana Pajón hace parte del grupo de mujeres que han ganado la preciada medalla que las cataloga como las mejores en su disciplina en todo el mundo.

