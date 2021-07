“Hay nostalgia cuando la vida va dando frutos y los hijos van creciendo”: Ricardo Orrego habló del nacimiento de sus mellizos

Tomada de Instagram @orregoricardo

Ricardo Orrego se ha convertido en uno de los comentaristas deportivos y presentadores de deportes más querido por los colombianos y constantemente se le ve en las transmisiones de Noticias Caracol cubriendo los grandes eventos como los mundiales de fútbol y en este momento, los Juegos Olímpicos.

El comentarista deportivo habló para el programa de entretenimiento de Canal 1 ‘Lo Sé Todo’ en el que abrió su corazón y se refirió al nacimiento de sus mellizos y cómo ha vivido esta etapa en su vida.

“Hay nostalgia cuando la vida va dando frutos y los hijos van creciendo, porque yo no estuve en el nacimiento de ellos, pues ese es un momento cumbre donde además era una etapa compleja porque eran mellizos, un parto gemelar donde además del riesgo de la madre estaba el riesgo para los niños”, recordó el presentador para ‘Lo Sé Todo’.

Constantemente vive agradecido con Dios por la oportunidad de ver a su familia unida pues por motivos laborales son muchos los momentos en los que no ha podido estar presente, pero gracias al trabajo de su compañera sentimental, todo va por el camino correcto.

“Una gran compañera, una gran partner, que me hace la carga más liviana en estos casi 17 años de matrimonio, lo importante es saber negociar espacios y momentos, respeto profundamente a la gente que comparte todo por sus redes sociales, pero hay momentos en familia – en mi caso – que no han quedado registrados allí, de lo que más me gusta hablar es del amor que siento por ellos, pero sobre todo de la empatía que tenemos como familia”, señaló Orrego.

Con respecto al tema de las redes sociales, dijo que sus hijos que son apasionados por ese tema, tiene una hija a la que le gusta el canto y es apasionada por TikTok y uno de sus mellizos es narrador en potencia. “Sammy es futbolero, Rafa, aunque le gusta tiene otro perfil no es tan efervescente con el tema, pero lo disfruta, Valeria tiene el don de la palabra, la elocuencia y la expresión”.

Habló de los besos que recibe siempre en televisión

El presentador de deportes recordó, de manera graciosa, los besos que ha recibido durante los cubrimientos de eventos deportivos en transmisiones en vivo.

“La escena es que él me miró, yo lo mire, no mentiras [risas] lo que yo siento en primer momento es que alguien me atrapa por la espalda, el instinto fue como ‘miércoles aquí me van a hacer algo’, cuando ya vi que era un beso, el cerebro dice ‘ah me están es mamando gallo’, es una descarga de adrenalina fuerte primero por el temor y luego por el acto, luego se vienen dos más que también querían seguir jodiendo la vida, piqueando más y dije no, no, no”, apuntó el presentador.

Reconoce que pudo haber reaccionado de otra manera cuando las personas intervinieron, un golpe con el micrófono o una grosería, pero en ese momento él mismo afirma que no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo y la mente.

Pero esa no fue la única ocasión que ocurrió, durante la transmisión del Mundial de Rusia 2018, una mujer también le plantó un beso en la mejilla al presentador.

“De reojo, veo que viene subiendo alguien, ahí fue donde apareció caperucita roja, era una rusa mona de ojos verdes, muy bonita y de pronto veo que va entrando a cuadro y dije’ ¿esto que fue?’, primero me habló en ruso algo al oído que a la fecha de hoy yo pagaría porque alguien me dijera que fue lo que me dijo, luego me sonrió y lo que hizo fue darme un pico … la menos contenta con la piqueadera es mi señora, la primera vez dijo bueno está bien, la segunda fue como mmm… mentiras esto hace parte de la historia [risas]”, finalizó para ‘Lo sé Todo’.

