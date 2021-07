Richard Aguilar renuncia oficialmente al Senado: “con inmenso dolor me despido”

En la noche del 27 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el senador Richard Aguilar Villa, como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

Este miércoles, el senador envió la siguiente carta al Congreso: Por medio de este escrito, me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al Senado de la República a partir de la fecha. Decisión que obedece a la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me impide continuar con el normal desarrollo de mis deberes y funciones como congresista.

Hoy con inmenso dolor me despido de este cargo para concentrarme en mi defensa y demostrar mi inocencia, porque se lo debo a cada uno de los colombianos que creyeron en mi, que he representado y por quienes he trabajado incansablemente durante el ejercicio de mi vida pública.

Al final me queda la satisfacción de decirles a todos ustedes que desde el primer día que juré servirle al pueblo, en calidad de Senador de la República, me enfoqué en cumplir a cabalidad con mis deberes desde el legislativo.

No queda más que agradecerle al pueblo colombiano el haberme brindado su confianza como persona y como servidor público.

La movida es clara, Aguilar buscará que su proceso sea revisado y pueda pasar de la Corte Suprema a la Fiscalía General. Uno de los argumentos que presenta la defensa para la solicitud, es que los hechos por los que se le está investigando ocurrieron cuando Aguilar era gobernador de Santander, entre 2012-2015 y las actuaciones no tienen conexión alguna con su trabajo como senador de la República.

En la providencia de la Corte se lee precisamente que la investigación es por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando el ahora senador se desempeñaba como gobernador del departamento de Santander. Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos.

Según el proceso, en la celebración de los negocios jurídicos cuestionados el entonces mandatario regional habría ordenado a algunos funcionarios de la Gobernación del departamento favorecer y entregar esos contratos a ciertas personas o consorcios previamente señalados por él.

Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).

Teniendo en cuenta que la investigación adelantada por la Corte implica a otros posibles partícipes en los hechos de corrupción administrativa indagados, la Sala Especial de Instrucción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las eventuales acciones penales que considere pertinentes.

Una vez la Corte le informó al senador sobre la apertura de una investigación, Aguilar reaccionó de manera tranquila y afirmó que es una oportunidad para demostrar su inocencia y aseguró que se trata de falsas acusaciones en su contra, hechas por “delincuentes” que buscan rebajar sus condenas.

“Me ha informado mi abogado Iván Cancino que he sido citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia: una gran oportunidad para la verdad y para defender con el alma mis actuaciones. Ante la Corte Suprema de Justicia aportaré pruebas para desmontar los falsos testimonios que me han levantado delincuentes, que buscan obtener rebajas de penas a cambio de inculparme. Se esclarecerá la verdad, brillará la justicia!”, escribió Aguilar.

De acuerdo con el diario La Vanguardia y la Silla Vacía, la investigación inició por la confesión de Claudia Toledo y Lenin Pardo, secretaria de Infraestructura y contratista de obras públicas respectivamente, durante el tiempo en que Aguilar fue gobernador de Santander. Según esas declaraciones juramentadas ante la Fiscalía, el entonces mandatario local direccionó a dedo la adjudicación de más de 400 mil millones de pesos en contratos a cambio de coimas. Así como habría, supuestamente, ofrecido sobornos para comprar silencios.

