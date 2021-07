Esta sería la delicada cirugía de rostro a la que se va a someter Yina Calderón

Foto tomada de Instagram @YinaCalderonElOficial

Yina Calderón es una de las figuras más reconocidas de las redes sociales y muestra de ello son los millones de seguidores y detractores que acumula en las plataformas digitales, en las mismas en las que, mantiene a los usuarios al tanto de su vida personal.

Para nadie es un secreto que Calderón no le tiene miedo al bisturí y prueba de ello son todas las cirugías que se ha realizado tanto en su rostro como cuerpo. Hace varios meses la influenciadora anunció que quería realizarse otra operación facial, sin embargo, nunca reveló de qué se trataba.

Aunque el tema había quedado en el olvido, este martes una página de chismes en Instagram compartió un mensaje que le llegó, de al parecer una persona cercana a la empresaria, en la que anuncia cuál es la cirugía a la que se someterá la exprotagonista de Nuestra Tele próximamente.

“Hola como estas? quería contarte un chisme y es de la polémica de Yina Calderón y su próxima cirugía. Resulta que ella en una fiesta que estuvo hace poco en la ciudad de Medellín en medio de sus tragos como para variar, anunció que se realizará una cirugía para ponerse cachos”, se lee en la captura de pantalla.

Y es que el pasado 7 de julio, la influenciadora contó a sus seguidores sobre una delicada cirugía en la que se implantaría unas prótesis que la dejarían irreconocible.

“Me voy a hacer un cambio en mi rostro, me voy a colocar dos implantes, para ser más clara, en una parte de mi rostro (...) Me voy a hacer un cambio muy brusco, muy extremo, pero siempre lo he querido. Transformar nuestro cuerpo es decisión de cada quien y vamos a ver cómo me quedan las prótesis”, sostuvo.

El último encuentro de la influenciadora con el bisturí fue el pasado noviembre para realizarse un perfilamiento en el rostro, cirugía que fue “bastante compleja”, según ella.

Hace varios meses, Calderón acudió al cirujano para retirar los biopolímeros que tenía en sus glúteos, los cuales, al parecer, no solo estaban afectando su físico, sino su salud. Esta situación también la han vivido anteriormente famosas como Lina Tejeiro y Jessica Cediel.

La influenciadora, en ese momento, fue aplaudida por sus seguidores, quienes en varias ocasiones han manifestado su preocupación por las recurrentes visitas de Calderón al cirujano. Para sus fanáticos, retirarse los biopolímeros mejoraba el aspecto de su cola y significaba un “regreso a lo natural” por parte de la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele.

Sin embargo, Calderón volvió a ser criticada cuando apareció en sus historias de Instagram con la cara hinchada a causa de una nueva cirugía. Lo que más alarmó a sus seguidores es que, el fin de semana de Halloween, la influenciadora tuvo que ser intervenida de urgencia pues los puntos de su cirugía en el glúteo se abrieron por su irresponsabilidad, como ella misma lo afirmó en redes sociales.

“Quería aclararles una situación importante. Como ustedes saben yo me retiré los implantes y hay que cuidar mucho la cicatriz, pero yo no fui juiciosa y se me abrió la incisión por estar saltando”, explicó Yina Calderón en sus redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: