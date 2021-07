Carolina Ramírez, ‘La Reina del Flow’, habló por primera vez del actor que sufrió por su supuesta infidelidad

Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 2’, confesó lo que ocurrió realmente con su supuesta infidelidad tras seis años de relación con el actor Jimmy Vásquez, cuando estaban planeando irse a vivir fuera del país.

En su momento, según indicó Pulzo, el actor reveló que se irían a vivir a los Estados Unidos pero que por diferentes motivos Jimmy adelantó su viaje 15 días y cuando salió del país, se enteró que Ramírez le era infiel con otra persona tres meses antes de empezar una nueva vida en otro lugar, desilusión por la que el actor se autolesionó.

Durante una entrevista con Diva Rebeca, personaje que interpreta Omar Vásquez, la actriz fue cuestionada sobre si se arrepentía de algo en su vida, específicamente de su relación con Jimmy Vásquez.

“Sabes que yo veo ese caso resumiendo todo en una sola frase y es que yo a él le tengo un agradecimiento profundo, profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida y eso es la mitad del camino que yo he tenido que recorrer, entonces, uno también tiene que poner en otra perspectiva esas cosas que ha vivido”, relató Carolina Ramírez durante la transmisión en vivo.

Además agregó, “y yo siempre digo de verdad muchísimas gracias por enseñarme eso porque a uno a veces le cuesta un montón de años aprender lo que uno no quiere en la vida, yo he aprendido con los años que uno tiene las edades para todo”.

Aseguró que Jimmy Vásquez le adelantó un camino grandísimo para recorrer en su existencia y es quizás lo único que tiene por decir de él, pero del episodio del que habló el actor sobre una infidelidad, ella mencionó:

“No vale la pena recordar, la verdad, yo tengo mi verdad y la verdad me pertenece sólo a mí y si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus móviles para ponerse en ridículo de esa manera y exponer a su familia de tal manera y lo mío es que no vale la pena ni siquiera tocar el tema, porque no pasa nada, ni me produce nada”, mencionó en la entrevista a Diva Rebeca.

Asimismo, Diva Rebeca aprovechó para preguntarle a Ramírez si las cosas con Vásquez habrían terminado mal, a lo que la actriz respondió:

“Una persona que habla de uno así en un programa, muy bien no debió haber terminado, pero para mí terminó fantásticamente, mira la vida que tengo ahora, el esposo que tengo, las elecciones que he tomado, la persona que soy, entonces yo creo que no valía la pena ni salir a defenderme porque yo sé quién soy y las personas que amo saben quien soy”.

Recordó además, que nunca tuvo ningún inconveniente con Jimmy, “no sé para que necesitaba recordar eso o si requería esa popularidad, no sé si yo hubiera sido famosa o si de pronto necesitaba de mí en ese momento para tener recordación”, finalizó diciendo que no recordaba si había sido o no infiel y que para ella la lealtad es lo más importante.





