“Si todo sale bien, a final de año vamos a volver”, Gusi habla de lo que viene en su carrera, tras meses de ausencia en los escenarios

Gusi habla de su nuevo álbum y de volver a los escenarios. Fotógrafo: Daniel Amézquita - Cortesía : Paola España Comunicaciones

Con planes de estrenar su nuevo disco para principios del 2022, y tras estar fuera de los escenarios a causa de la pandemia del coronavirus, Gusi habló con Infobae sobre lo que han sido estos meses de composición y producción desde su hogar. ‘Estoy Enamorao’ y ‘Superpoder’ son dos de las canciones que surgieron en medio del proceso, y las que mantienen al cantautor en su vibra contemporánea de mezclar sonidos clásicos del vallenato con el pop e, incluso, con beats propios del género urbano. Gusi, en su charla con este medio, habló de las expectativas que tiene por volver a estar cerca a sus fanáticos, y las ganas que tiene de mostrarles los temas en los que ha venido trabajando.

“Hay que disfrutarlo, de alguna manera. No estamos en el viaje de estar día a día yendo de medio en medio, dentro de una ‘van’, de aquí para allá, sino que estoy aquí, sentado, en mi estudio, en mi casa. Abro la puerta y tengo a mi gente al lado. Claramente me hace mucha falta sentir el cariño de la gente (...) la forma en que mi música los va contagiando y ver, precisamente, cuando eso pasa (...) no tener imaginarme lo que está sucediendo cuando escuchan mi música, o una canción nueva”, comentó

En mayo del 2021, cuando Gusi hizo pública su canción ‘Superpoder’, el artista explicó que se trata de una canción compuesta bajo el pensamiento de la fuerza del amor. “Un amor que tiene tanta conexión que se sorprende al tener todo en común (...) Saber que son capaces hasta de leerse la mente (...) es la afinidad que una persona encuentra al momento de conquistar (...) saber que puede ser para toda la vida”, contó el músico que, además, reveló que trabajo con Yera, Zafady y Pin.

Gusi, exintegrante del recordado y desaparecido grupo musical ‘Gusi y Beto’, presentó su primer álbum como solista en el 2014, al que llamó “Al Son de mi Corazón”. Con su canción ‘Eres’, logró posicionarse en los primeros lugares del Top Latin Song. En 2015, gracias a su trabajo, logró ser nominado a los Latin Grammy en las categorías “Mejor Álbum de Cumbia Vallenato” y “Mejor Canción Tropical”, por la canción “Tú Tienes Razón”. En ese mismo año, se convirtió en uno de los entrenadores más queridos del concurso de talentos musicales “La Voz Teens”. al lado de Andrés Cepeda y Goyo, una de las vocalistas de Chocquibtown.

En el 2017, de acuerdo con lo que recuerda su equipo de prensa, compuso más de 20 canciones, entre las que estuvieron “Quiero Contigo” y “Te Quiero Tanto”. Con esa última logró posicionarse en el puesto #1 en los listados de la radio crossover nacional.

El cantautor ha visto en la mezcla de géneros musicales una oportunidad para encontrar su propio sonido y, tal y como le contó a Infobae, eso le ha permitido expandir su horizonte como músico, además de permitirle un autodescubrimiento.

“Los ritmos colombianos, puntualmente el vallenato, son muy moldeables a los ritmos universales. A mi me encanta tomar como base eso (...) en este caso, ‘Superpoder’ es una canción que tiene, en sí, nada del vallenato como tal, pero tiene ritmos caribes en su percusión. Eso es lo que yo quiero aprovechar (...) la manera de cantarla, la forma en la que están concebidos los versos, y el coro de la canción, es totalmente pop. Ha sido parte de mi esencia (...) de buscar una evolución en mis sonidos”, dijo Gusi quien, a su vez, recordó que su música ha sido clasificada como ‘pop latino’.

Gusi, quien en 2019 presentó “Ganas”, y colaboró con Carlos Vives en ‘Indira’, reveló que, en épocas de coronavirus, la creación de sus canciones ha funcionado casi como un rompecabezas pues, el resultado final de sus temas son la conclusión de un envío constante de ideas a través de videollamadas y correos electrónicos.

“He descubierto sonidos maravillosos que siempre me han encantado, y que hoy en día tengo la fortuna de poder hacer (...) bachata, un bolero, todo eso para mi ha sido algo muy llamativo, y ahora lo voy a hacer parte de mi álbum”, detalló Gusi quien, de la misma manera, aseguró que no tomó muchos riesgos con su canción ‘Estoy enamorao’ pues, así como gusta de la experimentación de los sonidos, optó por mantenerse en su zona de confort para esta pista.

El también intérprete de ‘Locos Dementes’, en colaboración con la pareja de artistas conformada por Mike Bahía y Greeicy, reveló que su nuevo disco tendrá influencias de Bachata, Afrobeat, Merengue Dominicano, Boleros y hasta Rancheras. “Me tiene muy contento. He estado trabajando muchísimo por estos meses, jugando a prueba y error, haciendo canciones, enamorándome de ellas (...) Es un proceso en el que uno está exigiéndose a uno mismo para encontrar la mejor canción”, le dijo el cantante a Infobae.





