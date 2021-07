Marbelle habla de su nueva canción ‘Días Nublados’ y la polémica con Alicia Machado

Fotos originales de RCN Televisión

Desde hace varias semanas la artista que hace parte del reality de Canal RCN ‘Masterchef Celebrity’ ha estado en el ojo del huracán por cuenta de sus declaraciones sobre lo ocurrido con la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado.

Asimismo, en entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’ habló de la grabación de su más reciente sencillo, ‘Días Nublados’, el que asegura hizo con algo de despecho por cuenta de la ausencia de su pareja.

“Enfoqué la canción desde esa ausencia de ese amor que no puede ser, ese amor que tienes que soltar y dejar ir porque ya definitivamente no fue, entonces esos desprendimientos son muy duros, la grabación de ‘Días Nublados’ coincidió con el viaje de Sebastián a Brasil”, aseguró la ‘reina de la tecnocarrilera’ a ‘Lo Sé Todo’.

Agregó que si bien se encontraba entusada cuando grabó la voz del sencillo musical, esta no se debía a que hubiera terminado con su pareja, sino por el contrario, que estaba bien con él, pero se ausentaría seis meses mientras él estaba en Brasil. “Él se fue y yo al otro día estaba en la cama, no me quería parar, literal estaba destruida llorando, es el primer día de seis meses que me esperan sin él”.

Justamente, al encontrarse sola, la llamaron del estudio de grabación para decirle que debería ir a grabar la canción, pero ella aseguró en entrevista que no se sentía preparada para hacerlo, sin embargo, mencionó que tuvo que recurrir a la ayuda de una botella de tequila para poder continuar con el proceso.

“Fue como un cachetadón, tengo que confesar que estaba muy asustada después de haber grabado adicta al dolor porque llegué a pensar que esta canción estaba como muy romántica, muy dolorosa y adicta tiene un power muy fuerte y las mujeres se abanderaron de esa canción y sale ‘Días Nublados’ y es todo lo contrario, se abrieron las nubes y salió el sol”, mencionó Marbelle a ‘Lo sé Todo’.

Adicionalmente, contó a todos sus seguidores que esta nueva canción es perfecta para dedicar a ese amor que uno soltó y que no fue, a esa persona que ya no está en la vida.

Polémica con Alicia Machado

Ya son semanas en las que Marbelle y Alicia Machado son tendencia en redes sociales por cuenta de la polémica que se desató en días pasados cuando la venezolana acusó a sus compañeros de set y a los colombianos de xenófobos y por la respuesta que le dio la cantante de música popular en la que aseguraba que la exreina las invitó a prostituirse.

“No me aguanto un tinto tibio, me dolió mi país y me dolió mi bandera, porque aquí amamos a nuestros hermanos venezolanos y a todo el que venga a nuestro país, eso fue lo que me dolió. Tratarnos de xenofóbicos en nuestro propio país en donde fue recibida como lo que es, como una Miss Universo con todo el amor del mundo, el respeto y el cariño, porque fui la primera en recibirla”.

Adicionalmente, la cantante aseguró que le envió a su masajista y manicurista personal para que se sintiera bien el primer día. “Sucedieron cosas detrás de cámaras que la gente no va a ver y que no tiene por qué, porque no hacen parte del reality pero definitivamente hicieron grieta conmigo y con ella”.

Y agregó, “por el contrario a lo que ella nos decía se había sentido muy feliz y agradecida ‘ustedes son divinos y hermosos, nunca me había sentido así de atendida, que cariño’…”, pero lo que más llamó la atención fue el hecho que también se refirió en malos términos a la presentadora del programa. “Me sorprendió la forma en que pinta la situación, cómo se dirigió a Claudia, ante todo el respeto, ella puede tener la plena seguridad que a nuestro país puede volver cuando quiera porque siempre será bien recibida”.

