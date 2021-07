Caso Álvaro Uribe: paso a paso de cómo Francisco Jaimes comenzó la solicitud de preclusión

En la imagen, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El pasado 6 de abril el fiscal Francisco Jaimes anunció la petición de preclusión del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal, caso que el ente investigador recibió de la Corte Suprema de Justicia el 3 de septiembre de 2020. En esa fecha, Uribe renunció a su cargo como senador de la República.

Pues bien, este 26 de julio Jaimes comenzó a exponer las razones por las que considera que se debe precluir al expresidente. Lo hizo ante la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, en una diligencia que tras una duración de ocho horas, continuará el martes 27 de julio.

A la audiencia lo primero que el fiscal explicó es que, en caso de que la jueza no acepte la solitud de preclusión, él no está obligado a acusar a Uribe Vélez, pese a que el expresidente sea llevado a juicio, un hecho que no tiene precedentes en Colombia.

“La Fiscalía no actúa para el aplauso de la galería, ni en condescendiente con intereses particulares. Simple y llanamente cumple deberes jurídicos para abonar valores y principios que enriquezcan el bien común de la sociedad”, sostuvo Jaimes.

El fiscal también dejó entrever sus críticas hacia la prensa, que ha cubierto el caso de Uribe no solo desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al exjefe de Estado, sino desde el 2012, año en el que el hoy líder del Centro Democrático denunció a Iván Cepeda, en ese entonces miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, por asistir a cárceles a entrevistarse con los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Ambos excombatientes señalaron a Santiago y Álvaro Uribe de haber contribuido con el financiamiento del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Conforme con Jaimes, se ha hecho un “abuso de publicidad” en el proceso que se adelanta contra Uribe Vélez. “Más delicado que las mismas filtraciones es que se viene divulgando una interpretación descontextualizada y sesgada de tales elementos probatorios, con propósitos claros de manipulación de la opinión pública para adelantar un juicio paralelo, soportado en interesas particulares”, afirmó.

6 puntos claves en la exposición

Para argumentar por qué se debe precluir la investigación penal contra Uribe Vélez, Francisco Jaimes optó por dividir su discurso en seis hechos claves; este lunes solo alcanzó a desarrollar parte del primero, relacionado con el llamado testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve.

1. Aunque este lunes Francisco Jaimes no alcanzó a exponer sus consideraciones sobre Juan Guillermo Monsalve, lo que sí hizo fue argumentar que hay dos versiones en disputa sobre las conversaciones que sostuvieron Monsalve y el antiguo abogado del expresidente, Diego Cadena, entre el 21 y el 23 de febrero de 2018.

Lo que ha explicado Monsalve, quien hizo parte de la estructura criminal ‘Los Rastrojos’, es que Cadena llegó a la cárcel La Picota para que se retractara mediante una carta de sus declaraciones sobre Uribe Vélez, en los que lo relacionaba con la creación del Bloque Metro de las AUC, a cambio de servicios jurídicos para, entre otras, buscar ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En tres testimonios entregados por Monsalve a la Corte Suprema y uno al Consejo Superior de la Judicatura, reproducidos por Jaimes este lunes, también se menciona al exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien, a través de Carlos López, alias ‘Caliche’, al parecer le pidió a Monsalve retractarse en un video de lo dicho sobre Uribe.

Jaimes también expuso una declaración de la esposa de Monsalve, Deyanira Gómez, reconocida como víctima del proceso Uribe por la Corte, en la que cuenta cómo Cadena también se acercó al abogado familiar para que accediera a firmar la carta en la que se retractaba de sus declaraciones contra el líder del Centro democrático. El fiscal además presentó un fragmento de la indagatoria a Uribe, en la que el expresidente asegura que autorizó que Cadena acudiera a la cárcel solo para “constatar la verdad y proceder de acuerdo a la Constitución y la ley”.

2. El segundo hecho clave que expondrá Jaimes es la manera en que alias ‘Caliche’ le informó a Monsalve que algunos militantes del Centro Democrático lo contactaron para que, como intermediario, le pidiera retractarse, a través de un video, de las declaraciones de Álvaro Uribe.

3. La búsqueda de que el narcotraficante Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra restara crédito a uno de los testigos contra Santiago Uribe por su presunta participación en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, el mayor en retiro Juan Carlos Meneses.

4. La búsqueda de Hilda Janeth Niño Farfán, exfiscal condenada por cohecho a cinco años de prisión, para que atestiguara de un supuesto complot del exfiscal general Eduardo Montealegre contra Álvaro y Santiago Uribe.

5. La mediación de Diego Cadena para que Máximo Cuesta Valencia, Johan Alberto Cadavid y Elmo Torregrosa, supuestamente declararan en contra del senador Iván Cepeda, señalándolo de realizarles ofrecimientos para testificar contra el expresidente de Colombia.

6. Las cartas escritas por exparamilitares en las que señalan haber recibido pagos de Cepeda para declarar contra Uribe.

