Tenis: concluyó el sueño olímpico para Daniel Galán

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Round 2 - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - July 26, 2021. Daniel Galan of Colombia in action during his second round match against Alexander Zverev of Germany REUTERS/Mike Segar

El número 5 del mundo, el alemán Alexander Zverev superó al colombiano Daniel Galán por 6-2, 6-2 en segunda ronda de tenis masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras una hora y 10 minutos de partido.

Zverev se había llevado el parcial inicial por 6-2 ante Galán después de 38 minutos de juego, pese a que el colombiano intentó meter presión al germano; pero éste, logró quebrar el saque del colombiano en dos ocasiones.

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Round 2 - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - July 26, 2021. Daniel Galan of Colombia in action during his second round match against Alexander Zverev of Germany REUTERS/Mike Segar

Galán no perdió la calma e intentó mantener condiciones, por lo que logró mantener parejas las acciones en el segundo set, hasta el quinto game en que Zverev quebró el saque del colombiano, lo que le significó una ventaja de 3-2.

En ese momento, Zverev contó con la destreza suficiente para imponer condiciones y llevarse el set en el lapso de 32 minutos. El alemán era el favorito, y ratificó con el juego disputado ante el colombiano, quien no desistió y trató de mostrar un juego aguerrido.

Pese a no continuar en las justas, Galán, quien puso en aprietos al germano al intentar romper su servicio, dejó un buen sabor de boca en sus seguidores en Twitter, quienes destacaron que el sueño olímpico del tenista colombiano no concluye en Tokio 2020.

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Round 2 - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - July 26, 2021. Daniel Galan of Colombia in action during his second round match against Alexander Zverev of Germany REUTERS/Mike Segar

Se espera un mejor resultado en dobles con la dupla Cabal y Farah, los mejores en su rango en este momento, cuyo duelo está programado a partir de las 2:00 a.m., hora colombiana.

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Round 1 - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - July 25, 2021. Daniel Galan of Colombia in action during his first round match against Mohamed Safwat of Egypt REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Cómo llegó el colombiano a segunda ronda de sencillos en Tokio

El tenista colombiano, Daniel Elahí Galán, tuvo un arranque prometedor en su primera salida olímpica, cuando venció al número 171 de la ATP, el egipcio Mohamed Safwat, en un partido en el que se impuso 7-5 y 6-1.

Con un arranque lento, el colombiano fue tomando confianza y en el segundo set fue contundente, quedándose así con el juego y la clasificación a la siguiente ronda.

Sobre su rival, Mohamed Safwat, confesó que: “no estaba jugando mal, pero él estaba más suelto, jugando más ofensivo y estaba generando más oportunidades que yo. Pero me mantuve sólido y logré darle vuelta y empezar a mandar en el resto del juego. Estoy muy contento con lo que se hizo”.

En dicho encuentro, Galán confesó que “las condiciones fueron realmente duras, pero son iguales para todos y tocaba aguantarlo y estar siempre muy bien hidratado, yo me echaba agua y eso me ayudó bastante. En el juego yo entré un poco con duda y a la expectativa, pero en cancha dura ese juego no es tan efectivo. Me fui tomando confianza e ir buscando más y afortunadamente me funcionó”.

Seguir leyendo: