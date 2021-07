Murió Edwin Vásquez, el hijo menor del cantante del Grupo Niche Javier Vásquez

Edwin Vásquez y Javier Vásquez, hijo y padre. Foto: Intagram @edwinvasquezmusic

Edwin Vásquez se encontraba en Ciudad de México, en una gira promocional de su último sencillo llamado Mentira, que fue lanzado a inicios de 2021, hasta este fin de semana cuando su padre Javier Vásquez confirmó a través de un sentido mensaje que el joven cantante había fallecido.

“Hoy ha sido arrancado un pedacito de mi corazón por tu pronta partida. Tu energía, tu alegría y tus proyectos musicales se han silenciado aquí en la tierra”, fue el mensaje que compartió el exvocalista del Grupo Niche en sus redes sociales, junto a una fotografía en la que aparecía en compañía de su hijo.

“En medio de la tristeza y llanto que embarga a la familia, te damos las gracias por todos los momentos que vivimos contigo hijo amado. ¡Que Dios te tenga en su santa gloria Edwin Vásquez!”, agregó el padre del cantante, quien no entregó más detalles de lo sucedido.

De acuerdo con el mánager Christian Tovar, quien habló con el periódico Q’Hubo de Cali, Edwin Vásquez habría muerto tras un accidente de tránsito en Ciudad de México. Al parecer, el cantante estuvo interno en un centro asistencial, pero falleció a causa de las lesiones.

La última publicación de Edwin Vásquez fue un video que transmitió en vivo desde Ciudad de México, en un evento de Galería Plaza de las Estrellas, donde recibió unos reconocimientos del establecimiento y varios fanáticos le pidieron autógrafos.

Su amiga influenciadora Alejandra Ángel, conocida como ‘La Mona guisa’ por su personaje en redes sociales, también publicó sentidos mensajes de despedida para Edwin. Ella estuvo con el cantante en México y habían disfrutado de varios momentos juntos en el país azteca.

Ella publicó un sentido video en el que retrató la forma como espera recordarlo, sonriente y amigable. En él se ven imágenes de los últimos momentos que compartieron juntos, en los jardines de Xochimilco, conocido como la Venecia de México, un lago con jardines en islas artificiales que ha sido declarado patrimonio y es uno de los destinos más turísticos de ese país.

Allí habría estado Edwin con varios amigos colombianos, disfrutando del viaje y del país azteca, quienes también publicaron estar compungidos y mensajes de condolencia por su fallecimiento. Sin embargo, Alejandra Ángel publicó unas historias en las que habló sobre las circunstancias del fallecimiento, pero sin entrar en detalles de por qué se habría producido.

“Mi amigo había tenido este inconveniente hacía un mes, pero pues se estaba recuperando de la mejor manera y lamentablemente no resistió. En su momento ya se dirá lo que sucedió, yo no lo voy a decir porque cuando yo me regresé a Colombia fue que sucedieron las cosas y es un tema muy delicado que me imagino que la familia dirá lo que pasó”, indicó la influenciadora.

Ella reflexionó con los seguidores que Edwin era una persona muy noble que adoraba a su papá y lo admiraba, al igual que a su madre. Además, que tenía muchos sueños por delante y ahora estaban trabajando en crecer en seguidores para dar a conocer el talento del cantante en la salsa y la salsa choque, su principal género musical.

Según contó Edwin Vásquez en entrevista con Fusión Web, a él empezó a gustarle el canto gracias a su papá. Cuando él estaba pequeño, lo que más recordaba, era el éxito del Grupo Niche ‘Gotas de lluvia’ y fue esa canción la que empezó a cantar sin todavía pronunciar correctamente y el impulso para que le gustara el canto el resto de su vida.

El pasado mes de febrero el hijo y hermano mayor de los Vásquez, Andrés Fernando, fue hallado muerto en una casa del barrio Los Andes en Neiva, Huila. Él también había construido una carrera como solista de salsa.

