Disidencias de las Farc se atribuyeron atentado en Cúcuta contra el presidente Duque

Disidencias de las Farc se atribuyeron atentados en Cúcuta, Norte de Santander. Fotos: Colprensa / EFE-Ricardo Maldonado Rozo.

El Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc aceptó, a través de un video de cinco minutos y un comunicado divulgado en las redes sociales, su autoría del atentado en contra del presidente Iván Duque y parte de su gabinete cuando se movilizaban en un helicóptero hacía Cúcuta el pasado 25 de junio.

De igual modo, el grupo guerrillero, liderado por Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, y Miguel Botache, también conocido como ‘Gentil Duarte’, también se atribuyó el atentando del con un carro bomba que explotó en las instalaciones del Batallón Grupo Maza, Brigada 30 del Ejército, en la capital del Norte de Santander el 15 del mismo mes, dejando una treintena de heridos, entre ellos dos civiles y algunos efectivos militares de Estados Unidos.

Dentro de estas acciones criminales, se responsabilizaron por los hostigamientos a las bases militares en el departamento, además de ataques contra organizaciones extractoras de recursos naturales.

“Queremos Informarle al país que asumimos con responsabilidad las acciones contra la fuerza pública tales como golpes rápidos y consecutivos a la policía del departamento; hostigamiento a las bases militares en los municipios de Tarra, Tibú, Teorama, Abrego, San Calixto, Convención, Hacarí; golpes a la infraestructura de las empresas extractoras la recursos naturales y minerales; acción contra la brigada 30 del Ejército en Cúcuta, y la sede militar de los Estados Unidos; acción contra la policía de Cúcuta; acción contra el presidente de la República Iván Duque Márquez”, se lee en la comunicación.

Adicionalmente, en el texto manifiestan que este tipo de actos no terminarán, e incluso advirtieron al jefe de Estado: “Y nuestras acciones no concluyen aquí, al señor presidente le decimos que estés parte de la guerra y mientras no haya garantías para la inmensa mayoría nuestros fusiles no se van a silenciar”.

Y concluyeron su intervención asegurando: “Al pueblo colombiano lo invitamos a reflexionar y a darse cuenta dónde están los problemas, y quién es el responsable de la violencia en el país con toda confianza pueden darse a la tarea de conocernos y ser ustedes mismos quienes nos juzguen si estamos fallando porque quién juzga una causa sin oír la parte opuesta aunque su sentencia sea justa está obrando mal, nuestro único interés es hacer de las farc-ep una alternativa del país donde las mayorías se sientan representadas”.

PRONUNCIAMIENTO DE DUQUE E INVESTIGACIONES:

Ante el conocimiento de la grabación, Duque se pronunció mediante su cuenta de Twitter, asegurando que la fuerza pública no se dejará intimidar por amenazas, y por el contrario, seguirá dando golpes a dichas estructuras criminales:

“Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la Fuerza Pública”, dijo.

Respuesta de Duque a video de las disidencias de las Farc. Pantallazo.

En los últimos días, las autoridades colombianas anunciaron que seis personas habían sido capturadas, entre ellas, el capitán retirado del Ejército, Andrés Medina Rodríguez, alias ‘El Capi‘, por su supuesta participación en el atentado contra Duque, según reportó la Fiscalía General de la Nación.

A su vez este sábado el ministro de Defensa, Diego Molano, informó de que se ha tenido conocimiento de otro plan para asesinar a Duque, en el que también estaría implicado ‘El Capi’, quien formaría parte del ‘Bloque 33’ de las disidencias de las FARC. Entretanto, el funcionario anunció que se logró obtener información que indica que el atentado contra el mandatario colombiano se organizó desde Venezuela.

Capitán del Ejército involucrado en atentado contra el presidente Duque y carro bomba en la Brigada 30, buscará acuerdo con la Fiscalía.

“Es claro que este atentado fue planeado desde Venezuela, y por lo tanto hay que hacer una reflexión a la comunidad internacional sobre que el régimen de Maduro [presidente de Venezuela] que sigue refugiando terroristas desde donde se atenta contra Colombia”, apuntó.

