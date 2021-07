Las nuevas fechas del debut de Valentina Acosta y Daniel Pineda en el cuadro principal de la competencia de tiro en Tokio 2020

Daniel Pineda y Valentina Acosta se preparan para el debut en el cuadro principal del tiro con arco recurvo. Foto: prensa COC.

Los arqueros colombianos, Valentina Acosta y Daniel Pineda, fueron los dos primeros atletas de la delegación en debutar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ambos abrieron su participación los pasados 22 y 23 de julio (Colombia) en las rondas de clasificación individual de arco recurvo femenino y masculino respectivamente, por lo que ahora afrontarán el cuadro principal.

Inicialmente las pruebas de tico con arco y remo estaban previstas para disputarse desde este lunes 26 de julio (Colombia) y 27 del mismo mes (Japón). Sin embargo, una tormenta tropical obligó a modificar las fechas. “Conforme a las previsiones meteorológicas actuales, el programa de las pruebas de remo y de tiro con arco, que debían disputarse el 27 (de julio) ha sido ya modificado”, informó el Comité de Organización de Tokio-2020.

VALENTINA ACOSTA:

Durante su clasificación en las presentes Olimpiadas, Valentina alcanzó la posición número 50, tras obtener 627 puntos en las 72 flechas. Durante la prueba, la surcoreana San An estableció un récord olímpico luego de alcanzar una marca de 680 unidades, superando así la marca de 673, establecida por la ucraniana Lina Herasymenko en Atlanta 1996.

“Al comienzo hubo muchos nervios, me estaba demorando más de lo que debía en mis disparos, lastimosamente en la primera ronda al querer bajar una flecha, no me sentía segura de disparar, sabía que si la disparaba por abajo iba a ser un mal disparo y en el proceso de bajarla la solté y me costó 10 puntos por debajo de lo que estaba esperando”, dijo la colombiana tras su debut.

“A Valentina no le fue bien en la primera distancia, y en la segunda hubo una recuperación y logramos encaminar el trabajo en función de lo que venía haciendo en su preparación. Ocurrió algo similar con Pineda, aunque la brisa era más agresiva y no logró estabilizar las puntuaciones en las series, a pesar de que hacía dos o tres disparos buenos”, indicó el entrenador de la delegación colombiana, el cubano Tony Millán.

Ahora la arquera se estará midiendo en el cuadro principal frente a la británica Sarah Bettles el próximo 28 de julio, a partir de las 9:56 de la mañana en Japón, y 7:56 de la noche del 27 de julio en territorio colombiano.

Recordemos que Acosta, de tan solo 21 años, es campeona mundial de esta disciplina, hazaña que consiguió en agosto de 2019 en Madrid. En su palmarés esta ya cuenta con otros títulos, entre los que destacan una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, una medalla de oro internacional, una medalla de plata nacional y otras más de oro a nivel nacional.

Valentina Acosta Giraldo, representante colombiana en Tokio 2020 para la categoría individual femenina de tiro con arco recurvo. Foto: prensa COC.

DANIEL PINEDA:

Luego de ocupar la casilla 58 en la fase clasificatoria, el atleta de 27 años enfrentará al chino Shaoxuan Wei, de 20 años, por la ronda inicial. El duelo está programado para el miércoles 28 de julio sobre las 7:30 de la noche (fecha Colombia).

Durante dicha fase previa, Pineda sumó un total de 639 puntos, mientras que el líder de la tanda fue el coreano Je Deok Kim con 688 unidades.

Pineda ya trae sobre su arco la experiencia de unos Juegos Olímpicos: este ya había hecho su debut en las justas de Londres, de 2012, de las que quedó eliminado en primera ronda tras caer ante el taiwanés Pang-Cheng Wang por 79 a 72 puntos. Eso, después de tres sets en los que se registraron puntajes parciales de 25-24, 28-24 y 26-24.

Daniel Pineda afronta en Tokio sus segundos Juegos Olímpicos, tras su participación en Londres 2012.

En su palmarés destacan, por ejemplo, las seis medallas de oro alcanzadas en los Juegos Nacionales de 2015, la presea dorada conseguida en el ranking mundial de Medellín de este año, o la de plata alcanzada en la modalidad de equipos, en el Campeonato de Tiro con Arco en Monterrey (México) en marzo de este 2021, junto a Santiago Arcila y Jorge Enríquez.

----

Cabe recordar que los resultados finales que cada uno obtuvo no alcanzaron para que se pudieran clasificar en la modalidad de dobles mixtos.

