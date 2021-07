“Es un honor que Nairo haya venido a verme”: Daniel Galán tras finalizar la competencia en los Juegos Olímpicos

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Round 1 - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - July 25, 2021. Daniel Galan of Colombia in action during his first round match against Mohamed Safwat of Egypt REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Buen comienzo para bumangués con su primera victoria en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde venció al número 171 de la ATP, el egipcio Mohamed Safwat, en un partido en el que Daniel Galán se impuso 7-5 y 6-1.

El tenista colombiano contó con el apoyo de María Camila Osorio y del ciclista Nairo Quintana quienes estuvieron presentes en la tribuna y alentaron al colombiano en su duelo ante el egipcio. Luego de que asegurara su clasificación a la siguiente ronda, habló sobre lo que fue el encuentro, de sus sensaciones en el partido y de tener al campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España en la cancha.

“Es un honor que un ciclista como Nairo, uno de los mejores de la historia en Colombia y de los mejores del mundo, haya venido a verme. La verdad fue que me puso un poco nervioso”, aseguró el tenista.

Sobre el encuentro, afirmó que, “las condiciones fueron realmente duras, pero son iguales para todos y tocaba aguantarlo y estar siempre muy bien hidratado, yo me echaba agua y eso me ayudó bastante. En el juego yo entré un poco con duda y a la expectativa, pero en cancha dura ese juego no es tan efectivo. Me fui tomando confianza e ir buscando más y afortunadamente me funcionó”.

Pese a que el primer set el partido fue parejo, el colombiano fue tomando confianza y en el segundo set fue contundente, quedándose así con el juego y la clasificación a la siguiente ronda. Sobre su rival, Mohamed Safwat, confesó que, “no estaba jugando mal, pero él estaba más suelto, jugando más ofensivo y estaba generando más oportunidades que yo. Pero me mantuve sólido y logré darle vuelta y empezar a mandar en el resto del juego. Estoy muy contento con lo que se hizo”.

Cabe resaltar que las actuaciones más destacadas en lo que va de Juegos Olímpicos han sido protagonizadas por Rigoberto Urán, quien terminó octavo en la prueba de ciclismo de ruta y esto lo hizo merecedor de un diploma olímpico. De las mujeres, Andrea Ramírez terminó entre las ocho mejores de la prueba de Taekwondo en la división de 49 kilogramos, por esta destacada participación recibió diploma olímpico. Y el pesista Luis Javier Mosquera, quien se acaba de convertir en el primer colombiano en recibir una medalla para esta edición de los Juegos Olímpicos.

