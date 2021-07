Video | Como un ídolo fue recibido y presentado Rafael Santos Borré, quien seguirá vistiendo la camiseta 19 en el Eintracht Frankfurt

Tras ser presentado como toda una superestrella en Frankfurt y ser recogido en el aeropuerto de la ciudad con el mensaje “Bienvenida a Frankfurt Familia Borré”, el delantero colombiano Rafael Santos Borré se llevó las miradas, atención y expectativa de los alemanes de cara al comienzo de la temporada 2021/22 de la Bundesliga.

La nueva incorporación de lujo del club alemán también tuvo su video introductorio de llegada al país europeo y ‘La Máquina’ se mostró emocionado hablando en alemán para saludar a la fanaticada de las águilas.

Lo que llamó la atención en sus más fervientes seguidores fue la decisión de la directiva y cuerpo técnico del equipo de presentarlo con el mismo número de camiseta con que cosechó tantos triunfos en Argentina de la mano del River Plate de Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo.

Pues bien, en la mañana de este viernes 23 de julio, a través del canal Eintracht Frankfurt TV, su nuevo equipo lo exhibió y publicó fotografías dentro del estadio Commerzbank Arena, todo a través de su cuenta de Twitter en español con el siguiente mensaje de expectativa:

Con brillante presentación y tercer lugar en la Conmebol Copa América 2021, Borré es la sensación en el equipo alemán, que desde sus redes sociales exaltó hasta su portento físico

Tal como lo hizo en Argentina siendo la figura indiscutible y titular de Marcelo Gallardo en River Plate, Santos Borré vestirá nuevamente el número 19. En el equipo de la banda él se convirtió en el artillero con ese número y durante esta temporada será su amuleto de la buena suerte en Alemania.

Cabe recordar que, tras su despedida del plantel millonarios con los hinchas del club, el barranquillero dialogó con el panel de debate del programa ESPN F90 y explicó la decisión de llevar ese dorsal. Esto fue lo que dijo en el programa que conduce el periodista Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo:

Usé el 19 porque cuando llegué a River el 9 y otros números que había usado antes estaban ocupados o no podía elegirlos porque superaban el límite de la Libertadores. Además, me enteré que lo había usado ‘Teo’. Con el tiempo estuve a punto de cambiarlo por el 9 que usaba Julián Álvarez, pero me quedé con ese