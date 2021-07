Por aparición de una supuesta nueva víctima es posible que se dilate la preclusión del proceso contra expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos

Al expresidente Álvaro Uribe lo procesan por los delitos de fraude procesal en actuación penal y soborno. Foto: EFE/ JUAN ZARAMA/Archivo

Un enredó judicial, que generó la aparición de una supuesta nueva víctima en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, posiblemente va a provocar que se demore más la inminente solicitud de preclusión de este caso, que se considera el más importante en la última década en Colombia.

Se trata de la solicitud del abogado Luis Alfredo Castro Barón quien solicitó que fuera reconocido como víctima en dicho proceso como apoderado de su primo, el sacerdote Abel de Jesús Barahona Castro, quien fue reportado como desaparecido en 1996.

En la emisora Blu Radio señalaron que la juez 28 penal del Circuito con función de conocimiento, Carmen Elena Ortiz, quien lleva el proceso contra el expresidente Uribe negó la solicitud de Castro porque en principio no guardan relación con la investigación por fraude procesal en actuación penal y soborno al también exsenador.

También explicaron en el medio radial que el jurista tampoco demostró la legitimidad para tener un interés directo en ese proceso, del cual se tiene previsto que la Fiscalía solicite su preclusión este jueves.

“Aunque en su petición indica que adjunta unos documentos, no los aportó, de manera que no se cuenta con elementos de juicio que evidencien tal condición. De acuerdo con lo anterior, no le es dable a esta funcionaria acceder a la petición de Luis Alfredo Castro Barón”, señaló la juez.

Sin embargo, según reseñaron en el periódico El Tiempo, la decisión de la togada se hizo de forma escrita, cuando se supone que debía realizarla en la diligencia judicial y luego de que las otras partes intervinientes se pronunciaran, por lo que Castro Barón solicitara ante el Tribunal de Bogotá la recusación de la juez Ortiz al considerar que su petición no fue resuelta en la instancia correspondiente.

Por esta razón, explicaron en el diario bogotano, muy posiblemente se demorará más la inminente preclusión del proceso en contra del expresidente Uribe y no se resolvería este jueves como se tenía previsto.

Fiscalía pedirá que se archive el caso

Para este jueves 22 de julio se espera que la Fiscalía General de la Nación pida formalmente que se precluya el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal en actuación penal y soborno. La petición se hará ante el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá.

La diligencia se realizará de forma virtual e iniciará a las 8:00 a. m. y se espera que en ella participen delegados de la Fiscalía, el procurador delegado para este caso, la defensa del senador Iván Cepeda, que fue quien demandó a Uribe, el exfiscal General Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

Se espera que el fiscal Gabriel Jaimes, quien ha llevado el caso de Uribe, explique en la sesión las razones y los argumentos que tiene para solicitar que se cierre la investigación sobre el expresidente. Hay que recordar que, de acuerdo con sus apreciaciones, “luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, se estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe”.

Aunque la diligencia judicial estaba programada para el 24 de junio, se tuvo que aplazar por inconvenientes que se le presentaron a uno de los testigos del caso. Ahora que se reactivará el proceso, se tendrán en cuenta los fallos emitidos por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.





SEGUIR LEYENDO:

Gustavo Bolívar llevará al Consejo de Estado la pelea por la segunda vicepresidencia del Senado