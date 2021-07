Gustavo Bolívar llevará al Consejo de Estado la pelea por la segunda vicepresidencia del Senado

Foto de archivo. Panorámica del Palacio de Justicia, en donde funciona el Consejo de Estado,en Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2019. REUTERS/Luisa González

El senador Gustavo Bolívar llevará ante los jueces lo ocurrido en la instalación del Congreso de la República para su último periodo 2021-2022, cuando la oposición eligió al senador del Pacto Histórico para ser quien los representaría en este periodo legislativo, la mayoría de los senadores votaron en blanco frustrando que llegara al cargo.

Los partidos que acompañaron a Bolívar decidieron que no iban a presentar a otro candidato pues argumentaban que como oposición tenían el derecho constitucional a elegir quien los representaría en la mesa directiva. Sin embargo, el Partido Verde, a través de la senadora Angélica Lozano, nominó enseguida a Iván Name quien terminó recibiendo los votos de los demás partidos y por ende, resulto elegido segundo vicepresidente.

Sobre esa votación el senador Bolívar anunció que sus abogados ya están trabajando en una tutela y en una demanda ante el Consejo de Estado, “porque es claro que se violó aquí un derecho fundamental que es el derecho a ser oposición”, señaló el político.

Serán los jueces quienes resuelvan si se repite la votación, o si le da una oportunidad a Bolívar de ser quien represente a la oposición como se consensuó en un principio. Y advierte Bolívar: “esa mesa directiva quedó viciada y todos los proyectos de ley que estudie y se voten en estos días van a ser viciados porque esa mesa directiva hoy es ilegítima por haber violado el Estatuto de la Oposición”.

El senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar. Foto: Colprensa.

En la noche de este miércoles, en conversación con la periodista María Jimena Duzán, Bolívar explicó que desde hace tres años que se pactó quiénes eran los senadores que iban a conformar la mesa directiva cada periodo y el Partido Verde había tenido la oportunidad de empezar esa representación en el primer periodo legislativo 2018-2019 con la senadora Angélica Lozano, y que él quedaría para el tercer periodo pero lo cedió a la senadora Griselda Lobo de los Comunes, por lo que tuvo que ser elegido para este periodo.

“Eso es ilegal, dice la norma que el partido político que ya haya ocupado la vicepresidencia no puede volver a ocupar si no lo han ocupado ante los demás partidos salvo haya un consenso y aquí no hubo consenso”, dijo Bolívar por el puesto que finalmente quedó en manos nuevamente de los verdes.

Y agregó: “falta tomar un cursito de dignidad porque es de eso, se trata la dignidad, es decir que usted no viene a imponernos quién tiene que gobernar, quédense con su puesto a quienes nombrar si del liberalismo o Cambio Radical, pero nosotros no nos prestamos para eso”, aseguró sobre el argumento que entregó Angélica Lozano de que habían postulado a Name porque si no lo hacían la vicepresidencia podría quedar en manos de los partidos independientes.

La periodista Camila Zuluaga señaló en Noticias Caracol que expertos creen que Bolívar puede ganar la tutela o demanda porque el artículo 18 del Estatuto de la Oposición es claro en decir que un partido no puede repetir el puesto salvo haya consenso, pero no lo hubo.

También, cita la periodista a los expertos según los cuales, la escogencia del candidato de la minoría no puede quedar en la mayoría que podría terminar vetándolos a todos, y otra es porque la ley dice que el cargo de la segunda vicepresidencia solo puede caer en manos de los partidos independientes cuando no hayan partidos de oposición o que estos partidos no nominen a alguien.

Serán los jueces quienes determinen finalmente quién tiene la razón en esta nueva pelea de la oposición.

