La conmovedora anécdota con la que la periodista Érika Zapata hizo llorar a sus seguidores

Erika Zapata, periodista de Noticias Caracol / Archivo

La periodista paisa de Noticias Caracol, Érika Zapata, ha ganado reconocimiento en la esfera noticiosa del país por su particular forma de contar los hechos del país. Sin embargo, en las últimas horas le sacó lágrimas a más de un colombiano por una conmovedora anécdota que contó en sus redes sociales.

Mediante una publicación de Instagram, la comunicadora publicó una foto suya en la que aparece con un saco azul y contó que representaba las dificultades económicas que ella y su familia enfrentaron durante su adolescencia.

Érika contó que ella quería ese saco pero por falta de dinero su papá no se lo pudo comprar y, aunque ella no está acostumbrada a postear mensajes de su vida personal, esta vez aprovechó para dejar su reflexiva anécdota y mostrarle a sus más de 35 mil seguidores que su vida no ha sido color de rosa siempre.

En la fotografía, cuenta Zapata, tenía 15 años y tenía ganas de estrenarse el buso y aunque su papá no se lo pudo dar, su hermana tuvo una idea para contentarla y fue el motivo para que varios de sus seguidores se conmovieran.

“Mi hermanita encontró una solución y fue llevarme al centro comercial, tomarme una foto en el vestier sin que nadie se diera cuenta y que yo la guardara de recuerdo”, contó la periodista.

Más adelante, calificó el encuentro como “el mejor regalo” de su vida y nuevamente evidenció que se siente orgullosa de lo que ha logrado hasta el momento. Los comentarios no tardaron y algunos usuarios de redes sociales le dejaron emotivos mensajes como: “Qué ternura de historia, que Dios las guarde y cuide siempre. Que sigan así de unidos y amorosos”; “Ay, maracas 😢me dio ganas de llorar cuando leí esa historia”; Te admiro Eri! Llegarás más lejos!!!!”, entre otros.

Esta es la conmovedora publicación:

Esta no ha sido la única publicación viral de la periodista. Hace tan solo días, anunció que casi es víctima de un atraco. La mujer contó esta información en su cuenta de Instagram y lo hizo usando unas expresiones muy particulares, justo como siempre lo hace.

“Un man dizque a atracarme. Ni me olió con el pique que metí. Lo dejé viendo un chispero. Nadie se roba mi bolso de chancera en mi presencia”, escribió.

Con el mensaje, la periodista quiso dar a entender que un ladrón pretendía quitarle sus pertenencias pero ella logró evitarlo porque salió corriendo rápidamente.

Con respecto a la frase final, Zapata hace referencia a un bolso marca Vélez que tiene desde hace más de cinco años. Aunque la periodista no lo ha mencionado de forma directa, más que las pertenencias que tenía dentro de la maleta, era el elemento en sí mismo lo que le preocupaba perder.

Justo hace unas semanas, ella publicó una foto del bolso, y escribió un mensaje expresando lo valioso que es: “De mis objetos más preciados: mi bolso de chancera que lo tengo hace 5 años. Hasta que la muerte nos separe”, escribió Zapata en esa oportunidad.

La periodista casi es víctima de un atraco solo dos semanas después de que denunciara, también en redes sociales, que se estaba usando su nombre para realizar una estafa a una empresa de electrodomésticos en Medellín.

Por medio de capturas de pantalla, Zapata evidenció el engaño y puso en evidencia el número de teléfono por el cual están cometiendo el delito. Además, no dudó en criticar la ortografía de los responsables. “Ojo que están robando a mi nombre. Ni pido favores, ni plata, ni domicilios, ni vivo en Robledo y menos tengo esa ortografía del demonio”, aseveró en Twitter.

