La actriz Lorna Cepeda habló de cómo la trató la pandemia y cómo va su relación amorosa

Lorna Cepeda, de origen cartagenero, es recordada por los colombianos por darle vida al némesis de Beatriz Pinzón Solano en la afamada novela escrita por Fernando Gaitán, pero también ha interpretado personajes llenos de humor como La Celosa en la producción del Canal RCN ‘Chepe Fortuna’, robándole unas buenas carcajadas a los televidentes.

La actriz habló con el programa de entretenimiento de Canal 1 ‘Lo Sé Todo’ en el que contó algunos detalles de cómo la trató la pandemia durante la cuarentena obligatoria, cómo va su vida amorosa y qué hay en el futuro.

“Cómo es de importante entender que uno no debe quejarse por todo, de agradecer siempre, de estar bien, de buscar lo de uno que lo hace feliz”, mencionó Cepeda para ‘Lo Sé Todo’.

La actriz ha regresado con su proyecto ‘Naturalmente Rubia’, un espacio que llevaba preparando desde hace mucho tiempo y que por cuenta de la pandemia, se le dificultó ver la luz pero con la reactivación económica que vive el gremio del espectáculo volvió a prender motores.

“Es un poco más difícil porque pues no tenemos público, es simplemente entrar a la casa de las personas a través de una pantalla sin saber si se están riendo, si se están divirtiendo o no, yo asumo que sí. Ojalá que la gente se sienta identificada también con las cosas que nos pasan a “las rubias”, que a veces las personas creen que las rubias somos privilegiadas y no es así, porque han creído que siempre tenemos todo a la mano o un tipo que las mantenga, ¿el mío dónde está porque no lo había tenido jamás?”, señaló la actriz.

Cepeda fue cuestionada sobre si en la actualidad tiene un compañero sentimental que le permita todas esas situaciones que revive en su show.

“Nooo, tampoco”, mencionó entre risas, y agregó, “pero si me di cuenta de la palabra había mmm hay que llamar a la energía para que algún día se de”.

La actriz también confirmó que se encuentra muy enamorada de su novio, viviendo el amor de la mejor manera y fortalecida en la confianza, el cariño y el compartir juntos lo que ella misma llama vida.

“Todo muy bien gracias a Dios, hasta ahora todo muy muy bien y espero que eso siga así. Realmente si he sido tímida en mi parte amorosa porque nunca digo con quién estoy, creo que esta es la primera vez que he sido un poco abierta al tema”, además agregó que se encuentra viviendo hace dos meses junto a su pareja en el extranjero.

Adicionalmente, Lorna Cepeda ha puesto a suspirar a más de uno de sus seguidores con las sensuales fotos en vestido de baño que suele publicar en su cuenta de Instagram.

“Yo siempre publico como algo que me parece natural, algo que me parece no tanto como ‘mírenme’ no, sino me encantaría tener esa personalidad de decir me siento orgullosa de mi cuerpo aquí está tengan, lo mío es más de decirles ‘aquí estoy pasándola deli’ y de vez en cuando pues si muestro algo pero no tanto”, finalizó Cepeda para ‘Lo Sé Todo’.

