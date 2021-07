Inti Asprilla y Katherine Miranda, los congresistas que se enfrentan a su propio partido

Fotos: Colprensa

Inti Asprilla y Katherine Miranda son dos de los congresistas que en la últimas horas se han enfrentado a su propio partido político, la Alianza Verde, luego de la votación que se vivió el 20 de julio en el Senado en la que Gustavo Bolívar perdió la segunda vicepresidencia de esa corporación y los verdes postularon a Iván Leónidas Name, quien finalmente quedó como el representante de la oposición en la Mesa Directiva.

En medio del debate que se generó tras ese hecho, la representante Asprilla aseguró que su compañera Miranda le había advertido de una “jugadita” que habría planeado el Partido Verde para quedarse con esa segunda vicepresidencia que ya la había ocupado Angélica Lozano en el periodo legislativo 2018-2019.

“Desde el fin de semana Katherine Miranda me advirtió que iban hacer la jugadita en Senado para quedarse con la Segunda Vicepresidencia a nombre del Verde, me lo volvió a decir ayer por la mañana (19 de julio). Yo le dije: -imposible Kathe no creo que sean capaces de hacer eso-, me equivoque mal”, contó el representante Asprilla.

Por su parte, apenas sucedió lo de la votación en el Senado en la tarde del 20 de julio, Miranda a través de su cuenta de Twitter se despachó contra su propio partido. “El verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Al verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara. ¡NO TODO VALE!”, argumentó.

Senadores como Iván Marulanda y Jorge Eduardo Londoño, también de los verdes, se retiraron del recinto en el momento en que Angélica Lozano propuso el nombre de Iván Name para ocupar ese puesto.

“El día de hoy me aparté de la decisión mayoritaria de la bancada de mi Partido en el Senado, y me retiré de la Sesión. El estatuto de la oposición debe respetarse y es claro en establecer que el Partido Verde no podía ocupar nuevamente la 2ª Vicepres. sin el consenso”, aseguró Londoño.

Por su parte, Marulanda explicó: “¿Por qué se apartó de la decisión de elegir a Name? R: El veto a Bolívar no es expresión democrática. Dado este hecho, les correspondía postular otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma y el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo”.

El representante Inti Asprilla ha ido más allá y señaló a Lozano de querer tomarse el partido. “Es bien sabido que yo no puedo aspirar por un partido que no sea el verde . La otra jugadita consiste en indignar tanto a la izquierda, para que esta diga constantemente que yo debería irme del partido. Así, el sector de Angélica podría tomarse completamente el partido”, escribió el representante.

Pero no es la primera vez que estos dos congresistas parten cobijas con su partido. También se han mostrado molestos por las decisiones que ha tomado esa colectividad en cuanto a conformar la Coalición de la Esperanza y cerrar la posibilidad de unirse antes de primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2022 con el Pacto Histórico de Gustavo Petro.

En entrevista con Infobae Colombia, Miranda insistió: “Del verde hay gente muy querida, pero no son candidatos viables para ser presidente de la República. En el Partido Verde quedamos que en primera vuelta vamos solos, pero en segunda vuelta el Partido Verde apoyará a cualquier alternativo que pase, entonces sea Petro o sea la Coalición de la Esperanza, sea verde, creo que lo adecuado no es que nos pongamos a ver ballenas, sino que apoyemos cualquier candidato alternativo. Sin embargo, para primera vuelta se decidió que nosotros vamos o solos o con la Coalición de la Esperanza, pero con Petro no vamos. Es una decisión que tomó el Partido Verde, que yo perdí, lo asumo: Yo quería que estuviéramos todos los alternativos electorales”.

