Estas son las grandes ausencias de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Colombianos ausentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fotos: REUTERS/Jennifer Lorenzini - Colprensa.

Luego de un año de incertidumbres a raíz de la pandemia por la COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 iniciarán, de manera oficial, este viernes 23 de julio (6:00 a.m. hora colombiana) con la tradicional ceremonia de inauguración. En total participarán alrededor de 11 mil deportistas repartidos en más de 200 países.

La delegación colombiana contará con 71 atletas en total, de los cuales dos ya estarán compitiendo antes del evento inaugural: Valentina Acosta y Daniel Pineda entrarán en acción hoy, jueves 22, en el tiro con tiro con arco recurvo para sus respectivas rondas clasificatorias, que determinarán la conformación del cuadro de competencia.

Sin embargo, en al antesala del evento deportivo multidisciplinario más importante del mundo le traemos un listado de algunos atletas ‘Cafeteros’ que, por diversas circunstancias, quedaron por fuera de las Olimpiadas.

EGAN BERNAL:

El ciclista colombiano, vigente campeón del Giro de Italia, estuvo inscrito en la prelista del equipo colombiano dirigido por Carlos Mario Jaramillo; sin embargo, en medio de la especulación sobre su participación o no en Tokio, Bernal aclaró durante su visita al Vaticano, el pasado 16 de junio, que prefería no estar en las justas:

“Pasé el covid-19 y voy tres semanas sin montar en bicicleta, así que no es la preparación ideal para unas olimpiadas tan duras como van a ser las de este año, sería quitarle el cupo a una persona que realmente lo merece, así que no voy a ir”, expresó el zipaquireño a los medios de comunicación.

DANIEL FELIPE MARTÍNEZ:

A última hora la Selección Olímpica de ciclismo sufrió la baja de ‘Dani’, quien estaba previsto que disputase la prueba de contrarreloj individual. El corredor del INEOS Grenadiers, que fue galardonado como el mejor gregario del Giro 2021, no pudo dar negativo en las pruebas PCR luego de más de un mes, y así lo explicó en un video divulgado en sus redes sociales.

“Como pueden ver no tengo COVID-19, tuve hace mes o mes y medio. Me estaba entrenando y estaba muy bien. Estuve 15 días en cuarentena, lo pasé y superé. Quedan unos restos y partículas muy sensibles que salen positivo cuando hago PCR y me dicen en el laboratorio que es normal y puedo dar positivo por un mes o más”, indicó.

Daniel Martínez. Etapa 21, contrarreloj individual. Giro de Italia 2021. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini.

JOSSIMAR CALVO:

El gimnasta cucuteño, única esperanza de Colombia para clasificar a las Olimpiadas, se quedó por fuera tras no lograr el resultado esperado en el Panamericano de mayores que se disputó en junio pasado en Río de Janeiro, Brasil. En la general individual, Calvo terminó noveno con una calificación de 79.550; en la competencia estuvo presente el también colombiano, Javier Sandoval, quien finalizó octavo (80.750).

Recordemos que Jossimar ya había estado presente en los Olímpicos de Río 2016.

Jossimar Calvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Foto: Colprensa.

DIEGO ARBOLEDA:

El bicicrocista no hará presencia en Tokio 2020 pues el tercer y último cupo fue entregado al francés nacionalizado colombiano, Vincent Pelluard, quien también es el esposo de la doble medallista olímpica, Mariana Pajón.

La determinación generó molestia en algunos seguidores, pues, acorde al ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI), es el segundo mejor colombiano en BMX, ocupando, al 22 de julio, la casilla catorce con 465 puntos; entretanto, Pelluard es 16º tras acumular 337 unidades. Según una resolución que sacó Federación Colombiana de Ciclismo, el colombo-francés cumplió con los parámetros exigidos para clasificarse y representar a nuestro país.

“No fue suficiente. Al parecer todo lo que pase durante todos estos años fue en vano, así termina mi ‘ciclo olímpico bonito’ con buenos puntos, pero sin cupo… de ante mano perdón a los que siempre han creído en mí y además aprovecho para agradecer a los pocos que si han estado conmigo a pesar de todo Pd: espero que los hipócritas hagan como si no hubieran visto este post”, expresó entonces en su cuenta de Instagram.

El bicicrocista, Diego Arboleda. Foto: Instagram @diegoarboleda1.

SELECCIONES DE FÚTBOL:

En la rama masculina, el combinado ‘Tricolor’ no alcanzó la clasificación luego de quedar cuarto en el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23, que se llevó a cabo en el país en 2020. Argentina y Brasil, al terminar primero y segundo respectivamente, fueron quienes se llevaron los cupos a Tokio.

Respecto a la rama femenina, la competencia que dictaminó la cuota de participantes fue la Copa América 2018. Allí la Selección Colombia culminó en la cuarta posición que, si bien le sirvió para estar presente en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, no le alcanzó para llegar a las Olimpiadas en territorio japonés. Brasil y Chile fueron los clasificados.

Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 en Colombia (2020). En imagen, Jorge Carrascal (izq.). Foto: Colprensa.

