En Cali se utilizaron menores de edad para actos de vandalismo durante las protestas de este 20 de julio, según las autoridades locales

Loma de la Cruz, epicentro de disturbios en Cali durante jornada de protestas del 20 de julio

La capital del Valle del Cauca fue protagonista de disturbios entre manifestantes y fuerza pública en el céntrico sector de la Loma de la Cruz, centro de Cali que dejaron un saldo de 14 agentes del Esmad heridos, uno de ellos en la cara, y siete civiles, afectados por los gases lacrimógenos.

Ante los disturbios presentados durante este 20 de julio, la Policía Nacional señaló que en medio de estos habrían sido utilizados menores de edad para cometer actos vandálicos. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de vigilancia instaladas en el sector, que muestran con claridad a los menores tratando de alterar el orden público.

“Hay unos videos donde encontramos unos menores de edad que tumban unas señales de tránsito que después las transforman como escudo. Se trata de menores que son instrumentalizados por delincuentes que se dedican a realizar actos que van en contra de la protesta pacífica”, señaló el comandante de la Policía de Cali, general Juan Carlos León.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Cali, los eventos de la Loma de La Cruz fueron pacíficos hasta finalizada la tarde cuando “se observó que un grupo de 50 personas que llegó y no estaba entre los marchantes, empezó a bajar hacia la calle 5 porque tenía intenciones muy claras de vandalizar e incendiar todo el centro. Tenían aprovisionamiento de gasolina, tenían aprovisionamiento de pegante e iban hacia ese sector”.

Según el balance de este martes, las autoridades aseguraron que el 95% de las manifestaciones acaecidas en Cali fueron pacíficas, pero resaltó que los choques sí empañaron la jornada de protestas.

“Entre las 5:00 p. m. que ya habían terminado las marchas, y las 7:00 p. m., se presentan algunas confrontaciones que al momento dejan como saldo, informado por las red de ambulancias, de 7 personas lastimadas por parte de los marchantes”, señalaron.

Asimismo, el secretario de Seguridad afirmó no contar con datos precisos sobre si los civiles involucrados en estos hechos fueron, o no, heridos en las confrontaciones con la Policía, sin embargo, destacó que no ocurrieron heridos de gravedad, ni pérdidas en vidas humanas.

“No se sabe si los que atacaron a la fuerza pública, yo no tengo esa información. Pero sé que son por intoxicación de gases, que no hay heridos de gravedad y no hay vidas humanas que lamentar”, sostuvo Soler.

Con respecto a otras situaciones que perturbaron el orden público de Cali, Soler informó la incautación de armas largas y bombas.

Asimismo, el secretario de Seguridad reveló que previo al 20 de julio había amenazas que fueron tramitadas a través de la acción oportuna de los organismos de inteligencia, la Fiscalía, el CTI y Policía Judicial. Aunque no entró en detalles, precisó que fueron interceptadas una gran cantidad de líneas celulares y telefónicas para contener estas amenazas.

“Teníamos información sobre unos explosivos que venían hacia Cali, eso será objeto de una rueda de prensa que se hará más tarde o mañana por parte de nuestra Policía Nacional sobre unos resultados que logramos anticipar. Esto dejó unas incautaciones, cantidades y todo eso será en cabeza de quien hizo el trabajo de inteligencia”, detalló.

