Gamero habló de la posibilidad de fichar a ‘Teo’ Gutiérrez y la continuidad de ‘Chicho’ Arango en Millonarios

Dos especulaciones que han girado en torno a Millonarios FC los últimos días son la salida de Cristian ‘Chicho’ Arango, uno de los referentes en ataque del equipo, y el fichaje de Teófilo Gutiérrez, quien no renovó contrato con Junior de Barranquilla, al no tener la mejor de las relaciones con Fuad Char los últimos meses. Sobre ambos rumores, el director técnico Alberto Gamero conversó este 21 de julio.

En el programa Primer Toque de Win Sports, el DT samario afirmó que, como a todos los estrategas, le gustaría contar con un delantero como ‘Teo’ en su equipo. Ahora bien, de eso a que sea fichado, al parecer, hay mucho techo. Así lo dejó entrever:

“Al técnico que no le interese ‘Teo’, mejor dicho... es un jugador diferente. Todos queremos a los buenos jugadores. No se me ha comunicado nada sobre eso. He escuchado, pero no tengo conocimiento. ‘Teo’ le interesa a todos los técnicos”.