Carolina Gómez habló de las críticas que recibe a través de redes sociales y cómo está después de su separación

Carolina Gómez es una de las mujeres más recordadas por los colombianos por su paso por el Concurso Nacional de Belleza y conseguir el título como la segunda mujer más bella del universo en la década de los 90, lo que le ayudó para abrirse paso en la televisión nacional y en el exterior.

En entrevista con el programa de entretenimiento del Canal 1 ‘Lo Sé Todo’, la actriz habló de las críticas que ha recibido en redes sociales por su aspecto físico, pues muchos piensan que es un pecado envejecer después de ser reina de belleza, y abordó cómo la trató la pandemia y su estado después de dar a conocer los motivos de su separación después de once años de matrimonio.

“Para muchos yo soy considerada la mujer perfecta y que tengo una vida perfecta después de pasar por un concurso de belleza, pero no es así, estoy lejos de ser perfecta, yo también pasé por una situación compleja en la pandemia, a todos nos afectó financieramente”, mencionó para ‘Lo Sé Todo’ la exreina, quien agregó que tuvo que afrontar de manera positiva todos los problemas que generó el coronavirus.

Recientemente, la actriz fue noticia en diferentes medios de comunicación y redes sociales, tras anunciar su separación después de once años de matrimonio con el empresario Borja Aguirre y en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ mencionó cómo está su corazón después de esto.

“Bien, mi corazón está en el mismo sitio donde lo tenemos todos aquí detrás de las costillas [risas]… latiendo de manera sana, súper bien, estoy tranquila, estoy feliz, estoy muy bien la verdad… hay muchas determinaciones y paso en la vida que uno toma para avanzar y lograr la felicidad y en esas estoy, mi corazón está muy bien”.

Constantemente, la actriz es blanco de críticas y comentarios, de los que resaltan su apariencia física, pues muchos aseguran que, a pesar de los años, estos no le han pasado, pero otros consideran que ya está vieja y que su tiempo ha pasado ya.

“Todos envejecemos, mis arrugas están ahí y muchos dicen ‘uy no es que ya está vieja’, ya pasé los 40 y ya estoy en los 45 y ya los voy a pasar, no pretendo no tener arrugas, lo que si pretendo es tener una buena vejez y envejecerme con salud y bienestar”, agregando que no siente miedo por la llegada de la vejez y que pese a lo que muchos piensan, siempre se ha aceptado tal y cómo es.

Cabe recordar, que la actriz también ha sido criticada por sus fanáticos quienes le han reprochado su falta de empatía al no pronunciarse con respecto a los temas sociales que ocurren en el país.

“Es muy fácil para muchas de las personas que consumen redes sociales juzgar porque muchas veces exigen que uno se meta a opinar sobre la situación del país, pero cuando uno opina, entonces la gente se le va a uno al cuello y dicen ‘es que usted más bien dedíquese reinita a verse bonita porque calladita se ve más bonita’ o ‘no opine porque usted no tiene ni idea porque su vida es privilegiada’, eso no es así”.

La artista siempre se destaca por su buena actitud frente a cualquier situación, muestra de ello es que nunca ha prestado atención a los malos comentarios que hacen sobre ella y sus acciones, por eso le envía un mensaje a todos los colombianos.

“Todo va a estar bien porque en la vida todo pasa, lo bueno, lo malo, lo feo, las sonrisas, el bienestar, la mala salud y hasta la buena salud”, finalizó la actriz.

