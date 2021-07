Jessi Uribe y Paola Jara resuelven dudas sobre su fecha de matrimonio y si planean tener hijos

Paola Jara y Jessi Uribe. Foto: Instagram Paola Jara.

Tras su divorcio de Sandra Barrios, Jessi Uribe vuelve a casarse, pero esta vez lo hará con Paola Jara, su colega como cantante de música popular. Y, parece ser, que la pareja espera tener una gran boda. De hecho, el intérprete de ‘Amor de amante’ espera llegar a su boda al estilo de una película de nada más y nada menos que Vicente Fernández.

Durante una entrevista con la revista Vea – medio de comunicación a quien le dieron la exclusiva de su matrimonio – Jessi Uribe reveló que le gustaría llegar a caballo. “Como en las películas de Vicente Fernández”. Además, también espera estar en traje de mariachi.

A pesar de haber detallado logística del evento, se desconocía la fecha en la que la pareja iba a contraer matrimonio tras tres años de relación polémica y también admirada por sus fanáticos.

Frente a las frecuentes preguntas de sus seguidores en las redes sociales, la pareja dio fin a la especulación sobre cuándo se llevaría a cabo y si el evento sería secreto.

En una historia de la cantante, se reveló que aún no hay fecha y no se sabe si será el próximo año. “Todavía no tenemos la fecha”, dijo la intérprete paisa. “Tenemos la intención”, bromeó el bumangués.

En otra historia, Jara respondió de forma más clara. “Ese es el proyecto, pero todavía no tenemos fecha. Así que no les puedo decir cuándo porque no hemos definido qué fecha, o si el otro año”, indicó la mujer.

Sin embargo, entre otras cosas, Jara aún no sabe si tendrá hijos con Uribe, quien ya tiene cuatro de su anterior relación con su exesposa. Por su parte, la mujer no cuenta con hijos y su atención está centrada a sus perros. “Esta pregunta me la hacen mucho, mucho. Pero aún no tenemos la respuesta”, aseveró.

Además de esas preguntas, en una dinámica anterior, uno de sus seguidores le preguntó a la cantante de música popular qué opinaba de las críticas que constantemente recibe Jessi Uribe por su manera de vestir. Jara señaló que “soy la personas menos indicada para responderles eso porque yo lo veo a él hermoso con lo que se ponga”.

Jara también agregó que, de hecho, la actitud de Uribe a la hora de vestir es una de las cosas que más le gustan de él. Y es que el también cantante es reconocido por su gusto por la moda, el cual le trae críticas y halagos en cada uno de sus atuendos, ya que el hombre se sale de lo tradicional y suele utilizar prendas exclusivas y que algunos pueden considerar femeninas.

Recientemente, Uribe recibió críticas por utilizar unas botas con un poco de tacón, también por el estampado de algunos de sus conjuntos. Lo que ha quedado claro es que al cantante no le importan estos comentarios y que, de hecho, el dinero que invierte en sus atuendos demuestra la exclusividad de los mismos.

Por ejemplo, para la sexta edición de los Premios Heat 2021 en Cap Cana, República Dominicana, Jessi Uribe lució un exclusivo cinturón Louis Vuitton, el cual presumió en algunas imágenes en su perfil de Instagram.

Tras ver la instantánea del artista en su perfil de Instagram, los conocedores del ámbito de la moda acudieron a los buscadores para conocer el precio del lujoso accesorio que estaba portando el cantante de música popular. Efectivamente, el exclusivo cinturón aparece en la página oficial de la marca de ropa bajo la referencia M0121T y el nombre “Cinturón reversible LV Pyramide de 4cm”.

El precio del accesorio es de 475 euros, lo que equivale a un poco más de dos millones de pesos colombianos. Sobre el accesorio, la página reseña que “luce varios elementos emblemáticos de Louis Vuitton, como el estampado Monogram Illusion de la correa. La hebilla distintiva LV Pyramide añade un toque refinado a este elegante accesorio confeccionado en suave piel de becerro. Está disponible en dos versátiles colores que combinan a la perfección con cualquier conjunto”.

