Lo que opinan los expertos del cover de J Balvin de “Wherever I May Roam”, de Metallica

J Balvin y Metallica presentaron el cover de “Wherever I May Roam” Fotos: Instagram @jbalvin/@metallica

Hace solo unas semanas Metallica anunció el lanzamiento de ‘The Black List’, un trabajo discográfico que recogerá diferentes covers realizados por diferentes artistas de todos los géneros musicales y con el cual pretenden celebrarár los 30 años del estreno del ‘Black Album’, su entrega más exitosa, este lanzamiento saldrá a la luz el 10 de septiembre.

Sacando la cara por Colombia está J Balvin, el reggaetonero colombiano fue llamado para participar de uno de estos sencillos, se trata de ‘Wherever I May Roam’, colaboración que acaba de salir al aire y que ya se volvió tendencia en redes sociales.

Desde elogios hasta críticas, pero internautas y expertos musicales han hablado del tema y mostrado una opinión frente a este suceso.

En entrevista con Infobae, Alejandro Marín, reconocido locutor, periodista, traductor, discjockey, editor y productor musical, dejó claro que esto más que una canción es una estrategia de mercadeo para ambas partes y, más allá de si suena bien o mal, deja claro que es una unión muy inteligente.

“Más que si está bueno o malo, lo que hizo Balvin me parece muy inteligente por parte y parte, es una buena decisión de negocios, Balvin no se sale de su zona de confort, hace una versión muy acorde con lo que es él, la visibilidad enorme a Metallica, que está buscando precisamente eso y este es un disco que cumple 30 años y que no está en el radar de la gente joven. Creo que Balvin pone en el radar de esta población a Metallica, a algunos los que no conocen la banda. Es una movida muy inteligente”, comentó Alejandro Marín a Infobae.

A estas declaraciones se les suma las de Roberto Cardona, director de Los 40 Colombia, quien explicó a Infobae que, aquí la noticia es que J Balvin tiene una colaboración con Metallica y no es una buena canción, además, el reggaetonero se está repitiendo en su formula en todas sus canciones.

“Esta colaboración de Balvin y Metallica no es es nada distinto a eso, a una colaboración, no es una gran canción que la gente quiera estar escuchando y que uno revisite, los grandes hit makers dicen que los artistas deben hacer himnos y eso no pasa con esta canción. Era, para muchos, crónica de una muerte anunciada desde que se dijo que Balvin iba a ser parte de las colaboraciones de este tributo, sabíamos que esto iba a generar una polémica muy grande y es lo que está generando, porque suena a muy trap para los rockeros y muy rock para los amantes del trap”, comentó Cardona a Infobae.

Adicional, comentó que era de esperarse que esta colaboración generara polémica, pues así sucedió desde que se hizo el anuncio.

“Hubiera sido preferible que se hubieran quedado con la línea de guitarra durante toda la canción y sacar al trap, los que esperaban que sonara como un ‘Nothing Else Matter’ de Miley Cyrus, pues dejaron claro que no iba a pasar, sabemos que Balvin no es un cantante nato”, aseguró Roberto Cardona.

A su vez, la periodista y presentadora Sylvana Gómez fue una de las primeras en comentar sobre el lanzamiento, “Mercado puro y duro” aseguró a través de su cuenta de Twitter.

A mi me parece muy chevere el ejercicio que hizo Metallica de invitar a artistas tan diferentes a versionar sus canciones.



Mercadeo puro y duro. — Sylvana Gómez (@SylvanaGomez) July 21, 2021

Por otro lado, Antonio ‘Rolo’ Alarcón, Gerente de Marketing Cultural y Project Manager de ONErpm fue más positivo frente al resultado de ‘Wherever I May Roam’.

“Es una gran interpretación de la canción original. El sample es muy acertado y la construcción del beat en trap es de una producción impecable. Balvin tiene ya buena experiencia sampleando tracks de vieja data pero está canción es la versión más Anglo que le he escuchado”, aseguró a Infobae Alarcón.

J Balvin y Metallica:

Desde que inició su carrera musical, el colombiano, J Balvin dejó claro que, aunque lo suyo fue siempre el genero urbano, la mayor parte de su vida creció escuchando la música de su Metallica, de hecho, la colaboración lo hizo muy feliz, así lo expresó en redes sociales.

Soy fan te Metallica entonces estoy muy feliz porque mi banda favorita me dio la verde ✅ — J BALVIN (@JBALVIN) July 21, 2021

Así suena la colaboración creada por el colombiano y la banda formada Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo.

‘The Metallica Blacklist’, como se le denominó al proyecto, y según lo anunció la banda en un video promocional, tendrá la participación de 53 artistas, y tendrá 12 canciones en total. Cada uno de los artistas, explica el video, tendrá la oportunidad de versionar, a su estilo, las canciones favoritas de la banda que incluyen ese álbum que ya cumple 30 años de existencia. El resultado final donará el 100% de sus ganancias a asociaciones de beneficencia.

Así mismo, artistas de todo el mundo tendrán la oportunidad de entregar sus covers de temas como “The Unforgiven”, “Nothing Else Matters” y “Sad But True”. En el video, compartido por la banda, se ve a la gran mayoría de artistas en su respectivo estudio de grabación cantando sus temas escogidos, sin embargo, en otros casos, la banda solamente compartió el audio, como lo fue en el caso de Balvin.

Seguir leyendo: