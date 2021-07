Llorando, Aída Victoria Merlano contó que Lumar Alonso fue hospitalizado

Fotografía tomada de Instagram @AidaVictoriaM

En medio de la extravagancia y la espontaneidad a la que Aída Victoria Merlano tiene acostumbrados a sus seguidores en redes sociales, la hija de la excongresista que se fugó de un centro odontológico reapareció para comentarle a todos que la salud de Lumar Alonso, su prometido, ha empeorado en días recientes por cuenta del Covid-19.

De hecho, en el más reciente pronunciamiento que hizo la joven barranquillera comentó que su novio fue hospitalizado, aunque advierte que está saturando correctamente y no tiene fiebre.

“Queridos, como saben, a Lumar el virus le ha dado muy duro: hace días se complicó y hoy están en la clínica. Les cuento esto por dos razones: la primera de ellas, es para que entiendan el motivo de nuestra ausencia (en plataformas digitales); y la segunda, pedirles que pongan la salud de él en sus oraciones”, explicó Aída Victoria.

De igual manera, comentó que su pareja está recibiendo el tratamiento pertinente para superar este virus que, tan solo en Colombia, ha contagiado a 4.67 millones de personas, de las cuales han fallecido más de 117 mil.

“Ya solo queda esperar. Tenemos la fe y el ánimo arriba. Cuando oren pidan por él, ¿si? Lumar Alonso les manda a decir que está poniendo todo de su parte para que pronto lo vean bien”, agregó.

En historias posteriores, Aída Victoria Merlano dejó ver al hombre con el que irá al altar en los próximos meses. Mientras que este, por su parte, se mostró un poco triste pero optimista en que podrá ganar esta dura batalla.

Además, Lumar Alonso le prometió a su novia que cuando salga del hospital y logre recuperarse en su totalidad del coronavirus, la va a llevar a conocer el parque Disneyland en Estados Unidos.

“Él me dijo que si sale bien me va a llevar a conocer a Mickey Mouse y yo quiero hacerlo, así que ya me lo prometió y lo tiene que cumplir”, mencionó Merlano entre lágrimas.

Por último, mostraron gratitud ante todos aquellos que se han tomado el tiempo de enviarle mensajes de apoyo y respaldo, pues indican que son muy importantes en estos momentos.

“Nos hicieron llorar a Lumar y a mí con las cosas lindas que nos están escribiendo y, de verdad, muchas gracias porque esta no es una situación fácil pero... nada, el ánimo arriba y yo aquí estoy, soy su porrista y nada nos va a vencer”, concluyó Aída Victoria Merlano.

Es clave recordar que la popular pareja de futuros esposos revelaron en febrero pasado que tomaron la decisión de comprometerse y la fiesta será en Venezuela para que pueda asistir Aída Merlano (madre), quien permanece en custodia de las autoridades de ese país.

“¿Les adelantamos lo del matrimonio? Hay tres mil personas. Un abrebocas, por lo que uno se conecta al live y se entera de cosas. Lumar y yo nos vamos a casar muy pronto. Y lo vamos a hacer en Venezuela para que mi mamá pueda asistir”, señaló en aquel momento.

Además, desde la distancia la excongresista se hace presente en los momentos más importantes en la vida de su hija, como cuando llegó a los 2 millones de seguidores en Instagram, pues le envió varios detalles a su casa en Barranquilla.

Cabe mencionar que desde la situación legal que enfrentó por las acusaciones en contra de su madre, el nombre Aída Victoria Merlano se volvió bastante popular en las redes sociales y, a su vez, goza de gran atención mediática por los videos que sube a estas plataformas hablando sin tapujos sobre temas sexuales.