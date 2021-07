“Mi suegrita celosa, peleona, gritona”: con mensaje de cumpleaños, ‘Tata’ Becerra reveló detalles sobre su relación con la madre de Peter Manjarrés

Tata Becerra y la madre de Peter Manjarrés. Foto: Instagram @tatabecerraq

Recientemente, la madre de Peter Manjarrés, la señora Imelda Romero, le dio una nueva vuelta al sol y María Alexandra Becerra, mejor conocida como ‘Tata’ Becerra, – con quien el cantante de vallenato se unió en matrimonio en el año 2016 – le dedicó un mensaje de cumpleaños a su suegra que ha dado algunas muestras de cómo ha sido la relación entre ambas.

“Suegrita de mi corazón, feliz cumpleaños. Dios me la bendiga siempre. Mi suegrita celosa, peleona, gritona, pero con un corazón grande. En tiempos nos hemos dejado de hablar y en otros nos amamos, en estos momentos nos queremos y mucho y así seguirá... Que Dios le conceda salud que lo demás lo haremos nosotros”, escribió Becerra en Instagram.

Enseguida varios de los seguidores de la Tata halagaron la “honestidad” de sus palabras.

Por supuesto, Peter Manjarrés también felicitó a su madre

Por su parte, el intérprete de ‘La que no me conoce’ también quiso escribirle a su madre por medio de sus redes sociales. “Gracias papá Dios, no me cansaré de darte las gracias por darle un año más de vida a mi madre Imelda Margarita, te amare por siempre. Eres mi orgullo, feliz cumpleaños. Te amo”, escribió el cantante.

Además, Imelda Margarita Romero tiene su propia cuenta de Instagram en la que va por los más de nueve mil seguidores. Empero su última publicación data de noviembre de 2020 y es una fotografía de su nieta “Nana”.

Un poco de la relación entre la ‘Tata’ Becerra y Peter Manjarrés

Es de recordar que ‘Tata’ y Peter tienen dos hijas: Mariana (nacida aproximadamente en 2015) y María del Carmen, quien llegó al mundo en 2018. Sin embargo, Manjarrés ya tenía una hija mayor llamada Valerie Manjarrés de Guzmán, concebida en una relación pasada con Karina de Guzmán.

Respecto de su relación, especialmente en épocas de cuarentena y pandemia, Peter Manjarrés dijo en septiembre de 2020 para Lo Sé Todo:

“Nos hemos dado cuenta que no nos equivocamos al casarnos. Ninguno estaba preparado para esto, para lo que está pasando a nivel mundial (…) el mejor regalo que me ha dado mi esposa es comprenderme, acompañarme en estos momentos tan difíciles porque yo soy una persona que estoy acostumbrada a viajar (…) pero pasamos la prueba”.

Ahora, a finales de mayo se corrió la voz de que la Tata Becerra y Peter Manjarrés tendrían tropiezos en su matrimonio. Poco después, nuevamente interrogada por el medio anteriormente citado la empresaria aseguró que los mensajes que publicó en redes sociales – los cuales abrieron la puerta a dichas especulaciones – eran parte de una estrategia publicitaria para promocionar un lanzamiento musical de su pareja.

Por lo pronto, todo parece marchar sobre ruedas – como siempre lo ha sido – entre los dos.

