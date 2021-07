Desafío The Box: Reacciones en redes a Galo y Juan Manuel como finalistas

‘Desafío The Box’ se aproxima a su instancia más importante: la final. Dos de los cuatro finalistas (mujer y hombre) saldrán victoriosos y se quedarán con un gran premio monetario de nada más y nada menos que 800 millones de pesos. Y, seguramente, Laura Jiménez Madrid (representante de Omega), Paola Solano (representante de Alpha), Gonzalo Andrés Pinzón (representante de Omega) y Juan Manuel Gil (representante de Beta) lo dejarán todo en la cancha para quedarse con el título de ganador y ganadora.

Las semifinales estuvieron divididas en dos capítulos. En primer lugar, se desarrolló la femenina, en la que Madrid y Paola le ganaron la carrera por la final a Sonia Manjarrés (representante de Beta) y Melissa Chalare Rengifo (representante del equipo Gamma).

Ahora, este lunes, 19 de julio, se pudo ver la semifinal masculina que, a diferencia de la prueba entre las mujeres, los hombres optaron por ayudarse entre sí en algunas partes del circuito. Por ejemplo, en el momento de armar una pirámide con unos cubos, Óscar Muñoz (Olímpico) y Juan Manuel se ayudaron. De igual forma, lo hicieron cuando debieron caminar empujando un gran y pesado cubo. Por su parte, Galo le solicitó ayuda a Esteban Perdomo cuando tuvo que armar la torre, sin embargo y más tarde, el deportista de Beta armó su respectiva columna en solitario.

Posteriormente, Galo termino sus tramos en la pista con mayor rapidez y fue el primer finalista, seguido de Juan Manuel.

Olímpico - el único que quedaba de los tres exparticipantes que estuvieron en esta temporada, además de haber sido el ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2018’ y uno de los concursantes más temidos en ‘Desafío The Box’ por todas sus habilidades – no logró superar a sus rivales y se quedó en el camino sintiéndose bastante agotado, falto de aire y sus manos llenas de peladuras por la fuerza que hizo en las cuerdas.

“Desde un inicio se me dificultó bastante en la cuerda, me quemé todas las manos y seguí intentando. Allí gasté mucha energía para alcanzarlos y ya al regreso en la caja me costaba mucho”, expresó Olímpico al momento de salir definitivamente del programa, pues anteriormente había quedado fuera tras perder un ‘Desafío a muerte’, pero luego se reincorporó como reemplazo de ‘Morales’, quien dio un paso al costado y tuvo que retirarse por una lesión.

Cuando Andrea Serna – presentadora del formato – interrogó a Esteban sobre su ayuda desinteresada a Galo, el Beta opinó: “Yo creo que ser súper humano realmente es despojarse de muchas cosas materiales, incluso despojarse del ego que uno tiene. Entendí cuál era mi propósito en el ‘Desafío’ de resistir tanto hasta este punto. La verdad, me siento muy contento de que haya llegado de primero”.

Las disculpas de Juan Manuel para Olímpico:

Y, tal vez para sorpresa de muchos, Juan Manuel quiso disculparse con Olímpico. Durante la parte final del reality, el capitán de Beta tuvo como blanco al capitán de Alpha, incluso consiguió sacarlo en un ‘Desafío a muerte’, que vale recordar es una prueba de eliminación. Y, cuando el extaekwondista regresó, Juan Manuel volvió a tenerlo entre sus ojos. Para la última prueba, el competidor quiso limar cualquier aspereza.

“Quiero pedirle perdón a Olímpico por juzgarlo y hacer prejuicios sin conocerlo porque en competencia es una persona, pero como ser humano es otra. Te agradezco mucho por haberte conocido y fue un placer haber luchado al lado tuyo”, expresó el paisa.

El paso de los finalistas por ‘Desafío The Box’:

Tres Omega originales (Todos siendo eliminados y luego reincorporados) y un Beta son los finalistas.

1. Juan Manuel: Desde el principio ha competido en Beta, cuyo capitán fue el exparticipante Augusto Castro (Tin). El deportista estuvo en la versión del año 2016 del reality.

2. Paola: En un principio estuvo en Omega, pero perdió un ‘Desafío a muerte’ y quedó eliminada. Posteriormente, Gabriela Sánchez, de Alpha, debió dar un paso al costado por lesión y en su lugar regresó Paola. Según las reglas del programa, cuando alguien se retira por una lesión, su puesto es reemplazado por el último eliminado o eliminada. Sin embargo, con el movimiento de fichas que hubo después de la prueba de capitanes, la deportista terminó en Beta, donde estuvo hasta antes de la semifinal, pero cuando fue interrogada respecto de qué uniforme preferiría lucir en estas etapas finales del programa, la deportista eligió la camiseta de Alpha, su segundo equipo.

3. Madrid: En un principio estuvo en Omega, que vale recordar fue un cuarto equipo conformado por deportistas que no fueron elegidos por ninguno de los integrantes de los otros equipos liderados por los exparticipantes. Por eso, Omega no contó con ningún exparticipante como capitán en sus filas. Más tarde, la paisa perdió un ‘Desafío a muerte’ – más o menos a la mitad del reality – y salió del programa. Sin embargo, luego de que Sofía Acosta Bernal, de Beta, diera un paso al costado y se retirara por lesión, Madrid se reincorporó al programa siendo parte, en esta ocasión, del equipo azul; en el que estuvo hasta antes de la semifinal.

4. Galo: En un principio estuvo en Omega. También perdió un ‘Desafío a muerte’ y salió, pero cuando ‘Dagómez’, de Beta, se retiró por lesión en su lugar llegó Galo a dicho equipo. Allí estuvo hasta antes de las semifinales.

A diferencia de Paola, Galo y Madrid sí quisieron vestir su uniforme fucsia original, de igual modo lo hizo Juan Manuel con el azul. Y aquí algunas reacciones a la victoria de los dos hombres finalistas:

Reacciones en Twitter Desafío The Box. Foto: Twitter

