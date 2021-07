La cineasta brasilera Paula Gaitán presentará sus filmes en la Cinemateca de Bogotá

Del 15 de julio al 17 de agosto la Cinemateca exhibirá la obra de la artista compuesta por 9 programas de sus películas y la videoinstalación Dos orillas. - Cortesía.

La Cinemateca de Bogotá presenta, en el marco de la celebración de sus 50 años, una muestra especial que hace un recorrido audiovisual por la trayectoria de la artista y cineasta colombo brasilera, Paula Gaitán.

Gaitán nació en París en 1954. Estudió artes visuales y filosofía en Colombia. Desde 1977 reside en Brasil. En 1980 fue convocada por el reconocido director Glauber Rocha a realizar la dirección de arte de la Edad de la tierra, experiencia determinante en su formación cinematográfica. Paula dirigió su primer largometraje Uaka en 1987 y a partir de entonces comenzó a trabajar en la realización de más de una decena de películas, series de televisión, instalaciones y videoclips.

La obra de Paula Gaitán no sólo invita al diálogo del cine con otras artes audiovisuales, sino que fluye entre el documental, el ensayo, la ficción, lo experimental y lo expandido. Sus trabajos conjugan el diálogo entre el lenguaje audiovisual, con la escritura, la fotografía y el performance y se centran en temas como el flujo de la memoria y su fragilidad, la subjetividad de las cosas; historias íntimas e invisibilizadas; la fortaleza de las mujeres y en los cuerpos y la naturaleza como lugares de resistencia.

“La Cinemateca de Bogotá abre las puertas para exhibir y compartir con los ciudadanos y el público del país la obra de Paula Gaitán, una cineasta y artista que tiene una propuesta libre, transgresora y con voz propia. Así mismo, consideramos importante dar visibilidad a las mujeres en el cine”, contó Ricardo Cantor, gerente de artes audiovisuales del Idartes.

La Cinemateca de Bogotá presenta un panorama sobre las obras de Paula Gaitán, el cual está compuesto por nueve programas con trece de sus formatos audiovisuales que se podrán ver de forma presencial y para la Sala virtual Cinemateca, un especial de tres de sus largometrajes: Exilados do Vulcão, Diário de Sintra y Uaká y la videoinstalación en la Sala Expandida (Audiovisual expandido) llamada Dos orillas, comisionada especialmente para este espacio. Así mismo, la retrospectiva estará acompañada con una serie de sesiones de preguntas y respuestas posterior a las proyecciones, 3 conversatorios los días 15, 16 y 17 de julio con presencia de la artista desde la Sala Capital y que serán transmitidos por la redes sociales de la Cinemateca Distrital.

Además, habrá visitas guiadas por su exposición, que se suman a estas actividades especiales que giran alrededor de sus aportes a la cinematografía tanto local, como universal. A su vez, esta muestra de sus obras celebra más de treinta años de creación artística, y con ello su reencuentro con las raíces en este, su país de origen.

Así será la programación en las salas de la Cinemateca:

Uaká. (Dir. Paula Gaitán, 1988) Brasil, 77 min.

En medio de la selva brasileña, se encuentra el Xingu, una región desconocida para los forasteros hasta hace veinte años. Uaká es un ‘poema de imágenes’ sobre el ritual del Kuarup, homenaje a los muertos. Una cultura milenaria que sigue viviendo según sus propias leyendas. Uaká fue ganadora del premio del jurado en el Festival Internacional de cine de Amiens, Francia, en el año 1988.

25 de julio: 6:00 p.m. - Sala Capital

16 de agosto, 8:00 p.m. Sala Capital.

15 de julio-15 de agosto -Sala Virtual

Diário de Sintra (Paula Gaitán, 2007) Brasil. 90 min

¿En qué se diferencian el viajero y el exiliado? ¿Cómo se debe pensar la memoria creada en el exilio? Estos son los ejes alrededor de los cuales gira Diario de Sintra. Es un relato poético del exilio de Glauber Rocha en Sintra, en el que las fotografías sirven como guía en la búsqueda de huellas del paso del cineasta por la ciudad. La película está construida en la frontera de un recuerdo fragmentado, involuntario, inacabado y precario.

21 de julio, 4:00 p.m. Sala 2.

28 de julio: 6:00 p.m. - Sala Capital

10 de agosto, 8:00 p.m. Sala Capital.

15 de julio-15 de agosto -Sala Virtual

Programa: Memorias que se revelan. (95 min)

Memory of memory. (Dir. Paula Gaitán, 2013) Brasil, 25 min.

Examinando viejos videos caseros, Paula Gaitán construye una curiosa narrativa sobre su juventud mientras habla con sus hijos. Un análisis fílmico en forma de ensayo, basado en el trabajo con material de Super 8.

Memory of memory fue parte de la selección oficial de los festivales Indie Lisboa (Portugal), Mostra do Filme Livre (Brasil).

Vida (Dir. Paula Gaitán, 2008) Brasil, 70 min

Vida es una película sobre la actriz brasileña Maria Gladys. La vida es luz y sombra. Es una celebración, un homenaje al poder de estar vivo, una reflexión sobre lo que significa ser actriz brasileña y la posibilidad de ofrecer con pasión y creatividad. La construcción de la acción poética del actor como un grito.

Vida, fue parte de la selección oficial del festival Internacional de Cine de Río de Janeiro y el Festival Internacional de cine de São Paulo.

21 de julio: 7: 00 p.m. - Sala 2

30 de julio, 7:00 p.m. Sala 2

3 de agosto, 7:00 p.m. Sala 2

Programa: Habitar la tierra (107 min)

Rain in my garden, Agnes Varda (Dir. Paula Gaitán, 2015) Brasil, Francia. 29 min

En octubre de 2014, Paula Gaitan tuvo la oportunidad de hablar con Agnès Varda en su casa de la rue Daguerre de París. ‘Rain in my garden’ es el resultado de este encuentro. Rain in my garden, Agnes Varda, fue parte de la selección del 26º Festival de cortometrajes de Sao Paulo en el año 2015.

Agreste. (Dir. Paula Gaitán, 2010) Brasil, 78 min

Lo salvaje puede habitar en varios lugares, así como Marcélia Cartaxo puede ser varias mujeres. La actriz se coloca frente a la naturaleza y otras figuras femeninas, que son de alguna manera sus dobles. De estos encuentros surgen nuevas posibilidades de operar en el mundo de la representación. Agreste, fue parte de la selección del Festival Internacional de cine de São Paulo y de la Mostra do Filme Livre (Brasil) en el año 2010.

22 de julio: 4:00 p.m.- Sala 2. Sesión de preguntas y respuestas

29 de julio: 7:00 p.m. - Sala 2

12 de agosto, 5:00 p.m.-Sala 3

Exilados do Vulcão (Dir. Paula Gaitán, 2013) Brasil. 125 min

Ella logró salvar de un incendio un montón de fotografías y un diario con frases escritas. Estas palabras y rostros son los únicos rastros que dejó el hombre que una vez conoció y amó. Atravesando montañas y carreteras, intenta volver sobre sus pasos. Los lugares que visita traen consigo personas, gestos, recuerdos e historias que, poco a poco, se van incorporando a su vida. Exilados do Vulcão, fue ganadora del premio a mejor diseño sonoro del Festival Internacional de Cine de Brasilia en el año 2013.

22 de julio, 7:00 p.m. Sala 2.

29 de julio: 3:00 p.m. - Sala Capital.

7 de agosto, 8:00 p.m. Sala Capital.

15 de julio-15 de agosto - Sala Virtual

Programa: Mujeres del fin del mundo (93 min);

Elza Soares - Mulher do Fim do Mundo (Dir. Paula Gaitán, 2017). 5 min.

Videoclip de la artista Elza Soares, dirigido por Paula Gaitan.

Noite (Dir. Paula Gaitán, 2015) Brasil, 87 min.

Una mujer pasea por la ciudad de noche y escucha la música que la rodea: jazz,

rock, electrónica. La película es un registro sensorial de cuerpos y sonidos urbanos.

Noite, fue parte de la selección del Festival de Cine de Tiradentes y el Rio de Janeiro Filmmakers Week (Brasil).

23 de julio: 2 :00 p.m. - Sala 3 *Presentación con presencia de la directora

30 de julio: 5: 00 p.m. - Sala 3

4 de agosto, 5:00 p.m.- Sala 3

Sutis Interferencias (Dir. Paula Gaitán, 2017), Brasil, 82 min

Estudios sobre sonido basados en la obra del músico Arto Lindsay y la relación del cuerpo y la cámara con la música. La película discute el arte de forma tan lírica como la obra misma del artista. Sutis Interferencias, tuvo su estreno mundial en FidMarseille, el año 2017.

28 de julio: 4:00 p.m. - Sala 2.

31 de julio, 4:00 pm, Sala 2.

8 de agosto, 7:00 p.m. Sala 2.

Luz Nos Trópicos (Dir. Paula Gaitán, 2020) Brasil, 255 min

Una película como un monumento: Luz nos trópicos es un homenaje a los ricos verdes del Amazonas y a los bosques de Nueva Inglaterra en invierno, celebrando a los pueblos indígenas de ambas Américas y fluyendo como una película tan libre como un río sinuoso.

Luz nos trópicos tuvo su premier mundial en el Berlin Forum 2020, del Festival de cine de Berlín.

20 de julio: 2:00 p.m. - Sala 3 (Sesión de preguntas y respuestas).

22 de julio: 5:00 p.m. - Sala 3.

27 de julio, 5:00pm. - Sala 3.

6 de agosto: 2:00 p.m. - Sala 3

É rocha e rio, Negro leo ( Dir. Paula Gaitán, 2020) Brasil, 150 min

‘É Rocha e Rio, Negro leo’ es una conversación con el músico, poeta, sociólogo y pensador Negro Léo, quien articula sus ideas sobre el desarrollo de la música, así como la política brasileña e internacional, la ascensión de religiones neopentecostales y su obsesión con las redes sociales, todo mientras pone en paralelo su propia vida. Esta película fue parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Tiradentes (Brasil) y del DocLisboa (Portugal), en el año 2020.

20 de julio: 6:00 p.m. - Sala Capital.

31 de julio: 7:00 p.m. - Sala 2..Sesión de preguntas y respuestas...

25 de julio: 7:00 p.m. - Sala 2

31 de julio: 7:00 p.m. - Sala 2

Proyección y Conversatorio:

Exilados do Vulcão y Dos orillas: El cuerpo como resistencia.

Esta conversación girará alrededor del concepto del cuerpo y la naturaleza como lugares de convivencia y resistencia a través de las lecturas de la película Exilados do Vulcão y la video instalación Dos Orillas, obra comisionada por la Cinemateca de Bogotá a la cineasta Paula Gaitán.

Invitada: Paula Gaitán.

Modera: Ximena Gama, Curadora.

Transmisión online del conversatorio por Facebook y Youtube.

Visitas Guiadas

Lugar: Sala E & Labs 1 y 2.

Martes 20 de Julio - 4:00 p.m - Sala E *Con presencia de la artista.

Jueves 29 de Julio - 4:00 p.m - Sala E

Jueves 5 de agosto - 4:00 p.m - Sala E

Sábado 14 de agosto - 4:00 p.m - Sala E





