Jorge Iván Ospina respondió a Clara Luz Roldán: “No me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado”

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Fotos: Colprensa.

El pasado sábado 17 de julio varias caravanas de vehículos con indígenas ingresaron a Cali, capital del Valle del Cauca, para la realización de una Asamblea Nacional Popular en la sede Meléndez de la Universidad del Valle. Este hecho generó polémica, pues hace un par de días la gobernadora, Clara Luz Roldán, había señalado que cerraría las fronteras en el departamento con el fin de evitar alteraciones de orden público el 20 de julio, así como la velocidad de contagios por COVID-19.

Posterior a estos hechos, se filtró un audio de Roldán en las redes sociales, en el cual explicaba que estos vehículos que ingresaron a la capital del Valle provenían de varias poblaciones al interior del departamento, como Florida, Buenaventura, Jamundí, Candelaria, entre otros. Y señaló, además, que restringir su entrada fue imposible ante la negativa del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de cerrar las fronteras de la ciudad.

“Jefe, acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja. Me toca cerrar es el departamento [...] Jorge Iván me dijo que no me lo permitía y que si yo sacaba decreto cerrando Cali me lo desautorizaba”, expresó la gobernadora en ese entonces.

OSPINA RESPONDIÓ AL AUDIO:

En la mañana de este lunes 19 de julio, el funcionario respondió al audio de Roldán argumentando que hace más de dos semanas que no entablan comunicación, y que no se le ha preguntado sobre las determinaciones que se iban a tomar en la capital vallecaucana:

“Hay que estar tranquilos. Hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha angustia y eso hace que la gente pueda ser errática, pero la Gobernadora sabe que llevamos 25 días sin hablar, y bien no me podría oponer a algo que ni siquiera me ha consultado”, expresó Ospina en declaraciones recogidas por El País.

Sin embargo, dejó claro que, a su modo de ver, la mejor salida no es decretar restricciones de movilidad, ya que ellas podrían tener un efecto contraproducente en la población: “Yo no creo que tengamos que tomar medidas inconstitucionales o que restrinjan la libre circulación de todos y de todas, porque pueden ser xenofóbicas, racistas, y lejos de ayudar a resolver el problema pueden agudizarlo”.

LAS EXPLICACIONES DE LA GOBERNADORA:

Con relación a esa pieza de audio, la mandataria departamental aclaró, también este lunes, que iba dirigido a su hijo Jairo Prado, a quien de cariño llama ‘jefe’, con el fin de hablar sobre la llegada de las mencionadas caravanas a Cali.

“Yo les digo ‘jefe’ a muchos que han sido mis exjefes, y nació un chiste con mis hijos sobre el tema. Cuando hablé con mi hijo le dije ‘jefe no me dejan cerrar la ciudad’”, aseveró la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.

Seguido de esto recalcó que la medida tenía como objetivo evitar posibles altercados, tanto en Cali, como en todo el Valle del Cauca, sabiendo que ha sido una de las regiones que presentó mayores actos de violencia en las jornadas del paro nacional:

“Se había conocido que se podían presentar situaciones de alteración de orden público. Fuimos la ciudad y el departamento más afectado por el paro. La primera autoridad de Cali es el señor alcalde y yo no puedo colocar en un decreto a una ciudad donde el alcalde no estuvo de acuerdo con la decisión. Yo espero y confío que el alcalde de Cali haya tomado la mejor decisión y que en nuestra ciudad no se presenten hechos vandálicos”, concluyó Roldán.

