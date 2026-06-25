Yina Calderón celebró su predicción sobre el embarazo de Karina García, “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina”

Yina Calderón reacciona tras el anuncio de Karina García: “nunca me equivoco” - crédito @karinagarcíaoficiall/ instagram

La reciente confirmación del embarazo de Karina García ha generado reacciones en diferentes figuras del mundo digital, entre ellas la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón.

Calderón, conocida por sus opiniones directas y su participación en reality shows, recordó a sus seguidores que ella fue una de las primeras personas en hablar públicamente sobre el embarazo de García, antes de que la noticia se hiciera oficial.

Semanas antes de la confirmación, Calderón ya había insinuado que su excompañera de reality estaba esperando un hijo junto a su pareja, el cantante de trap Kris R. En sus redes sociales, comentó en ese entonces: “Ya les dije, yo no hablo de eso, porque luego dicen que yo me tiro las sorpresas, que yo les daño la noticia a todas, que yo me encargo de no sé qué”, aludiendo a las críticas que suele recibir por adelantar información sobre figuras del entretenimiento.

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Tras el anuncio oficial de Karina García y Kris R, en el que ambos compartieron imágenes y mensajes celebrando la llegada de su primer hijo juntos, Yina Calderón publicó un video donde reafirmó su versión. En el clip, la influenciadora expresó: “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina. Nunca me equivoco”. Con estas palabras, Calderón subrayó su postura de que suele anticipar correctamente acontecimientos relevantes en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

El embarazo de Karina García había sido objeto de especulación durante varias semanas, con seguidores y usuarios analizando imágenes y apariciones públicas de la creadora de contenido. Muchas de estas teorías y comentarios surgieron a partir de las afirmaciones de Calderón, que avivaron el interés sobre la vida privada de García. Finalmente, la confirmación llegó a través de publicaciones en redes sociales donde Karina García mostró fotografías de su vientre y una ecografía, acompañadas de un mensaje que celebraba la llegada de su “sueño más bonito”.

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Aunque la noticia ya es pública, aún no se ha precisado el tiempo exacto de gestación de Karina García. Las especulaciones de los seguidores apuntan a que podría tener cerca de tres meses de embarazo, aunque la pareja no ha dado detalles al respecto. Mientras tanto, la conversación en torno al anuncio sigue activa en plataformas digitales, tanto por la expectativa que genera la llegada del nuevo bebé como por la dinámica de rumores y predicciones habituales en el ecosistema de los influenciadores colombianos.

La reacción de Yina Calderón se suma al debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición mediática en redes sociales. La empresaria ha sido criticada en otras ocasiones por anticipar noticias que involucran a colegas del mundo digital, lo que ha provocado polémicas y respuestas divididas entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

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Hasta ahora, Yina Calderón se ha encargado de revelar el embarazo de Manuela QM, pareja de Blessd, Lina Tejeiro y ahora Karina García, confirmaciones que han dividido opiniones en redes sociales, pues aunque algunos destacan la veracidad de la información, otros aseguran que está filtrando información que no le corresponde.

Por ahora, la llegada del nuevo hijo de Karina García sigue ocupando la atención de la comunidad digital, mientras las figuras públicas intercambian mensajes y reacciones ante el acontecimiento.