Colombia

Yina Calderón celebró su predicción sobre el embarazo de Karina García, “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina”

La empresaria y creadora de contenido señaló que fue la primera en hablar del embarazo, lo que generó debate sobre la exposición de la vida privada en redes sociales

Guardar
Google icon
Yina Calderón reacciona tras el anuncio de Karina García: “nunca me equivoco” - crédito @karinagarcíaoficiall/ instagram
Yina Calderón reacciona tras el anuncio de Karina García: “nunca me equivoco” - crédito @karinagarcíaoficiall/ instagram

La reciente confirmación del embarazo de Karina García ha generado reacciones en diferentes figuras del mundo digital, entre ellas la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón.

Calderón, conocida por sus opiniones directas y su participación en reality shows, recordó a sus seguidores que ella fue una de las primeras personas en hablar públicamente sobre el embarazo de García, antes de que la noticia se hiciera oficial.

Semanas antes de la confirmación, Calderón ya había insinuado que su excompañera de reality estaba esperando un hijo junto a su pareja, el cantante de trap Kris R. En sus redes sociales, comentó en ese entonces: “Ya les dije, yo no hablo de eso, porque luego dicen que yo me tiro las sorpresas, que yo les daño la noticia a todas, que yo me encargo de no sé qué”, aludiendo a las críticas que suele recibir por adelantar información sobre figuras del entretenimiento.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio oficial de Karina García y Kris R, en el que ambos compartieron imágenes y mensajes celebrando la llegada de su primer hijo juntos, Yina Calderón publicó un video donde reafirmó su versión. En el clip, la influenciadora expresó: “Yina adivina y una vez más a la verdad le atina. Nunca me equivoco”. Con estas palabras, Calderón subrayó su postura de que suele anticipar correctamente acontecimientos relevantes en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

El embarazo de Karina García había sido objeto de especulación durante varias semanas, con seguidores y usuarios analizando imágenes y apariciones públicas de la creadora de contenido. Muchas de estas teorías y comentarios surgieron a partir de las afirmaciones de Calderón, que avivaron el interés sobre la vida privada de García. Finalmente, la confirmación llegó a través de publicaciones en redes sociales donde Karina García mostró fotografías de su vientre y una ecografía, acompañadas de un mensaje que celebraba la llegada de su “sueño más bonito”.

PUBLICIDAD

Aunque la noticia ya es pública, aún no se ha precisado el tiempo exacto de gestación de Karina García. Las especulaciones de los seguidores apuntan a que podría tener cerca de tres meses de embarazo, aunque la pareja no ha dado detalles al respecto. Mientras tanto, la conversación en torno al anuncio sigue activa en plataformas digitales, tanto por la expectativa que genera la llegada del nuevo bebé como por la dinámica de rumores y predicciones habituales en el ecosistema de los influenciadores colombianos.

La reacción de Yina Calderón se suma al debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición mediática en redes sociales. La empresaria ha sido criticada en otras ocasiones por anticipar noticias que involucran a colegas del mundo digital, lo que ha provocado polémicas y respuestas divididas entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

Hasta ahora, Yina Calderón se ha encargado de revelar el embarazo de Manuela QM, pareja de Blessd, Lina Tejeiro y ahora Karina García, confirmaciones que han dividido opiniones en redes sociales, pues aunque algunos destacan la veracidad de la información, otros aseguran que está filtrando información que no le corresponde.

Por ahora, la llegada del nuevo hijo de Karina García sigue ocupando la atención de la comunidad digital, mientras las figuras públicas intercambian mensajes y reacciones ante el acontecimiento.

Temas Relacionados

Yina CalderónKarina GarcíaKarina García embarazadaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados por los movimientos telúricos

Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

La exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda destacó la fuerza alcanzada por el llamado bloque alternativo, convocó a un encuentro nacional de pueblos y subrayó la importancia de proteger derechos y territorios

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 25 de junio

La divisa estadounidense ha registrado una leve caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 25 de junio

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

El senador del Pacto Histórico sostuvo que en varias regiones del país con presencia de grupos armados se registró una votación favorable hacia Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Jackson Martínez habló en la prensa portuguesa sobre las virtudes del goleador del Al-Nassr y leyenda del Real Madrid, además de analizar las virtudes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

Karina García confirmó que está a la espera de su tercer hijo: así acabó con los rumores junto al padre de su bebé

Misteriosa mujer captada en el partido de Colombia ante República Democrática del Congo se hizo viral: es hija de un excapitán de la Tricolor

Deportes

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao

El problema de la salida de Guillermo de Amores frena a Millonarios: no tiene cupo para extranjeros