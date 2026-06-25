Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Cristiano Ronaldo es una de las grandes figuras del fútbol portugués con tres títulos en su palmarés-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El 27 de junio de 2026, la selección Colombia se medirá por la última fecha del grupo K ante Portugal en el estadio de Miami, Estados Unidos, en el partido que podría definir el liderato de la zona en el Mundial de 2026.

En este contexto, tanto el español Roberto Martínez como el argentino Néstor Lorenzo preparan el duelo, mientras referentes con experiencia en el fútbol colombiano y portugués hablaron del partido y de la importancia de la presencia del astro luso Cristiano Ronaldo.

El delantero habló en la prensa de Portugal sobre las virtudes del cuadro "Cafetero" en la previa del partido ante Portugal-crédito Juan Antonio Ocampo Sánchez/Colprensa

El 23 de junio de 2026, el exdelantero Jackson Martínez, quien jugó en Independiente Medellín del fútbol colombiano y tuvo experiencia en Portugal con equipos como Porto FC y Portimonense FC, habló con la revista Sábado Portugal sobre el protagonismo de Cristiano Ronaldo en el Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026.

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Martínez explicó que la vigencia del astro del Real Madrid se basa en la gran mentalidad que posee.

“Seguirá sorprendiendo… De hecho, no creo que sorprenda a nadie. Tiene 41 años, pero posee una gran mentalidad, y dentro de la joven plantilla de la selección portuguesa, su experiencia es fundamental. En este tipo de competiciones, no hay tiempo que perder, y la experiencia en un equipo es de vital importancia", detalló.

Sobre el equipo dirigido por Roberto Martínez, Jackson Martínez fue enfático al explicar que el éxito colectivo de Portugal depende del mediocampo luso.

“La verdad es que Portugal tiene un equipo muy bueno y un mediocampo increíble, quizá uno de los mejores de este Mundial. Los mediocampistas portugueses toman las riendas del juego y marcan la diferencia. Vitinha ha sido uno de mis jugadores favoritos desde que lo vi en el FC Porto. No sabía quién era, pero me impresionó desde el primer partido: parecía que ya llevaba 50 partidos con el club. Ahora mismo, para mí, es uno de los mejores jugadores del mundo. Tiene mucha calidad y disfruta del juego. Le gusta organizar y entiende el fútbol de manera excepcional”, dijo.

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Y añadió: “Creo que él y Bruno Fernandes serán dos jugadores muy importantes para Portugal. Cuando vi a Bruno Fernandes por primera vez, me di cuenta de que tenía un líder nato que no necesita el brazalete de capitán. Son jugadores vitales para Portugal, pero hay muchos otros. Creo que Rafael Leão también será muy importante y puede marcar la diferencia en los momentos más difíciles del partido”, completó.

El concepto de Jackson Martínez sobre la selección Colombia

"Cha Cha Cha" resaltó la importancia del liderazo de James Rodríguez y David Ospina en el campo de juego-crédito Luisa González/REUTERS

En la misma charla con Sábado Portugal, Martínez analizó el estilo del equipo “Cafetero” y destacó el aporte de los especialistas en pelota parada, así como el papel de los creadores James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

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“Individualmente, Colombia cuenta con jugadores que pueden marcar la diferencia. Todo dependerá de las jugadas a balón parado, ya sean tiros libres o saques de esquina. Tenemos jugadores excepcionales y buenos lanzadores de tiros libres, algo cada vez más raro en el fútbol actual. Somos uno de los pocos equipos que cuenta con dos mediapuntas puros, James Rodríguez y Quintero, y será en gran parte gracias a ellos que podremos crearle problemas a Portugal”, analizó.

Además, destacó el liderazgo de James Rodríguez y David Ospina dentro del vestuario “Cafetero”.

“Mencionaste a dos jugadores que han aportado mucho a nuestra selección. Llevan muchos años en el equipo y son fundamentales en estas fases donde se incorporan jugadores más jóvenes. La experiencia es crucial y marca la diferencia al enfrentarse a jugadores de grandes clubes. Son futbolistas muy respetados, y eso también influye en el terreno de juego, por ejemplo, en la relación entre los árbitros y el equipo. Lamento no poder contar con Cuadrado en este Mundial. Le dio mucho a la selección colombiana y creo que merecía ser convocado, aunque no fuera titular. Pero fue decisión de nuestro entrenador”, explicó.

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Jackson Martínez elogió el nivel de Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa, explicando que sus buenas actuaciones le permitieron llegar a la titularidad con la selección Colombia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Durante la entrevista, Jackson Martínez resaltó la importancia de la llegada de Luis Suárez al Sporting y valoró el crecimiento del delantero colombiano, tanto en el ámbito local como internacional.

“Luis Suárez fue un gran fichaje para el Sporting, pero puedo asegurar que su rendimiento no me sorprendió en absoluto. Es el tipo de jugador que, cuando está en un equipo menos conocido, como le sucedió en el Almería, termina pasando más desapercibido. Estaba algo oculto y la gente desconocía su calidad".

También destacó el trabajo que hizo con el cuadro lisboeta para llegar a ganarse un puesto en la titular de la selección Colombia.

“Creo que se ha merecido este espacio en la selección nacional y ser convocado con más frecuencia desde hace tiempo. Se ha convertido en un jugador más reconocido desde su llegada al Sporting, también por lo que hizo en la Champions League, pero en el Almería ya tenía un buen rendimiento en cuanto a goles. Lo felicito por la gran temporada que tuvo en el Sporting. Es un jugador muy competente y tiene ese espíritu de lucha que es necesario en el fútbol. La selección colombiana realmente necesita un jugador así, alguien que no se conforme y que siempre quiera mejorar”, completó.

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Richard Ríos bloqueando con el cuerpo un tiro de Joris Kayembe-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Jackson Martínez también se refirió al paso de Richard Ríos por el fútbol portugués y analizó los desafíos que ha enfrentado el mediocampista colombiano en su adaptación al Benfica:

“Entiendo cuando escucho a los aficionados del Benfica decir que esperaban más de él, pero también creo que se pasaron por alto algunas de sus características. Si los entrenadores comprenden quién es y cómo le gusta jugar, sacarán lo mejor de Richard Ríos. Estamos hablando de un jugador al que le gusta tener libertad en el juego. Lo vi, en muchos partidos, estancado en el mediocampo, sin libertad para avanzar, para bajar a recibir pases inesperados. Esto es algo natural en él, y cuando un jugador tiene estas características, el entrenador no debería adaptarlo al sistema, sino todo lo contrario, sin perjudicar el sistema táctico, por supuesto”, sentenció.

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Además tuvo la posibilidad de destacar el papel de Gustavo Puerta y de Jhon Arias a la hora de referirse a alguna sorpresa que tenga la selección Colombia, de cara al duelo ante Portugal:

“Tenemos a un chico llamado Puerta que está jugando muy bien en Racing Santander, apuesto por él. Jhon Arias también ha sido muy importante, pero hay otro jugador que les garantizo que dará la sorpresa: se llama Andrés Gómez y juega en Vasco da Gama. Es joven y se ha ganado un puesto en la selección nacional en los últimos partidos. Si tiene minutos de juego, será un jugador que llamará la atención de muchos equipos europeos”, dijo.

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Jackson Martínez colocó como sorpresas a Gustavo Puerta y Jhon Arias-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Cuándo es el partido de la selección Colombia ante Portugal

Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia, equipos que se enfrentarán en la tercera jornada de la fase de grupos - crédito Reuters/EFE

El juego se disputará el 27 de junio de 2026, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio de Miami, y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, y de Dsports, además se podrá ver en la aplicación de DGO, de los mismos canales en mención, como en Disney Plus y Paramount Plus.

Por los lados de Portugal, goleó en el estadio de Houston por 5-0 a Uzbekistán con doblete por parte de Cristiano Ronaldo al minuto 6 y 39 de partido, de Nuno Medes al 17, autogol del arquero Abduvakhid Nematov al 60, y de Rafael Leão al 87 de partido.

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Colombia llega a este duelo ante Portugal tras vencer el 23 de junio de 2026 a República Democrática del Congo, con gol de Daniel Muñoz al minuto 76, en el estadio de Guadalajara.

Así va la tabla de posiciones del grupo K: