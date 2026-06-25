Karina García confirmó que está a la espera de su tercer hijo: así acabó con los rumores junto al padre de su bebé

El video en blanco y negro muestra a Karina García recostada en una camilla mientras un médico le muestra a su bebé - crédito Kris R / Instagram

Karina García y Kris R confirmaron que esperan un bebé con una publicación en Instagram el 24 de junio de 2026 que cerró semanas de especulaciones en redes sociales. El anuncio incluyó una sesión de fotos en la playa y la frase “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, con la que la pareja oficializó que serán padres.

Las imágenes mostraron a la controversial creadora de contenido con un embarazo avanzado; además, su pareja, cuyo nombre es Kristian Rangel, mostró unos zapatos blancos de bebé.

Unos zapatos blancos de recién nacido se robaron la atención en redes - crédito Karina García / Instagram

Aunque la pareja no informó la fecha exacta del nacimiento ni el nombre del bebé, la publicación se movió con rapidez en las plataformas digitales y generó toda una conversación, en parte porque, semanas antes, ya circulaban comentarios sobre la llegada del “bebé Rangel García”.

PUBLICIDAD

La confirmación también llevó a que los internautas hablaran de la relación, que generó interés desde que empezó a hacerse pública a inicios de 2026, con apariciones que los mantuvieron en el centro de conversación en plataformas sociales.

Karina García espera su tercer hijo y Kris R se estrena como papá - crédito Karina García / Instagram

El anuncio fue realizado con una cuidada puesta en escena

La publicación se realizó con unas fotografías que muestran a la pareja muy feliz, además de los símbolos de maternidad que demuestran que cuidaron cada uno de los detalles para realizar el anuncio.

En las imágenes, el artista de reguetón Kris R apareció junto a García durante la sesión en la playa. El cantante no solo compartió la publicación, sino un video de una ecografía, un gesto que sus seguidores celebraron como parte de la confirmación pública de la noticia.

PUBLICIDAD

La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

El anuncio generó reacciones inmediatas entre usuarios, con mensajes de felicitación y comentarios que se multiplicaron en minutos, puesto que la pareja es bastante popular en las plataformas digitales y la sospecha del embarazo reavivó la conversación sobre su vida personal.

Entre los comentarios se encuentran algunos como: “Que belleza, muchas felicidades. No lo puedo creer”, “Felicidades a los dos! La Kari mamá es lo más cute del mundo. Estoy feliz por ti” y “Quedé mínimo común múltiplo”.

La creadora de contenido mostró su barriga de embarazo - crédito Karina García / Instagram

Un comentario de uno de los seguidores llamó la atención porque expresó lo siguiente: “Yina Calderón ya lo había dicho”, y es que en medio de una transmisión en vivo, la también creadora de contenido y empresaria de fajas evitó responder a una pregunta de sus seguidores sobre si Karina García estaba embarazada, pues en ese momento dijo que no iba a “dañar la sorpresa a nadie”.

PUBLICIDAD

Una sesión junto al mar y un mensaje breve puso fin a semanas de especulaciones - crédito Karina García / Instagram

El bebé que están esperando será el tercer hijo de Karina García, que ya es madre de Isabella Vargas García, de 19 años, y de Valentino Mesa García, de 6 años, que fueron fruto de relaciones anteriores y que ahora están atentos a la llegada de su hermanito.

En el caso de Kris R, se trata de su primer hijo, por lo que cada una de las publicaciones del cantante demuestran su emoción por esta nueva etapa que lo ubica en una estabilidad con su pareja, después de meses en los que ambos se convirtieron en una de las parejas más seguidas.

PUBLICIDAD

Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram

Cabe mencionar que la popularidad de Karina García creció tras su participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia, puesto que ella protagonizó algunos de los momentos más comentados de la temporada, teniendo en cuenta que allí nació su relación con Andrés Altafulla, que duró muy poco en la vida real.

Antes de confirmar su relación con Kris R, la famosa fue relacionada con varios personajes del entretenimiento colombiano, aunque finalmente se mostró muy estable con el cantante y aunque sus seguidores creían que no iban a durar, les dieron esta noticia que se convirtió en tendencia.

PUBLICIDAD