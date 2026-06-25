Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao

Costa de Marfil enfrenta a Curazao con la chance de clasificar por primera vez a la segunda ronda de la Copa del Mundo - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Costa de Marfil afronta una oportunidad histórica ante Curazao de avanzar por primera vez a las rondas de eliminación de la Copa del Mundo. Tras debutar con victoria ante Ecuador, los Elefantes compitieron y plantaron cara a la Selección de Alemania, pero a pesar de ello se llevaron una derrota por 2-1, haciendo insuficiente el gol inicial de Franck Kessié.

Ahora tendrán que asegurar el cupo ante Curazao en Filadelfia el próximo jueves 25 de junio, sabiendo que dependen de sí mismos: una victoria les dará el cupo directo a expensas de Ecuador, mientras que el empate les funcionará siempre que los sudamericanos no le ganen a Alemania, pues por el método de “desempate olímpico”, Costa de Marfil tendría la ventaja por su victoria en el debut.

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En el inicio de la rueda de prensa, Faé descartó dar detalles sobre la lesión de Wilfried Singo, que debió retirarse en medio del partido ante Alemania, remitiendo cualquier precisión al área médica y reiterando que el objetivo del equipo es ganar para alcanzar la segunda ronda por primera vez en su historia mundialista.

“Para tener más precisiones sobre la lesión de Singo, creo que el área médica estaría mejor posicionada para hablar de eso. Yo, personalmente, no soy capaz de leer los diagnósticos de las radiografías”, afirmó Faé, quien señaló que no tiene información adicional a la contenida en el comunicado difundido en la mañana miércoles por la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).

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La victoria ante Curazao en Filadelfia le dará a Costa de Marfil el cupo directo a las rondas de eliminación. El empate también puede clasificar a Costa de Marfil si Ecuador no vence a Alemania, por la ventaja del desempate olímpico - crédito Kyle Ross/Reuters

El estado de ánimo del grupo, en cambio, fue descrito por el entrenador como positivo. “Los jugadores son conscientes de que están cerca de una clasificación histórica para una segunda ronda de Copa del Mundo”, declaró Faé, quien aseguró haber notado a sus futbolistas comprometidos y motivados durante el entrenamiento de la víspera.

El técnico advirtió que el duelo ante Curazao no será sencillo. Pese a la derrota por 7-1 que sufrió la selección caribeña frente a Alemania, Faé subrayó que ese equipo demostró capacidad de reacción al sacar el empate sin goles ante Ecuador, resultado que le permite soñar con la posibilidad de avanzar a la segunda ronda.

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El entrenador advirtió que Curazao puede complicar a Costa de Marfil por su agresividad, sus atacantes y su solidez colectiva - crédito Issei Kato/REUTERS

“Es un equipo que pone mucha agresividad. Tienen atacantes capaces de hacer diferencias también de manera individual. Y juegan con mucha solidaridad”, señaló. La clave para superar ese bloque defensivo, según el entrenador, será replicar “la misma seriedad, el mismo estado de ánimo y la misma intensidad” que Costa de Marfil mostró en sus dos partidos anteriores.

En el plano táctico, Faé no descartó alinear cuatro atacantes, una variante que ya empleó ante Ecuador con Bazoumana Touré, Yan Diomande, Nicolas Pépé y Elye Wahi.

“No miramos necesariamente el ranking FIFA de nuestros rivales antes de preparar el partido”, aclaró, y dejó abierta la posibilidad de ajustar el esquema según el plan de juego que defina para el encuentro. También confirmó que Evan Ndika está disponible y puede ser convocado.

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El técnico respaldó a Simon Adingra tras las críticas en redes sociales y afirmó que la alineación ante Curazao se definirá por rendimiento y plan de juego - crédito Kevin Sousa/Reuters

Faé también se refirió a las críticas que recibió en redes sociales el delantero Simon Adingra tras fallar una ocasión clara en el partido ante Alemania, justo antes de la anotación de Deniz Undav en tiempo de reposición que sentenció su derrota. El técnico dejó en claro que ese tipo de reacciones no incide en sus decisiones: “Las redes sociales y yo no hacemos buenas migas”, dijo, y aclaró que no le guarda ningún rencor al jugador. “Lo más importante para mí era que levantara la cabeza y volviera a trabajar, porque goles para Costa de Marfil va a marcar más”, afirmó.

Ante la pregunta de si podría rotar a jugadores que aún no han tenido minutos —de los 26 convocados, ocho no han sumado minutos en el Mundial—, el entrenador fue tajante: “El objetivo no es hacer jugar a los 26 jugadores que seleccionamos solo para darles el gusto. Es alcanzar nuestros objetivos”. Faé precisó que la alineación responderá al estado de forma del grupo y al plan de juego, aunque no descartó darles participación si las circunstancias lo permiten.

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