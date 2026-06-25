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Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

El anuncio de la presentadora conmovió a sus seguidores, debido a que publicó un carrusel de imágenes familiares y un conmovedor mensaje

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Semanas antes de comunicar el fallecimiento, la conductora ya había hablado de los quebrantos de salud de Ricardo Luis - crédito @jessdelapena / Instagram
Semanas antes de comunicar el fallecimiento, la conductora ya había hablado de los quebrantos de salud de Ricardo Luis - crédito @jessdelapena / Instagram

La reconocida presentadora de Noticias RCN Jessica de la Peña confirmó el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales el miércoles 24 de junio de 2026 con un mensaje que conmovió a aquellos que lo conocieron y a los seguidores de la famosa.

La publicación causó una reacción inmediata entre sus amigos y los internautas que le dejaron mensajes de condolencias en la publicación en la que ella compartió imágenes de distintas etapas, desde su adolescencia hasta fotos recientes en las que también aparecieron sus dos hijos.

Semanas antes del fatal desenlace, De la Peña ya había contado públicamente que su papá atravesaba quebrantos de salud. En ese momento, realizó un post en el que se veían fotos de sus manos y escribió que se mantendría a su lado. Lamentablemente, el final para su padre llegó.

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La presentadora Jessica de la Peña confirmó la muerte de su padre en redes sociales - crédito Jessica de la Peña / Instagram
La presentadora Jessica de la Peña confirmó la muerte de su padre en redes sociales - crédito Jessica de la Peña / Instagram

Jessica de la Peña aseguró que la partida de su ser querido se dio tras pasar una enfermedad y explicó que ella reconocía la necesidad que su padre tenía de descansar.

En su mensaje de despedida, la presentadora planteó el conflicto que sentía en medio de su duelo: “¿Cómo le explicas al corazón lo que tu cabeza sabe? Mi cabeza tiene claro que ya era tiempo de que descansaras, porque era justo contigo. No más enfermedad, no más sufrimiento, no más dolor, ni para ti, ni para mí”, escribió.

Asimismo, la conductora describió que el sufrimiento se había terminado y que, en su proceso, intentó no ser egoísta: “Mi cabeza incluso le pidió varias veces a Dios que te mirara con ojos de misericordia, que te llevara a su lado porque allá en el cielo, sabía que ibas a estar pleno y feliz”.

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Pese a reconocer que ya era el momento, la presentadora reconoció la tristeza y el dolor que siente por la ausencia de su papá: “¿Cómo entiende mi corazón eso, cómo entiende toda la falta que me vas a hacer, que ya me estás haciendo? No hay forma, creo yo. Sólo el tiempo me dará el consuelo”.

La famosa recordó sus mejores momentos junto a su padre - crédito Jessica de la Peña / Instagram
La famosa recordó sus mejores momentos junto a su padre - crédito Jessica de la Peña / Instagram

Según lo que la misma presentadora había publicado desde mayo, su padre estaba pasando por un mal momento de salud, por lo que desde el primer momento puso el foco de su vida en el acompañamiento y en la permanencia a su lado, sin revelar detalles médicos ni precisar cuáles eran los problemas de salud.

Aunque De la Peña no especificó las causas del deterioro, sí relacionó la muerte con la necesidad de descansar de la enfermedad, asumiendo el desenlace como el cierre de un periodo de dolor para ambos.

En el tramo final del mensaje en su cuenta de Instagram, la presentadora escribió que sentía cierto alivio en saber todo lo que hizo en vida por su ser querido: “El consuelo que me da saber que te lo di todo y más en vida, que te llené de besos y abrazos siempre, que te acompañé hasta tu último respiro”.

Jessica de la Peña reiteró el cariño que siente por el hombre que le dio la vida: “Papi fuiste maravilloso! Siempre lo he dicho, gran parte de mi, te lo debo a ti… Me dejaste muchas de tus cualidades y las honraré aún más, ahora que no estás”.

La publicación cerró con un mensaje muy doloroso: “Gracias infinitas, papi. Agradezco cada minuto que estuve contigo! TE AMO Ricardo Luis!!!!… Me dejaste el corazón partido”.

El conmovedor adiós de la presentadora desató reacciones de sus colegas - crédito Jessica de la Peña / Instagram
El conmovedor adiós de la presentadora desató reacciones de sus colegas - crédito Jessica de la Peña / Instagram

Reacciones de los famosos

  • Carolina Cruz le dio palabras de aliento: “Fuiste, eres y serás siempre la niña de sus ojos, la hija maravillosa y eso da paz en el alma! Te adoramos”.
  • Yaneth Waldman le escribió: “Mi amor, sigue vivo en tu corazón”.
  • Andrea Serna le dijo: “Mi Jess adorada, te arropo con cada uno de mis pensamientos, te adoro y sé que tu papá se fue no solo amándote, sino con gratitud infinita por la hija que fuiste”.
  • Ana Karina Soto comentó: “Mi Jessi linda. Te abrazo y te entiendo perfectamente, Dios, tu hermosa familia, junto con tus amigas y amigos te darán la fuerza que necesitas”.

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