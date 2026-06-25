Colombia

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

La exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda destacó la fuerza alcanzada por el llamado bloque alternativo, convocó a un encuentro nacional de pueblos y subrayó la importancia de proteger derechos y territorios

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Aida Quilcué agradeció el respaldo de trece millones de votantes y convocó a la defensa de los derechos sociales - crédito @aida_quilcue/X

Tras la certificación del triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), nuevas voces emergen desde la oposición para delinear el futuro político del país.

En este contexto, la ahora representante electa a la Cámara y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, dirigió un mensaje enfocado a los sectores sociales que respaldaron el proyecto progresista en las recientes elecciones.

Me dirijo al país y a los casi 13 millones de colombianos y colombianas que confiaron en este proyecto político del cambio, de la vida”, expresó Quilcué.

La jornada de proclamación del nuevo mandatario marcó un cierre técnico a un proceso electoral que movilizó a una parte considerable de la población. La participación alcanzó casi los 26 millones de votantes, cifra que evidencia el nivel de interés y polarización registrado en la contienda.

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Aida Quilcué reafirmó la defensa territorial y anunció acciones desde el Congreso - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué reafirmó la defensa territorial y anunció acciones desde el Congreso - crédito @aida_quilcue/X

La declaración de Quilcué llegó tras la confirmación de los resultados, en la que agradeció a la juventud, las mujeres, las comunidades indígenas, negras, campesinas, Lgbtiq+, personas en condición de discapacidad, emprendedoras y vendedores ambulantes que respaldaron la plataforma alternativa.

Gracias por contribuir a esta construcción de país que sin duda se configura en una gran fuerza política que hoy sigue dignificando nuestra presencia en Colombia”, aseguró.

En su mensaje, la líder indígena subrayó que, aunque el ciclo electoral concluyó, la movilización social y la defensa de derechos continúan. “Este proceso electoral termina, pero la causa que nos ha unido de manera histórica y en estos tiempos sigue intacta, porque vamos a seguir protegiendo nuestros derechos”, afirmó Aida Quilcué.

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El pronunciamiento se produce en un contexto donde la oposición se reorganiza para ejercer una labor activa desde el Congreso de la República, donde Quilcué anticipó que desempeñará una función de control y fiscalización institucional. “Vamos a trabajar desde el Congreso de la República con una fuerza legal de oposición”, manifestó.

Aida Quilcué llamó a la unidad social y anunció resistencia parlamentaria - crédito Sergio Acero/REUTERS
Aida Quilcué llamó a la unidad social y anunció resistencia parlamentaria - crédito Sergio Acero/REUTERS

El equipo político de Iván Cepeda y Aida Quilcué prepara un nuevo ciclo de actividades en defensa de las causas sociales, con énfasis en la protección de la vida, la dignidad y los derechos humanos.

En ese sentido, Quilcué recalcó su compromiso con la defensa territorial y medioambiental: “Continuaremos con la defensa de la casa grande, lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, la defensa de la madre tierra, los seres que la habitan y sin duda la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país”.

La representante electa también anunció la convocatoria a un encuentro nacional de pueblos, con el objetivo de consolidar una base política robusta y articular estrategias de resistencia social.

Convocaremos a un gran encuentro nacional de pueblos, para que entre todos consolidemos esa fuerza política desde las bases para defender nuestra vida y nuestros derechos”, explicó. La propuesta busca reunir liderazgos de diferentes regiones, organizaciones comunitarias, sociales y barriales, con la mira puesta en diseñar acciones colectivas frente a las nuevas políticas del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Aída Quilcué votó en Bogotá
La lideresa indígena Aída Quilcué era la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda - crédito @aida_quilcue/X

La referencia a la “casa grande” y la protección de la madre tierra conecta con los reclamos históricos de los pueblos indígenas y comunidades rurales, quienes han demandado garantías para la defensa del territorio y la vida ante escenarios de riesgo.

Quilcué enfatizó: “Voy a estar junto a ustedes, junto a Iván, junto a este proyecto político de cambio, para que nuestros derechos no sean regresivos y mucho menos atenten con nuestras vidas y con nuestra dignidad”.

El bloque alternativo, que alcanzó una votación cercana a los 13 millones, se posiciona como actor relevante en la configuración de la oposición parlamentaria y en la agenda pública nacional.

Quilcué reiteró el compromiso de permanecer cerca de los territorios y organizaciones populares. “Estaré para dialogar, pero en especial para caminar junto a ustedes en todos esos sueños y esperanzas que tendrá que seguir siendo el tejido de la vida de este país. Este sueño no termina, y nuestra lucha por una Colombia más justa e incluyente sigue latente”, puntualizó.

La dirigente subrayó la importancia de mantener la unidad en la defensa de los derechos colectivos y la dignidad de las comunidades.

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