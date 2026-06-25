Colombia

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

La hija de la creadora de contenido expresó su alegría por la llegada de un nuevo hermano, mientras la noticia del embarazo junto a Kris R generó miles de reacciones en redes sociales

Guardar
Google icon
Isabella Vargas celebra el embarazo de su madre Karina García con un mensaje emotivo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram
Isabella Vargas celebra el embarazo de su madre Karina García con un mensaje emotivo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, confirmó que se encuentra embarazada y espera un hijo junto al cantante de trap Kris R.

La noticia, compartida en redes sociales el 24 de junio, generó numerosas reacciones entre seguidores, amigos y figuras del entretenimiento. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su hija, Isabella Vargas, quien expresó públicamente su felicidad ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

A través de sus redes sociales, la joven publicó un mensaje breve pero cargado de emoción: “Esperándote con muchas ansias, te amamos”, acompañando el texto con emojis. El mensaje rápidamente recibió respuestas de usuarios que felicitaron a la joven y celebraron el anuncio del embarazo. Comentarios como “Tan linda Isa siempre” y “Felicidades mi Isa por tu hermanito” se multiplicaron en la publicación, destacando el ambiente familiar que rodea a la noticia.

PUBLICIDAD

Isabella Vargas, hija de Karina García, compartió su emoción por la llegada de un nuevo hermano con un mensaje que rápidamente recibió el apoyo y cariño de la comunidad digital - crédito @issaflow_ / Instagram
Isabella Vargas, hija de Karina García, compartió su emoción por la llegada de un nuevo hermano con un mensaje que rápidamente recibió el apoyo y cariño de la comunidad digital - crédito @issaflow_ / Instagram

La reacción de Isabella no fue la única que apareció tras el anuncio. Diversos amigos y celebridades, entre ellos Valentino Lázaro, Yailin, Westcol y La Jessu, también dejaron sus comentarios en la publicación original. Además, el artista Blessd publicó un mensaje que generó curiosidad y se sumó a la lista de figuras que manifestaron su apoyo y felicitaciones a la pareja.

“Papi está cuajando melo eso fue al ángulo”, escribió Westcol, “Amigaaa ya sabía pero me vuelvo a emocionar como el día que me contaste ahahaha te amo te amo te amo .... Eres la mejor mamá”, comentó Valentino Lázaro, “Por fin ! oficialmete felicidades que está nueva bendiciones llene y llegue de muchas cosas lindas”, fue al mensaje de la modelo Sofía Avendaño.

PUBLICIDAD

La noticia del embarazo de Karina García fue confirmada después de varios días de especulaciones en plataformas digitales. La creadora de contenido optó por compartir una serie de fotografías junto a Kris R, en las que se la ve luciendo su vientre y mostrando una ecografía, evidenciando el avanzado estado de gestación. Estas imágenes fueron ampliamente difundidas y provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde el embarazo se convirtió en tendencia entre los temas más comentados.

Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram
Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram

Por otro lado, Karina García compartió detalles sobre la sesión fotográfica con la que anunció su embarazo y explicó el motivo por el que cambió de opinión respecto al trabajo del fotógrafo encargado de documentar esta etapa. La creadora de contenido, quien ya es madre de dos hijos, vive este tercer embarazo acompañada por muestras de apoyo y mensajes de entusiasmo tanto de su círculo más cercano como de sus seguidores.

Kris R, pareja de Karina García, también compartió la emoción del momento al publicar el instante en el que vio por primera vez la ecografía del bebé junto a la creadora de contenido. El anuncio ha fortalecido la presencia de ambos en redes sociales, donde miles de usuarios siguen cada actualización sobre el avance del embarazo y la expectativa en torno a la llegada del nuevo miembro de la familia.

La reacción de Kris R al ver por primera vez la ecografía de su hijo junto a Karina García se convirtió en uno de los momentos más comentados por sus seguidores. El artista compartió en sus redes sociales el video del instante en que, acompañado de su pareja, observó por primera vez la imagen del bebé en el consultorio médico.

En las imágenes, Kris R aparece visiblemente emocionado mientras una profesional de la salud materna realiza el procedimiento sobre el abdomen de Karina García. El artista, que documentó el momento en sus historias de Instagram, acompañó la publicación con una frase que reflejó el impacto y la felicidad que sintió: “Esto es un sueño, no me las creo”.

Kris R compartió la emoción del primer ultrasonido de su bebé junto a Karina García - crédito @krisrofficial/ Instagram
Kris R compartió la emoción del primer ultrasonido de su bebé junto a Karina García - crédito @krisrofficial/ Instagram

La confirmación del embarazo se había dado horas antes, cuando Karina García compartió una serie de fotografías junto al cantante, mostrando su embarazo avanzado y una ecografía. En la publicación, la creadora de contenido expresó: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, frase que reafirmó la alegría de la pareja ante la llegada de un nuevo integrante.

Temas Relacionados

Karina GarcíaIsabella VargasKris RColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que no se han recibido reportes de ciudadanos colombianos afectados por los movimientos telúricos

Gobierno de Colombia expresó su solidaridad con Venezuela y dispuso su capacidad de asistencia humanitaria tras devastadores terremotos

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

La exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda destacó la fuerza alcanzada por el llamado bloque alternativo, convocó a un encuentro nacional de pueblos y subrayó la importancia de proteger derechos y territorios

Aida Quilcué aceptó su derrota tras el CNE confirmar el triunfo de Abelardo de la Espriella como presidente electo: “Este sueño no termina”

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 25 de junio

La divisa estadounidense ha registrado una leve caída respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 25 de junio

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

El senador del Pacto Histórico sostuvo que en varias regiones del país con presencia de grupos armados se registró una votación favorable hacia Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Jackson Martínez habló en la prensa portuguesa sobre las virtudes del goleador del Al-Nassr y leyenda del Real Madrid, además de analizar las virtudes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Victoria Justice se sumó a las celebraciones tras la victoria de Colombia sobre la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Las desgarradoras palabras de Jessica de la Peña tras la muerte de su padre: “Te acompañé hasta tu último respiro”

Karina García confirmó que está a la espera de su tercer hijo: así acabó con los rumores junto al padre de su bebé

Misteriosa mujer captada en el partido de Colombia ante República Democrática del Congo se hizo viral: es hija de un excapitán de la Tricolor

Deportes

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Exmundialista con la selección Colombia en Brasil 2014 se refirió a Cristiano Ronaldo, figura de Portugal: “Seguirá sorprendiendo”

Néstor Lorenzo habló sobre lo que espera del Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: “Será una prueba importante”

Sudáfrica clasificó por primera vez a una segunda fase de un Mundial al vencer a Corea del Sur: gol y resumen del partido

Entrenador de Costa de Marfil aseguró que sus jugadores “son conscientes” de la importancia del partido ante Curazao

El problema de la salida de Guillermo de Amores frena a Millonarios: no tiene cupo para extranjeros