Así reaccionó Isabella, hija de Karina García, al nuevo embarazo de su madre: le dedicó un sentido mensaje

Isabella Vargas celebra el embarazo de su madre Karina García con un mensaje emotivo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, confirmó que se encuentra embarazada y espera un hijo junto al cantante de trap Kris R.

La noticia, compartida en redes sociales el 24 de junio, generó numerosas reacciones entre seguidores, amigos y figuras del entretenimiento. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de su hija, Isabella Vargas, quien expresó públicamente su felicidad ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

A través de sus redes sociales, la joven publicó un mensaje breve pero cargado de emoción: “Esperándote con muchas ansias, te amamos”, acompañando el texto con emojis. El mensaje rápidamente recibió respuestas de usuarios que felicitaron a la joven y celebraron el anuncio del embarazo. Comentarios como “Tan linda Isa siempre” y “Felicidades mi Isa por tu hermanito” se multiplicaron en la publicación, destacando el ambiente familiar que rodea a la noticia.

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Isabella Vargas, hija de Karina García, compartió su emoción por la llegada de un nuevo hermano con un mensaje que rápidamente recibió el apoyo y cariño de la comunidad digital - crédito @issaflow_ / Instagram

La reacción de Isabella no fue la única que apareció tras el anuncio. Diversos amigos y celebridades, entre ellos Valentino Lázaro, Yailin, Westcol y La Jessu, también dejaron sus comentarios en la publicación original. Además, el artista Blessd publicó un mensaje que generó curiosidad y se sumó a la lista de figuras que manifestaron su apoyo y felicitaciones a la pareja.

“Papi está cuajando melo eso fue al ángulo”, escribió Westcol, “Amigaaa ya sabía pero me vuelvo a emocionar como el día que me contaste ahahaha te amo te amo te amo .... Eres la mejor mamá”, comentó Valentino Lázaro, “Por fin ! oficialmete felicidades que está nueva bendiciones llene y llegue de muchas cosas lindas”, fue al mensaje de la modelo Sofía Avendaño.

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La noticia del embarazo de Karina García fue confirmada después de varios días de especulaciones en plataformas digitales. La creadora de contenido optó por compartir una serie de fotografías junto a Kris R, en las que se la ve luciendo su vientre y mostrando una ecografía, evidenciando el avanzado estado de gestación. Estas imágenes fueron ampliamente difundidas y provocaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde el embarazo se convirtió en tendencia entre los temas más comentados.

Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram

Por otro lado, Karina García compartió detalles sobre la sesión fotográfica con la que anunció su embarazo y explicó el motivo por el que cambió de opinión respecto al trabajo del fotógrafo encargado de documentar esta etapa. La creadora de contenido, quien ya es madre de dos hijos, vive este tercer embarazo acompañada por muestras de apoyo y mensajes de entusiasmo tanto de su círculo más cercano como de sus seguidores.

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Kris R, pareja de Karina García, también compartió la emoción del momento al publicar el instante en el que vio por primera vez la ecografía del bebé junto a la creadora de contenido. El anuncio ha fortalecido la presencia de ambos en redes sociales, donde miles de usuarios siguen cada actualización sobre el avance del embarazo y la expectativa en torno a la llegada del nuevo miembro de la familia.

La reacción de Kris R al ver por primera vez la ecografía de su hijo junto a Karina García se convirtió en uno de los momentos más comentados por sus seguidores. El artista compartió en sus redes sociales el video del instante en que, acompañado de su pareja, observó por primera vez la imagen del bebé en el consultorio médico.

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En las imágenes, Kris R aparece visiblemente emocionado mientras una profesional de la salud materna realiza el procedimiento sobre el abdomen de Karina García. El artista, que documentó el momento en sus historias de Instagram, acompañó la publicación con una frase que reflejó el impacto y la felicidad que sintió: “Esto es un sueño, no me las creo”.

Kris R compartió la emoción del primer ultrasonido de su bebé junto a Karina García - crédito @krisrofficial/ Instagram

La confirmación del embarazo se había dado horas antes, cuando Karina García compartió una serie de fotografías junto al cantante, mostrando su embarazo avanzado y una ecografía. En la publicación, la creadora de contenido expresó: “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”, frase que reafirmó la alegría de la pareja ante la llegada de un nuevo integrante.

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