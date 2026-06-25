El truco para aliviar el dolor de muela nocturno, según especialista colombiano

Oswaldo Restrepo comparte método para calmar el dolor de muela en minutos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una recomendación casera para aliviar uno de los dolores más molestos y frecuentes: el dolor de muela y la inflamación de las encías, especialmente durante la noche.

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, el especialista explicó cómo utilizar el clavo de olor como una alternativa temporal para disminuir las molestias mientras se consigue atención odontológica.

De acuerdo con Restrepo, muchas personas experimentan episodios repentinos de dolor dental que pueden extenderse hacia la mandíbula e incluso desencadenar fuertes dolores de cabeza. Por esta razón, compartió un procedimiento sencillo que, según explicó, puede ofrecer alivio en pocos minutos gracias a las propiedades naturales de esta especia ampliamente utilizada en remedios tradicionales.

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“¿Sientes ese dolor en la muela que aparece de la nada? ¿O esa encía inflamada que duele al masticar, al tomar algo frío, al apretar los dientes? ¿O esa tensión de la mandíbula que sube hasta la sien y termina en un dolor de cabeza que no entiendes de dónde viene? Ese dolor tiene un origen muy específico. Y hay algo que puedes poner en un rincón exacto de tu boca ahora mismo, que en diez minutos va a aliviarlo de una forma que ningún enjuague ni ningún analgésico suave ha logrado. Se llama clavo de olor”, explicó el médico en su publicación.

El médico Oswaldo Restrepo recomienda el clavo de olor para aliviar el dolor de muela - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo aplicar el clavo de olor?

Según detalló el especialista, el procedimiento consiste en tomar un clavo de olor entero y morderlo ligeramente una sola vez para liberar parte de sus aceites esenciales. Posteriormente, debe colocarse entre la mejilla y la zona donde se encuentra la muela o encía afectada.

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Restrepo insistió en que el ingrediente no debe masticarse constantemente ni desplazarse por la boca, ya que su efectividad depende del contacto directo y prolongado con el área inflamada. La recomendación es mantenerlo en esa posición durante diez minutos y luego retirarlo para enjuagar la boca con agua tibia.

“Toma un clavo de olor entero. Si puedes, muérdelo suavemente una sola vez para liberar un poco de su aceite. Luego colócalo entre la mejilla y la muela o encía que te está doliendo. No lo mastiques, no lo muevas, solo déjalo quieto en ese rincón en contacto directo con la zona que duele. Vas a sentir un hormigueo suave, una sensación de calor leve. Eso es exactamente lo que tiene que pasar. En menos de diez minutos, ese dolor va a empezar a ceder”, aseguró.

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Los errores que podrían empeorar el dolor de muela

Durante su explicación, el médico también alertó sobre algunas prácticas que suelen realizar las personas cuando sufren molestias dentales y que, lejos de ayudar, podrían intensificar el problema.

El remedio de Oswaldo Restrepo para la encía inflamada viene con advertencia: no reemplaza al odontólogo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre ellas mencionó masticar excesivamente el clavo de olor, utilizar agua fría para enjuagarse la boca cuando existe inflamación o recurrir de inmediato a medicamentos sin intentar controlar primero la inflamación localizada.

Asimismo, señaló que muchas personas atribuyen el dolor mandibular únicamente al estrés, sin considerar que podría estar relacionado con el hábito de apretar los dientes durante la noche, una condición conocida como bruxismo.

Por qué sirve el clavo de olor para el dolor de muelas o encías

Restrepo explicó que la eficacia del clavo de olor se debe principalmente al eugenol, un compuesto natural presente en esta especia que posee propiedades anestésicas y antiinflamatorias.

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“El clavo de olor contiene un compuesto maravilloso llamado eugenol. Ese compuesto hace dos cosas al mismo tiempo. Primero, actúa como un anestésico local. Cuando el eugenol entra en contacto con la encía o el tejido inflamado, bloquea temporalmente las señales de dolor. Segundo, reduce la inflamación directamente en el tejido. Por eso el alivio del clavo de olor no es solo superficial, como el de un enjuague mentolado. Es un alivio que va directamente al tejido y actúa sobre la causa inmediata del dolor”, indicó.

El clavo de olor que Restrepo sugiere para alivar el dolor de la muela- crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

Aunque destacó los beneficios del remedio natural, el médico colombiano fue enfático en advertir que el clavo de olor no reemplaza la atención profesional cuando existe una caries profunda, una infección o un problema dental de fondo.

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“El clavo de olor alivia el dolor, no cura la causa. Si tienes una caries profunda, una infección en la encía o una muela que lleva días doliendo con intensidad, el clavo de olor te da un alivio pasajero, pero no resuelve el problema. Necesitas ir al odontólogo. Usa el clavo de olor para lo que es: un puente de alivio inmediato, no un tratamiento definitivo”, concluyó.